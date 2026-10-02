Οι εξαγωγές ελαιολάδου της Τυνησίας σημειώνουν άνοδο, αλλά οι χονδρικές πωλήσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν

Η Τυνησία εξάγει ελαιόλαδο σε ρεκόρ όγκους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εξακολουθεί να εξάγεται χύμα. Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι η επόμενη πρόκληση είναι η εδραίωση ισχυρότερων τυνησιακών εμπορικών σημάτων στο εξωτερικό.

Το ελαιόλαδο της Τυνησίας έχει επεκτείνει σταθερά την παρουσία του στις διεθνείς αγορές, με τις εξαγωγές να αυξάνονται ραγδαία, ιδίως προς την Ισπανία και την Ιταλία, δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές του. Τα τελευταία στοιχεία για την ετήσια συγκομιδή δείχνουν ρεκόρ όγκων εξαγωγών, ενώ υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των χονδρικών πωλήσεων.

«Οι χονδρικές πωλήσεις είναι εξαιρετικές. Φέρνουν χρήματα και μας βοηθούν να αναπτύξουμε την επιχείρηση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση είναι πιο σημαντική.» – Ahmed Hamza, Olyfo

Η Τυνησία εξήγαγε 381.200 τόνους ελαιολάδου αξίας 4,78 δισεκατομμυρίων TND (1,42 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών της καλλιεργητικής περιόδου 2025/2026, σύμφωνα με το Εθνικό Παρατηρητήριο Γεωργίας (ONAGRI).

Ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 50,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 41,2%. Με δύο μήνες να μην έχουν ακόμη καταγραφεί, το συνολικό ποσό των 381.200 τόνων είχε ήδη ξεπεράσει τους 365.000 τόνους που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου 2019/2020. Ωστόσο, το 85,5% αυτών των εξαγωγών αποστάληκε χύμα.

Η ισχυρή διεθνής ζήτηση συγκαταλέγεται μεταξύ των παραγόντων που ωθούν τις συνεχείς επενδύσεις σε νέους ελαιώνες και την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τη φυσική εναλλαγή μεταξύ συγκομιδών υψηλότερης και χαμηλότερης απόδοσης και τις αυξανόμενες κλιματικές πιέσεις, η μέση παραγωγή της Τυνησίας συνέχισε να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

«Τα τελευταία δέκα χρόνια, πολλοί έχουν επενδύσει σε νέους ελαιώνες και έχουν επεκτείνει την παραγωγή, και μπορεί κανείς να διαπιστώσει πώς οι βασικοί αριθμοί της παραγωγής ελαιολάδου τείνουν να αυξάνονται με την πάροδο των ετών», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Αχμέτ Χαμζά, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της βραβευμένης εταιρείας παραγωγής Olyfo.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του USDA, η καλλιεργούμενη έκταση θα ανέλθει σε 2,06 εκατομμύρια εκτάρια το 2024/2025 και σε 2,10 εκατομμύρια εκτάρια το 2025/2026, ενώ για το 2026/2027 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,15 εκατομμύρια εκτάρια.

Η επέκταση αυτή δεν εξαλείφει τις απότομες διακυμάνσεις μεταξύ των επιμέρους συγκομιδών. Η Najah Saïdi Hamed, πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηρίου Παραγωγών Ελαιολάδου, δήλωσε στο Mosaïque FM ότι η παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου 300.000 τόνους το 2026/2027 από περίπου 500.000 τόνους την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, μια μείωση περίπου 40 τοις εκατό.

Απέδωσε την αναμενόμενη πτώση κυρίως στον κύκλο εναλλασσόμενης παραγωγής της ελιάς και ανέφερε ότι οι υψηλότερες διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα έσοδα από τις εξαγωγές κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου, παρά τη χαμηλότερη παραγωγή.

