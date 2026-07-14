Οι πυρήνες ελιάς αποκτούν νέα ζωή σε έπιπλα, δάπεδα και άσφαλτο

Ενώ παλαιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως ως καύσιμο βιομάζας, οι πυρήνες ελιάς γίνονται πλέον ένα περιζήτητο υλικό για την κατασκευή βιώσιμων επίπλων, εσωτερικών επενδύσεων, δομικών προϊόντων και οδοστρωμάτων με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

Κατά την ελαιοτριβή παράγονται κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι θρυμματισμένων πυρήνων ελιάς, γνωστών και ως «πέτρες», οι οποίοι τροφοδοτούν ένα ολοένα διευρυνόμενο φάσμα χρήσεων και μια εξελισσόμενη αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την Ισπανική Ένωση Βιομάζας (Avebiom), πολλοί από τους μεγαλύτερους ελαιοτριβείς της Ισπανίας διαχωρίζουν τα κουκούτσια από το υπόλοιπο ελαιοπυρήνα, χρησιμοποιώντας τα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση των ελαιοτριβείων και του νερού ή πωλώντας τα ως καύσιμο για βιομηχανικούς λέβητες.

Περίπου το ένα τρίτο των πυρήνων καθαρίζεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία για τη μείωση της περιεκτικότητάς τους σε υγρασία, προτού πωληθούν σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με τους ακατέργαστους πυρήνες, για χρήση ως ανανεώσιμο καύσιμο σε οικιακούς λέβητες.

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών στον τομέα του ελαιολάδου μετατρέπει τους πυρήνες σε προϊόντα κατασκευής και σχεδιασμού, ανταποκρινόμενος στη ζήτηση για βιώσιμα δομικά υλικά και αξιοποιώντας τις ξεχωριστές ιδιότητες του υλικού.

«Το ενδιαφέρον μας για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ελαιοτριβείων πηγάζει από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζουμε εμείς, ως παραγωγοί της Ουρουγουάης, λόγω της σχετικά χαμηλής περιεκτικότητας των καρπών μας σε έλαιο», δήλωσε ο Martín Robaina, διευθυντής της Olivos de las Ánimas, στην Olive Oil Times.

«Γι’ αυτό συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να αξιοποιήσουμε καλύτερα όλα τα υποπροϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας», πρόσθεσε. «Αρχίσαμε να αναζητούμε τρόπους για να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία σε αυτά τα υπολείμματα, αναπτύσσοντας διαφορετικές εφαρμογές για αυτά.»

Πριν από τρία χρόνια, ο παραγωγός με έδρα το Μαλντονάδο αγόρασε ένα μηχάνημα για τον διαχωρισμό των κουκουτσιών από το υπόλοιπο πυρήνα, με αρχική πρόθεση να χρησιμοποιήσει τα κουκούτσια ως βιοκαύσιμο και τον ενεργό άνθρακα για τη διήθηση των λυμάτων του ελαιοτριβείου.

Ενώ διερευνούσαν άλλες δυνατότητες, ο Robaina και ο επιχειρηματικός του συνεργάτης, Marcelo Ortega, γνώρισαν κάποιον που ασχολούνταν με τη ρητίνη και τα ανακυκλωμένα απορρίμματα ξύλου.

«Του παρουσιάσαμε τους πυρήνες ελιάς για να δούμε αν πίστευε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή χρήσιμων προϊόντων», είπε ο Robaina. «Έτσι αρχίσαμε σταδιακά να αναπτύσσουμε μια σειρά προϊόντων.»

«Ξεκινήσαμε με ξύλινες σανίδες κοπής, πιάτα και σουβέρ», πρόσθεσε. «Τώρα αρχίζουμε να αναπτύσσουμε επίσης δάπεδα και επενδύσεις τοίχων».

Ο Robaina ανέφερε ότι η εταιρεία έχει επίσης πειραματιστεί με ρητίνες διαφορετικών χρωμάτων και πρόσφατα κατασκεύασε ένα ολόκληρο τραπέζι από αλεσμένους πυρήνες ελιάς συνδεδεμένους με ρητίνη.

