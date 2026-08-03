Η Ιταλία εντείνει τους ελέγχους στο ελαιόλαδο, αφού οι επιθεωρητές αποκάλυψαν εκτεταμένες παρατυπίες

Μια εκστρατεία ελέγχων διάρκειας δύο εβδομάδων οδήγησε σε κατασχέσεις ύψους 10,3 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που προκάλεσε εκκλήσεις για αυστηρότερους ελέγχους, ταχύτερη αναφορά συναλλαγών και ψηφιακή ιχνηλασιμότητα.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την εντατικοποίηση των ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ελαιολάδου, αφού μια σύντομη, στοχευμένη επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές παρατυπίες, μεταξύ των οποίων ελαιόλαδο «λαμπάντε» που διατιθόταν στην αγορά ως εξαιρετικό παρθένο και εκατοντάδες τόνοι προϊόντος χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Η επίτευξη πλήρους ιχνηλασιμότητας μέσω της τεχνολογίας blockchain ή άλλου συστήματος θα ήταν ο τρόπος για την αποφυγή τέτοιων κρίσεων. – Τόμασο Μπατίστα, πρόεδρος της αγροτικής ένωσης Copagri

Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, η Κεντρική Επιθεώρηση για την Προστασία της Ποιότητας και την Καταπολέμηση της Απάτης στα Αγροδιατροφικά Προϊόντα (ICQRF) διενήργησε 167 ελέγχους σε 108 επιχειρήσεις. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι 17 επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονταν με τους κανόνες και εξέδωσαν 30 κλήσεις.

Οι επιθεωρητές συνέλεξαν 68 δείγματα για εξειδικευμένες αναλύσεις και έλεγξαν πάνω από πέντε εκατομμύρια κιλά ελαιολάδου. Η επιχείρηση οδήγησε σε κατασχέσεις αξίας 10,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων ήταν 30 τόνοι ελαιολάδου που διατίθεντο στην αγορά ως «εξαιρετικό παρθένο», αλλά οι εργαστηριακές αναλύσεις τα ταξινόμησαν ως «λαμπάντε», μια κατηγορία ακατάλληλη για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς επεξεργασία.

Οι αρχές κατάσχεσαν επίσης προσωρινά 350 τόνους ελαιολάδου που διατηρούνταν χωρίς επαρκή λογιστικά αρχεία που να αποδεικνύουν την προέλευσή του. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 270 λίτρα λόγω αθέμιτης αναφοράς προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Ορισμένα από τα ευρήματα οδήγησαν σε ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνάντηση κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida ανακοίνωσε μια ευρύτερη εκστρατεία κατά της απάτης στο ελαιόλαδο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει περισσότερες κοινές επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εμπορικές εταιρείες, μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης και λιμάνια, καθώς και αυξημένη δειγματοληψία και στενότερη συνεργασία μεταξύ της ICQRF, των τελωνειακών υπαλλήλων και των εργαστηρίων δημόσιας υγείας.

Οι αρχές σκοπεύουν επίσης να αυξήσουν τη χρήση φυσικοχημικών, οργανοληπτικών, ελέγχων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μοριακών και ισοτοπικών δοκιμών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι επιθεωρήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 21,1% μεταξύ του 2023 και του 2025, περίοδο κατά την οποία διενεργήθηκαν περισσότερες από 7.200 επιθεωρήσεις. Σχεδόν 2.500 από αυτές επικεντρώθηκαν ειδικά σε προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «100% ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο».

Οι αγροτικές οργανώσεις χαιρέτισαν τους πρόσθετους ελέγχους, αλλά υποστήριξαν ότι οι επιθεωρήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να επιλύσουν τις αδυναμίες του συστήματος ιχνηλάτησης του ελαιολάδου από την πηγή του έως τον τελικό καταναλωτή.

«Το σύστημα ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου της Ιταλίας παρουσιάζει ελλείψεις», δήλωσε ο Τόμασο Μπατίστα, πρόεδρος της αγροτικής ένωσης Copagri, στην Olive Oil Times.

Ο Μπατίστα ανέφερε ότι μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου από το εξωτερικό εξακολουθούν να εισέρχονται στην Ιταλία χωρίς να αναλύονται κατά την άφιξή τους.

«Μόλις φτάσει στον προορισμό του, δυστυχώς, γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι πραγματοποιούνται οι λεγόμενες “μαγικές διαδικασίες” που μετατρέπουν το ελαιόλαδο σε εξαιρετικό παρθένο», είπε. «Προφανώς, είναι θέμα χημείας. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μια παλιά ιστορία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ελαιόλαδο μετατρέπεται σε εξαιρετικό παρθένο μέσω χημικών επεξεργασιών».