Οι κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να εντείνουν αυτές τις διακυμάνσεις στην παραγωγή. Στη Σούσα, ο Χασέν Λατίφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Ένωσης Γεωργίας και Αλιείας, ανέφερε ότι η αρχική εκτίμηση για 100.000 τόνους ελιών μειώθηκε κατά 10 τοις εκατό σε 90.000 τόνους μετά από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το κλίμα», είπε ο Χαμζά. Στο Καϊρουάν, όπου ζει, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες ημέρες του καλοκαιριού. «Δεν νομίζω ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο», είπε. «Αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αυτό θα μας δοκιμάσει όλους».

Με την παραγωγή ελαιολάδου να αυξάνεται και τις εξαγωγές να φτάνουν σε νέα υψηλά επίπεδα, οι Τυνήσιοι παραγωγοί αναζητούν τρόπους να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία πωλώντας με τις δικές τους εμπορικές επωνυμίες. (Φωτογραφία: Olyfo)

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών της καλλιεργητικής περιόδου 2025/2026, το ελαιόλαδο χύμα αντιπροσώπευε το 80,7% των εσόδων από εξαγωγές, σε σύγκριση με το μερίδιό του 85,5% στον όγκο των εξαγωγών. Το συσκευασμένο ελαιόλαδο αντιπροσώπευε το 14,5% του όγκου, αλλά παρήγαγε το 19,3% των εσόδων.

Τα στοιχεία αυτά μεταφράζονται σε μέση αξία εξαγωγής περίπου 16,7 TND ανά κιλό για το συσκευασμένο ελαιόλαδο, σε σύγκριση με 11,8 TND για το χύμα. Ωστόσο, οι εξαγωγές συσκευασμένου ελαιολάδου δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα προϊόντα που πωλούνται διεθνώς υπό τυνησιακές μάρκες καταναλωτικών προϊόντων.

Παράλληλα, οι όγκοι εξαγωγών αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα. Η αύξηση κατά 50,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αύξηση κατά 41,2% στην αξία, υποδηλώνει ότι η μέση αξία εξαγωγής ανά κιλό κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης περιόδου μειώθηκε κατά περίπου 6% σε ετήσια βάση.

Αυτό ακολουθεί μια πολύ πιο απότομη διόρθωση των τιμών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Τα στοιχεία της ONAGRI έδειξαν ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, η μέση τιμή εξαγωγής είχε μειωθεί κατά 48% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, από 26,41 TND σε 13,73 TND ανά κιλό. Η πτώση της αγοράς προκάλεσε επίσης αντιπαραθέσεις σχετικά με φερόμενες οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένους εκπροσώπους του κλάδου, συνέβαλαν στην άσκηση πίεσης στις εγχώριες και διεθνείς τιμές.

Πιο πρόσφατα, οι τιμές έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης. Η ONAGRI ανέφερε ότι η μέση τιμή εξαγωγής τον Αύγουστο του 2026 ήταν 7,1% υψηλότερη από ό,τι τον Αύγουστο του 2025.

«Οι εξαγωγές χύδην ελαιολάδου στηρίζουν τους αγρότες, τους εξαγωγείς, τους ελαιοτριβείς… Όλους», δήλωσε ο Χαμζά. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα, αλλά πρέπει επίσης να βγούμε στην αγορά και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε επώνυμα προϊόντα».

Η Ισπανία αγόρασε το 31,9% των εξαγωγών ελαιολάδου της Τυνησίας σε όγκο μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Αυγούστου 2026, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 19,8%. Μαζί, οι δύο χώρες απορρόφησαν περισσότερο από το ήμισυ των εξαγωγών της Τυνησίας.

Η συγκέντρωση είναι ακόμη ισχυρότερη όσον αφορά το βιολογικό ελαιόλαδο. Η Ιταλία αντιπροσώπευε το 39% του όγκου των εξαγωγών βιολογικού ελαιολάδου κατά την ίδια δεκαετή περίοδο, ενώ η Ισπανία αντιπροσώπευε ένα επιπλέον 26%. Μόνο το 6,3% του όγκου των εξαγωγών βιολογικού ελαιολάδου της Τυνησίας ήταν συσκευασμένο.

