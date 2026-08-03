Στους πρόποδες των βουνών Κλιμίτι της Σικελίας, ένα οικογενειακό κτήμα στρέφει το βλέμμα του προς το μέλλον

Ένας παραγωγός πέμπτης γενιάς στη νοτιοανατολική Σικελία ανακαινίζει το οικογενειακό κτήμα του, επενδύοντας παράλληλα στην ποιότητα του ελαιολάδου, τη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση.

Στη νοτιοανατολική Σικελία, τα Όρη Κλιμίτι αποτελούν το τελευταίο όριο του Οροπεδίου Ιμπλέων, καθώς αυτό κατηφορίζει προς το Ιόνιο Πέλαγος.

Η περιοχή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Περιοχή Κοινοτικής Σημασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα σε ένα τοπίο από κατάλευκο ασβεστόλιθο που περιέχει αποθέσεις κοχυλιών της εποχής του Μειόκαινου.

Δεν πρέπει να εξαντλούμε τη γη για κέρδος, αλλά να τη βελτιώνουμε και να αφήνουμε αυτό που παραλάβαμε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε. – Giovanni Bonfiglio, Azienda Agricola Santa Catrini

Το τοπίο είναι διάσπαρτο με σπηλιές και σπήλαια γνωστά για παλαιοντολογικές ανακαλύψεις, νεκροπόλεις της Εποχής του Χαλκού και βυζαντινά ερείπια λαξευμένα στον βράχο.

Το Santacatrini βρίσκεται στους πρόποδες των ορεινών εκτάσεων κοντά στο χωριό Melilli. Το κτήμα έκτασης 90 εκταρίων περιλαμβάνει περίπου 40 εκτάρια ελαιώνων φυτεμένων με αυτόχθονες ποικιλίες.

Το όνομα του κτήματος, που πήρε το όνομά του από την τοπική «contrada», πιθανώς αναφέρεται σε μια κοντινή εκκλησία λαξευμένη στο βράχο, από την οποία σώζονται μόνο λίγες πέτρες.

«Νομίζω ότι ερωτεύτηκα αυτή τη γη και αυτή τη δουλειά χάρη στον παππού μου, τον Γκαετάνο Πελούσο, τον οποίο ακολουθούσα στο αγρόκτημα τα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικίας», δήλωσε ο Τζιοβάνι Μπονφίλιο, η πέμπτη γενιά της οικογένειάς του που διαχειρίζεται την επιχείρηση.

«Ήταν εξαιρετικά λαμπρός, δημιουργικός και δραστήριος, ένα ηφαίστειο ιδεών που ξεκινούσε συνεχώς νέα, συχνά καινοτόμα έργα και πάντα πειραματιζόταν με κάτι», θυμήθηκε ο Bonfiglio.

«Με ενέπλεκε, εξηγώντας μου τι έκανε και με έλκυε», πρόσθεσε. «Τον ακολουθούσα παντού στο αγρόκτημα με θαυμασμό. Ως περίεργο παιδί, πρόθυμο να δει τα πάντα και να ανακαλύψει νέα πράγματα, αυτός ο τόπος, με τους γκρεμούς, τα προϊστορικά ευρήματα και τα δάση του, ήταν σαν μια τεράστια παιδική χαρά. Έτσι ερωτεύτηκα όλα αυτά».

Ο Μπονφίλιο ζει τώρα στο σπίτι όπου κάποτε ζούσαν οι παππούδες του. Τα καλοκαίρια που πέρασε μαζί τους στο Σαντακατρίни τον επηρέασαν τόσο πολύ, ώστε η ιστοσελίδα της εταιρείας ανοίγει με τον ήχο των τζιτζικιών, που έχει ως σκοπό να ξυπνήσει αναμνήσεις από εκείνες τις μέρες.

Ο ήχος θυμίζει τους ηλιόλουστους οπωρώνες του κτήματος, όπου ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές, χαρουπιές και λεμονιές φυτρώνουν ανάμεσα σε ασβεστολευκούς τοίχους από ξερολιθιά.

Το κτήμα παράγει το βιολογικό ελαιόλαδο DOP Monti Iblei Arita, ένα χαρμάνι που αποτελείται κυρίως από ελιές της ποικιλίας Nocellara Etnea, μαζί με τις σικελικές ποικιλίες Biancolilla, Moresca, Nocellara Messinese και Nocellara del Belice.

Ένας ιστορικός ελαιώνας φιλοξενεί περίπου 150 αρχαία ελαιόδεντρα. Ένας δεύτερος ελαιώνας, που φυτεύτηκε τη δεκαετία του 1960, ακολουθεί μια ευρεία διάταξη 12 επί 12 μέτρων, ενώ οι νεότεροι ελαιώνες έχουν απόσταση έξι μέτρων μεταξύ τους.

«Ο παππούς μου παρέδωσε το αγρόκτημα στη μητέρα μου, η οποία ουσιαστικά το συντήρησε και συνέχισε να πωλεί το μεγαλύτερο μέρος των ελιών», είπε ο Bonfiglio.

Εν τω μεταξύ, ο Bonfiglio απέκτησε πτυχίο οικονομικών και άρχισε να εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, όπου παρέμεινε για 15 χρόνια.

«Ως ειδικός, ταξίδευα εκτενώς, κάνοντας μερικές φορές έως και 90 πτήσεις το χρόνο», είπε. «Ήταν μια ζωή ταξιδιώτη, αλλά η καρδιά μου ήταν πάντα εδώ, στο Santacatrini. Έτσι, επένδυσα όλο τον ελεύθερο χρόνο και τους οικονομικούς μου πόρους στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης».