Για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, η Copagri προτείνει ένα ψηφιακό διαβατήριο που θα συνοδεύει κάθε αποστολή ελαιολάδου με προορισμό την Ιταλία, ξεκινώντας από τη χώρα εξαγωγής.

Το ηλεκτρονικό αρχείο θα προσδιορίζει την προέλευση και την κατηγορία του ελαιολάδου και θα περιλαμβάνει τις σχετικές αναλύσεις πριν η αποστολή εισέλθει στη χώρα. Οι ίδιες πληροφορίες θα συνοδεύουν στη συνέχεια την παρτίδα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της συσκευασίας.

Η Copagri έχει προτείνει τη χρήση της τεχνολογίας blockchain ή ενός άλλου ψηφιακού συστήματος για τη δημιουργία και τη διατήρηση του διαβατηρίου σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τον κ. Battista, ένας γραμμικός κώδικας ή παρόμοιος κωδικός στη φιάλη θα μπορούσε τελικά να επιτρέψει στους καταναλωτές να προσδιορίσουν την προέλευση του ελαιολάδου και, ενδεχομένως, τον τόπο συγκομιδής των ελιών.

«Αυτό σημαίνει ότι όταν το φορτίο φτάσει στο κέντρο συσκευασίας, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλοίωση», δήλωσε ο κ. Battista. «Κανένα μαγικό κόλπο δεν μπορεί να μετατρέψει ένα ελαιόλαδο που δεν είναι εξαιρετικά παρθένο σε εξαιρετικά παρθένο, ούτε να κάνει ένα ελαιόλαδο που δεν είναι ιταλικό να γίνει ιταλικό.»

Ένα κρίσιμο βήμα, σύμφωνα με αρκετές αγροτικές οργανώσεις, θα ήταν η μείωση του χρόνου που επιτρέπεται για την καταχώριση των συναλλαγών ελαιολάδου στο Εθνικό Σύστημα Αγροτικών Πληροφοριών της Ιταλίας, γνωστό ως SIAN.

Οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν από τους εμπόρους ελαιολάδου να καταχωρούν τις αγορές και τις επακόλουθες μεταβιβάσεις στο ηλεκτρονικό μητρώο του SIAN, συμπεριλαμβανομένης της ώρας κάθε συναλλαγής.

Οι ελιές πρέπει να παραδίδονται σε ελαιοτριβείο και να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα αρχεία εντός έξι ωρών από την απόκτησή τους από τον πρώτο έμπορο.

Η απαίτηση αυτή ισχύει για συναλλαγές μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, μεταξύ διαφορετικών εμπόρων, καθώς και από εμπόρους προς ελαιοτριβεία. Οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν να εφαρμοστεί ευρύτερα η ίδια αρχή της έγκαιρης καταχώρισης και στο ελαιόλαδο μετά την ελαιοτριβή.

Υποστηρίζουν ότι η ταχύτερη και πιο συνεπής καταγραφή μετά την ελαιοποίηση θα επέτρεπε στις αρχές να συγκρίνουν τις εισαγωγές, τα αποθέματα, τα αρχεία των ελαιοτριβείων και τις επακόλουθες συναλλαγές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τον εντοπισμό ανεξήγητων αποκλίσεων πριν το προϊόν προχωρήσει περαιτέρω στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Coldiretti έχει υποβάλει μια σειρά προτάσεων που συνάδουν στενά με τον στόχο αυτό, με σκοπό την ενίσχυση του πλαισίου ιχνηλασιμότητας. Η ένωση αγροτών επιθυμεί να καταστούν διαλειτουργικές οι δημόσιες βάσεις δεδομένων, ξεκινώντας από τα τελωνειακά δεδομένα.

Η οργάνωση έχει επίσης καλέσει τις αρχές να διασταυρώσουν τις πληροφορίες για τις τιμές με τα αρχεία ιχνηλασιμότητας, διευκολύνοντας τον εντοπισμό ανωμαλιών που αφορούν τις τιμές της αγοράς, την προέλευση των προϊόντων, τις καταγεγραμμένες ποσότητες και τις κινήσεις κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Coldiretti έχει ζητήσει την ενίσχυση του προσωπικού στα λιμάνια και στα συνοριακά σημεία διέλευσης, καθώς και την ευρύτερη χρήση της πυρηνικής μαγνητικής συντονισμού και της ισοτοπικής χαρτογράφησης. Έχει υποστηρίξει ότι αυτά τα αναλυτικά εργαλεία θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διαδικασίες.