Μια ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2020 σχετικά με την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου της Τυνησίας, βασισμένη σε προηγούμενα εμπορικά πρότυπα, διαπίστωσε ότι η Ισπανία και η Ιταλία εισήγαγαν τυνησιακό ελαιόλαδο χύμα κυρίως για επανεξαγωγή με τις δικές τους εμπορικές επωνυμίες ή για ανάμειξη με εγχώρια ελαιόλαδα.

Ο Φαούζι Ζαγιάνι, πρόεδρος του συλλόγου «Ζιτούνα», δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η συνέχιση των εξαγωγών χύδην στερεί από το τυνησιακό ελαιόλαδο μέρος της αξίας που δημιουργείται στα επόμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο Ζαγιάνι ανέφερε ότι το τυνησιακό ελαιόλαδο που αποστέλλεται σε ευρωπαίους αγοραστές ενδέχεται να αναμειγνύεται με άλλα ελαιόλαδα και να διατίθεται στην αγορά με γενικές ενδείξεις προέλευσης, όπως «εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης», χωρίς να προσδιορίζεται ευδιάκριτα η Τυνησία ως πηγή προέλευσης.

Επιπλέον, ανέφερε το βιολογικό ελαιόλαδο ως παράδειγμα του προβλήματος, υποστηρίζοντας ότι η βιολογική παραγωγή συνεχίζει να εξάγεται από τη χώρα χύμα, χωρίς να αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα της προέλευσής της και των πιστοποιητικών ποιότητας.

Οι ελαιώνες εκτείνονται στο ξηρό εσωτερικό της Τυνησίας, όπου οι παραγωγοί συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες φυτεύσεις και να επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα. (Φωτογραφία: Olyfo)

«Η πώληση χύδην είναι μια καλή επιχείρηση», δήλωσε ο Χαμζά. «Πιστεύω όμως ότι, καθώς οι ποσότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται και όλο και περισσότεροι επενδύουν στη φύτευση ελαιόδεντρων, δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στους παραδοσιακούς αγοραστές».

Η πώληση υπό το εμπορικό σήμα της Τυνησίας απαιτεί την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διανομής, την εξεύρεση αγοραστών και τη δημιουργία ζήτησης σε κάθε ξένη αγορά. Νέες συνεργατικές προσπάθειες, καθώς και αυτές βραβευμένων παραγωγών, καταδεικνύουν αυτή την προσπάθεια.

«Η κύρια πρόκληση είναι να έχεις τη δυνατότητα να πας στη συγκεκριμένη χώρα στην οποία θέλεις να πουλήσεις, να ιδρύσεις μια νομική οντότητα, να διαθέτεις αποθήκη, να δημιουργήσεις μια ομάδα και να χτυπήσεις κάθε πόρτα», είπε ο Χαμζά. «Πριν από δύο χρόνια, νοίκιασα ένα φορτηγάκι, το γέμισα με μπουκάλια και χαρτοκιβώτια ελαιολάδου και οδήγησα κατά μήκος των ΗΠΑ από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, χτυπώντας κάθε πόρτα», πρόσθεσε.

Η Olyfo ακολούθησε μια παρόμοια προσέγγιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας μια τοπική συνεργασία, εισάγοντας αποθέματα και προσεγγίζοντας απευθείας καταστήματα, σεφ και εκδηλώσεις γαστρονομίας. Χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος για να οργανωθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, να προσεγγιστούν δεκάδες καταστήματα και να αρχίσει να κερδίζει αναγνώριση μεταξύ των σεφ.

«Πρέπει να εφοδιαστείς με αποθέματα, να πας στη συγκεκριμένη χώρα, να μιλήσεις τη γλώσσα της, να μάθεις τον πολιτισμό της και να συνδεθείς με τους κατάλληλους ανθρώπους», είπε ο Χαμζά. «Δεν υπάρχει μαγεία ή μυστικό κόλπο. Δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».