Οι κατασκευαστές επίπλων συγκαταλέγονται στους πελάτες των πάνελ από κουκούτσια ελιάς της Pit-to-Table. (Φωτογραφία: Pit-to-Table)

«Ήταν μια πολύ ικανοποιητική εμπειρία, καθώς οι καταναλωτές εκτιμούν το γεγονός ότι τα αγροτικά υποπροϊόντα μετατρέπονται σε νέα προϊόντα», είπε. «Εκτιμούν το γεγονός ότι αξιοποιούμε τα απόβλητά μας και υιοθετούμε μια κυκλική οικονομία».

Η Olivos de las Ánimas σχεδιάζει έναν νέο χώρο μπουτίκ στους ελαιώνες της, με τοίχους και δάπεδα κατασκευασμένα από πάνελ από κουκούτσια ελιάς.

«Θέλουμε οι επισκέπτες να βιώσουν το υλικό από πρώτο χέρι», είπε ο Robaina.

Σε απόσταση σχεδόν 12.000 χιλιομέτρων, στο μεσογειακό νησί της Κύπρου, η εταιρεία σχεδιασμού Pit-to-Table συνδυάζει επίσης πυρήνες ελιάς με ένα συνδετικό υλικό για την παραγωγή διακοσμητικών και λειτουργικών πάνελ.

Ο συνιδρυτής Μουσταφά Αφσαρόγλου δήλωσε στην Olive Oil Times ότι η παιδική του ηλικία κοντά σε ελαιοτριβεία στη βόρεια Κύπρο, η καριέρα του ως διακοσμητής εσωτερικών χώρων στο Λονδίνο και η πανδημία του Covid-19 τον οδήγησαν να επανεξετάσει τη διαδικασία της ελαιοτριβής ως πηγή βιώσιμων δομικών υλικών.

«Επικοινωνήσαμε με μερικούς αγρότες στην Κύπρο για να δούμε αν θα συμμετείχαν και θα μας προμήθευαν με κουκούτσια ελιάς, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις δοκιμές», είπε.

«Χρειαζόμασταν κάτι περισσότερο από ένα απλό πρωτότυπο», πρόσθεσε ο Αφσαρόγλου. «Έπρεπε επίσης να κατανοήσουμε τα οικονομικά στοιχεία, καθώς θέλαμε να αγοράζουμε τους πυρήνες από τους αγρότες και όχι απλώς να τους παίρνουμε».

«Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας αλυσίδας εφοδιασμού και αλυσίδας αξίας γύρω από ένα απόβλητο προϊόν που ήδη συσσώρευαν», συνέχισε.

Οι ιδρυτές πήραν πυρήνες ελιάς και διαχώρισαν με το χέρι τις φλούδες από τους πυρήνες, για να αποτρέψουν την είσοδο οποιασδήποτε φλούδας στο τελικό προϊόν.

«Ο στόχος μας δεν ήταν απλώς να επιτύχουμε το σωστό μέγεθος σωματιδίων», είπε ο Afşaroğlu. «Θέλαμε επίσης ένα πολύ λεπτό, σχεδόν σκόνη, υλικό».

«Συνθλίψαμε με το χέρι ένα μέρος των πυρήνων, αναμίξαμε τα πάντα με ένα συνδετικό υλικό και φτιάξαμε το πρώτο μας μικρό δείγμα», πρόσθεσε.

Η Pit-to-Table συνεργάζεται με τοπικούς ερευνητές για να προχωρήσει πέρα από την παραγωγή πάνελ και να αναπτύξει άλλους τύπους δομικών υλικών με βάση τα κουκούτσια ελιάς. (Φωτογραφία: Pit-to-Table)

Αφού ανέπτυξαν διάφορα πρωτότυπα, ο Afşaroğlu και οι συνιδρυτές του κατέληξαν σε ένα υλικό με υφή και εμφάνιση παρόμοια με του φελλού.

Υπέβαλαν το πάνελ με βάση τους πυρήνες ελιάς σε διαγωνισμό βιώσιμου σχεδιασμού του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και κέρδισαν χρηματικό έπαθλο.

Χρησιμοποιώντας τα χρήματα του βραβείου, οι ιδρυτές ανέθεσαν σε μια τοπική εταιρεία μηχανικών υλικών να προσδιορίσει την καλύτερη αναλογία ελαιοπυρήνων προς συνδετικό υλικό. Μέχρι το 2025, είχαν παράγει τα πρώτα τους πάνελ προς πώληση.