«Ευθυγραμμίζοντας τις βάσεις δεδομένων της Τελωνειακής Υπηρεσίας και των αρχών καταπολέμησης της απάτης με τα αρχεία των ιταλικών αγροκτημάτων, θα είμαστε σε θέση να διατηρούμε ολόκληρο το σύστημα υπό έλεγχο», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Ντέιβιντ Γκρανιέρι, πρόεδρος της ένωσης ελαιοκαλλιεργητών Unaprol και αντιπρόεδρος της Coldiretti.

Ο Granieri ζήτησε τη δημιουργία ενός συστήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρότυπο το SIAN, το οποίο θα εναρμονίζει τις πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές και το ICQRF με τα αρχεία των αγροκτημάτων και τα αποθέματα των επιχειρήσεων.

Ανέφερε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ICQRF κατέδειξαν την αξία των στοχευμένων επιθεωρήσεων.

«Αν ψάξεις, θα βρεις», είπε ο Granieri, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην ανακάλυψη ελαιολάδου «λαμπάντε» που διατίθεται στην αγορά ως εξαιρετικό παρθένο.

Υποστήριξε ότι το εισαγόμενο ελαιόλαδο «λαμπάντε» απαιτεί στενότερη παρακολούθηση, καθώς δεν είναι κατάλληλο για άμεση κατανάλωση. Η ανεπαρκής παρακολούθηση των μεταγενέστερων κινήσεών του, πρόσθεσε, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για απάτη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Coldiretti ζητά αλλαγές στους τελωνειακούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ένα προϊόν διατροφής μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από τη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική επεξεργασία του, ακόμη και όταν η πρώτη ύλη προήλθε από αλλού.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα τρόφιμα θα πρέπει, αντίθετα, να διατηρούν σαφέστερη σύνδεση με την προέλευση των γεωργικών πρώτων υλών τους.

Ο κ. Μπατίστα απέρριψε την ιδέα ότι το πρόσθετο κόστος ενός ψηφιακού συστήματος ιχνηλασιμότητας θα το καθιστούσε αναγκαστικά μη εφαρμόσιμο.

Αν και ορισμένα έξοδα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τον κλάδο, ανέφερε ότι οι συνεταιρισμοί, οι μύλοι και οι εμφιαλωτές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η αποδεδειγμένη ποιότητα και προέλευση προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις εξαγωγικές αγορές.

Ο κ. Battista ανέφερε τη διευρυνόμενη συμφωνία προμήθειας του συνεταιρισμού του στο Αμπού Ντάμπι, όπου λαμβάνονται δείγματα από κάθε αποστολή κατά την άφιξή της και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με το αναλυτικό πιστοποιητικό που παρέχει ο εξαγωγέας.

«Εάν στο εξωτερικό προτιμούν όλο και περισσότερο την ποιότητα, η επίτευξη πλήρους ιχνηλασιμότητας μέσω blockchain ή άλλου συστήματος θα ήταν ο τρόπος για να αποφευχθούν αυτές οι κρίσεις», ανέφερε.

Ο Μπατίστα συνέδεσε επίσης την πιο αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα με τις αυξανόμενες διαφορές τιμών που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στο λιανικό εμπόριο.

Ανέφερε ότι οι φθηνές φιάλες ενδέχεται νόμιμα να περιέχουν μείγματα ελαιολάδων από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι καταναλωτές χρειάζονται σαφέστερα εργαλεία για να τα διακρίνουν από τα ιταλικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα με τεκμηριωμένη προέλευση και αρχεία παραγωγής, τα οποία, όπως είπε, συνεπάγονται σημαντικά υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Όταν διαφορετικά προϊόντα φέρουν την ίδια ονομασία «εξαιρετικό παρθένο», πρόσθεσε, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν, όπως είναι φυσικό, τη φθηνότερη φιάλη. Η καλύτερη ιχνηλασιμότητα, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των καταναλωτών, θα μπορούσε να καταστήσει πιο ορατές τις διαφορές στην προέλευση και την παραγωγή.

Παράλληλα με την πρωτοβουλία της για την ενίσχυση των ελέγχων και της ιχνηλασιμότητας, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προωθητική εκστρατεία που μεταδίδεται από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Rai από τις 11 Ιουλίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι ενώσεις παραγωγών ελαιολάδου έχουν ζητήσει επανειλημμένα τη διεξαγωγή εθνικών εκστρατειών επικοινωνίας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τα οφέλη του ελαιολάδου για την υγεία και τον ρόλο του ως βασικού συστατικού της ιταλικής κουζίνας.

Η τελευταία εκστρατεία ενθαρρύνει τους καταναλωτές να μην κοιτάζουν μόνο την τιμή, αλλά να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην προέλευση του ελαιολάδου, στον τρόπο παραγωγής του και σε όσα αποκαλύπτει η ετικέτα σχετικά με την ποιότητά του.