Οι εξαγωγείς χύδην προϊόντων, σε σύγκριση, έχουν πίσω τους δεκαετίες εμπορικών σχέσεων. «Είναι μια παραδοσιακή επιχείρηση που έχει εδραιωθεί εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια», είπε ο Χαμζά.

Ο Ζαγιάνι έχει ζητήσει τη δημιουργία πιο μόνιμων εμπορικών αντιπροσωπειών της Τυνησίας στο εξωτερικό, προκειμένου να βοηθηθούν οι παραγωγοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές και να προωθηθούν τα συσκευασμένα προϊόντα και οι τυνησιακές μάρκες.

Ο Χαμζά θεωρεί επίσης ότι η διεθνής ταυτότητα του τυνησιακού ελαιολάδου αποτελεί ένα κομμάτι που λείπει από την εξίσωση.

«Η Ιταλία έχει χτίσει ένα εμπορικό σήμα με την πάροδο των ετών», είπε. «Συνέβαλε η μουσική, συνέβαλε η μόδα, συνέβαλε η κινηματογραφική βιομηχανία. Οι Ιταλοί έχουν χτίσει το εμπορικό σήμα της dolce vita, του υπέροχου φαγητού και των οικογενειακών επιχειρήσεων. Όταν αγοράζεις ιταλικό προϊόν, δεν αγοράζεις απλώς το ελαιόλαδο· αγοράζεις τη nonna, αγοράζεις την οικογενειακή αγάπη».

Οι συντονισμένες προωθητικές προσπάθειες της Ισπανίας περιλαμβάνουν μια τριετή εκστρατεία που ξεκίνησε ο Ισπανικός Διακλαδικός Οργανισμός Ελαιολάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2026 με προϋπολογισμό 22 εκατομμυρίων ευρώ, τη μεγαλύτερη επένδυση του οργανισμού σε μία μόνο ξένη αγορά.

Η Τυνησία έχει επίσης εντείνει τις προωθητικές της δραστηριότητες. Ο Μουράντ Μπεν Χασίν, γενικός διευθυντής του Κέντρου Προώθησης Εξαγωγών (CEPEX), δήλωσε ότι ο οργανισμός σχεδιάζει να διπλασιάσει τουλάχιστον τον αριθμό των πρωτοβουλιών προώθησης του ελαιολάδου το 2026 σε 50 ή περισσότερες, με ιδιαίτερη έμφαση στο συσκευασμένο ελαιόλαδο και στην ανάπτυξη νέων αγορών.

Ο Χαμζά πιστεύει ότι μεγάλο μέρος του έργου για την οικοδόμηση της ταυτότητας της Τυνησίας στο εξωτερικό εξακολουθεί να βαρύνει τους μεμονωμένους παραγωγούς. «Βλέπω πολλές προσπάθειες μέσω των πρεσβειών, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε», είπε. «Το μεγαλύτερο μέρος αυτού που συμβαίνει είναι στην πραγματικότητα προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα».

Ο Χαμζά ανέφερε ότι οι προσπάθειες της Olyfo στις ξένες αγορές στοχεύουν όχι μόνο στην προώθηση της εταιρείας, αλλά και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Τυνησίας ως χώρας παραγωγής ελαιολάδου.

«Πριν προωθήσουμε εμάς τους ίδιους, πρέπει να προωθήσουμε τη χώρα, και η χώρα θα προωθήσει εμάς», είπε.

«Οι χονδρικές πωλήσεις είναι εξαιρετικές. Φέρνουν χρήματα και μας βοηθούν να αναπτύξουμε την επιχείρηση», πρόσθεσε ο Χάμζα. «Όμως, η διαφοροποίηση είναι πιο σημαντική».

«Το ελαιόλαδο της Τυνησίας αξίζει να γίνει γνωστό με το όνομά του», είπε. «Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει τη δική του σημαία.»