Ο Afşaroğlu και οι συνεργάτες του άρχισαν να συνεργάζονται με δύο ελαιοκαλλιεργητές, έναν από κάθε πλευρά του διαιρεμένου νησιού. Πληρώνουν 250 ευρώ ανά μετρικό τόνο πυρήνων ελιάς και τελικά άρχισαν να πωλούν τα τελικά πάνελ προς 300 ευρώ το καθένα.

Ο Afşaroğlu δήλωσε ότι το υλικό προσελκύει τους σχεδιαστές λόγω των ιδιοτήτων του ως προς την αντοχή στο νερό και στους λεκέδες, της βιοσύνθετης δομής του και της ξεχωριστής εμφάνισής του.

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του υλικού μας για τους σχεδιαστές είναι η λεπτομέρεια στις άκρες», είπε. «Με τις συμβατικές σανίδες, όπως το ελασματοποιημένο MDF, συνήθως τοποθετείς ταινία PVC στις άκρες για να κρύψεις τον εκτεθειμένο πυρήνα του MDF.»

«Με το υλικό μας, συμβαίνει το αντίθετο», πρόσθεσε ο Afşaroğlu. «Όταν το κόβεις, αποκαλύπτονται οι πυρήνες ελιάς, και διαπιστώσαμε ότι αυτό δημιουργεί μια πολύ ξεχωριστή αισθητική.»

«Αντί να καλύπτουμε τις άκρες, τις αναδεικνύουμε», συνέχισε. «Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον υλικά, επεξεργασία και εργασία.»

Μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο Afşaroğlu, οι κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι σχεδιαστές επίπλων και διακοσμητές εσωτερικών χώρων που δίνουν προτεραιότητα στα βιώσιμα υλικά.

«Οι κατασκευαστές επίπλων αγοράζουν το υλικό από εμάς και το χρησιμοποιούν σε προϊόντα όπως τραπεζάκια για φορητούς υπολογιστές, τραπεζάκια σαλονιού, τραπεζαρίες και ράφια, τόσο για οριζόντιες όσο και για κάθετες επιφάνειες», είπε.

Ο Afşaroğlu (δεξιά) συνίδρυσε την Pit-to-Table λίγο μετά την επιστροφή του στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. (Φωτογραφία: Pit-to-Table)

«Συνεργαζόμαστε ήδη με αρκετούς κατασκευαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη, και συνεχίζουμε να επεκτείνουμε αυτό το δίκτυο», πρόσθεσε ο Αφσαρόγλου.

Οι σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητών εσωτερικών χώρων, των σχεδιαστών επίπλων και των αρχιτεκτόνων, αποτελούν τη δεύτερη κύρια ομάδα πελατών της εταιρείας.

«Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής χρησιμοποιεί την σανίδα μας για ένα γραφείο υποδοχής σε δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο», είπε ο Αφσαρόγλου.

Ο Afşaroğlu σχεδιάζει να συνεργαστεί με μηχανικούς από τοπικά πανεπιστήμια για να ακολουθήσει μια πορεία παρόμοια με αυτή της Olivos de las Ánimas και να διερευνήσει τις δυνατότητες για δάπεδα και επενδύσεις με βάση τον πυρήνα ελιάς.

Σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, ερευνητές και αξιωματούχοι στη Βαρκελώνη προετοιμάζονται να ανακατασκευάσουν ορισμένους δρόμους της πόλης με άσφαλτο που περιέχει βιοκάρβουνο από κουκούτσια ελιάς.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης, η άσφαλτος με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο θα χρησιμοποιηθεί σε έργα δημοσίων έργων από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Οι αρχές θα συλλέξουν δεδομένα σχετικά με την απόδοση της άσφαλτου κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, πριν δημοσιεύσουν μια έκθεση το 2028.

Εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς, το δημοτικό συμβούλιο δήλωσε ότι η νέα σύνθεση ασφάλτου θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές από την ασφαλτόστρωση των δρόμων κατά 75 τοις εκατό.

Ερευνητές από το Πολυτεχνείο της Καταλονίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην ανάπτυξη της σύνθεσης, έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι το υλικό παρουσιάζει πολλά υποσχόμενη μηχανική απόδοση και μεγαλύτερη αντοχή στη διείσδυση του νερού σε σύγκριση με την ασφάλτο που παράγεται με συμβατικό τρόπο.