Ο Bonfiglio εντάχθηκε στη διοίκηση του κτήματος το 2008, άρχισε να εκσυγχρονίζει τις δραστηριότητές του και φύτεψε επιπλέον 20 εκτάρια ελαιώνων. Το 2015, εγκατέλειψε την προηγούμενη καριέρα του για να εργαστεί πλήρως στο Santacatrini.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης καριέρας μου, το είχα σχεδιάσει αυτό εδώ και πολύ καιρό, αλλά όταν βρίσκεσαι σε έναν φαύλο κύκλο, είναι δύσκολο να βγεις έξω», είπε. «Τελικά, είπα: “Αρκετά”».

«Αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου είχε κλείσει και ήρθε η ώρα να αφοσιωθώ εξ ολοκλήρου στην εταιρεία μου και σε κάτι που ήταν πραγματικά δικό μου», πρόσθεσε ο Bonfiglio. «Από την αρχή, επικεντρώθηκα στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και στην επέκταση σε ξένες αγορές. Το 2022, πραγματοποίησα το όνειρό μου να ιδρύσω ένα ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας της εταιρείας».

Ο Μπονφίλιο χειρίζεται προσωπικά το σύστημα ελαιοτριβείου Mori-Tem, το οποίο διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία ελαιοτριβείου.

Επειδή η συγκομιδή ξεκινά γενικά τον Σεπτέμβριο, όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, ένας ενσωματωμένος ψύκτης του επιτρέπει να διατηρεί τη διαδικασία εκχύλισης σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.

«Η ποιότητα βρίσκεται στον πυρήνα της προσωπικής μου φιλοσοφίας», δήλωσε ο Bonfiglio. «Ό,τι κι αν κάνω, προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Ακόμη και πριν αποκτήσουμε το δικό μας ελαιοτριβείο, δεν συνεργαζόμουν με το πλησιέστερο· ταξίδευα πιο μακριά για να φτάσω στο καλύτερο», πρόσθεσε. «Το ίδιο πρότυπο καθοδηγεί το όραμά μου για αυτή την περιοχή, όπου είμαστε ευλογημένοι με ένα εξαιρετικό terroir και ένα υγιές περιβάλλον που δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε».

Το αγρόκτημα εργάζεται για την εφαρμογή ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας. Τα υγρά υπολείμματα από τον διφασικό ελαιοτριβείο χρησιμοποιούνται εν μέρει ως ζωοτροφή για τα άλογα που περιφέρονται ελεύθερα στο κτήμα και εν μέρει ως λίπασμα για τους ελαιώνες, οι οποίοι εμπλουτίζονται επίσης με τεμαχισμένα υπολείμματα κλαδέματος.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ καλύπτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών του κτήματος.

Η αποδοτική διαχείριση του νερού αποτελεί έναν ακόμη ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής βιωσιμότητας του κτήματος.

Τα υπόγεια ύδατα από ένα πηγάδι συλλέγονται σε μια δεξαμενή συλλογής στο υψηλότερο σημείο του αγροκτήματος. Από εκεί, η βαρύτητα διατηρεί την πίεση σε όλο το σύστημα διανομής, εξαλείφοντας την ανάγκη για αντλίες, εκτός από την περίπτωση που η δεξαμενή πρέπει να ξαναγεμιστεί.

Οι οπωρώνες αρδεύονται τη νύχτα χρησιμοποιώντας σύστημα στάγδην άρδευσης, προκειμένου να μειωθεί η εξάτμιση και να εξοικονομηθεί νερό.

Ένα δίκτυο καναλιών συλλέγει επίσης το νερό της βροχής από τις στέγες και τις βεράντες των κτιρίων του κτήματος και το κατευθύνει σε μια υπόγεια δεξαμενή που συνδέεται με μια λίμνη που έχει σχηματιστεί σε ένα πρώην λατομείο.

Η δεξαμενή δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, αλλά έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή και αποθήκευση νερού για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Πιστεύω ότι η λέξη-κλειδί για την εταιρεία μας είναι η αυθεντικότητα, γιατί αυτό είναι που ακούω πιο συχνά από τους επισκέπτες και τους φιλοξενούμενους», είπε ο Bonfiglio.

«Δεν διαφημιζόμαστε πολύ, οπότε υποθέτω ότι όσοι έρχονται εδώ ανακαλύπτουν περισσότερα από όσα παρουσιάζουμε», πρόσθεσε. «Όταν ζητώ από τους επισκέπτες μας να μου δώσουν την άποψή τους, αυτό που αναδύεται με μεγαλύτερη συνέπεια είναι ότι αισθάνονται μια βαθιά αίσθηση αυθεντικότητας σε ό,τι προσφέρουμε».

Ένας αρχαίος μύλος, εξοπλισμένος με μυλόπετρες και στρώματα πίεσης, που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι του Bonfiglio, στέκεται ακόμα στο κέντρο της ιδιοκτησίας.

Ο μύλος, που εγκαταστάθηκε μεταξύ του 1880 και του 1890, λειτουργούσε με τη δύναμη ενός μουλαριού και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τη δεκαετία του 1950, οπότε και κατέστη παρωχημένος και τέθηκε εκτός λειτουργίας.

«Όταν μπαίνεις στο φουαγιέ του κεντρικού κτιρίου της εταιρείας, αισθάνεσαι αμέσως ότι βυθίζεσαι στην ιστορία, χάρη σε αυτό το παλιό μηχάνημα, το οποίο εξακολουθεί να είναι σχεδόν λειτουργικό», είπε ο Bonfiglio.

«Όταν καθάριζα την αγροικία κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, μετά από 70 χρόνια αχρησίας, προσπάθησα να σπρώξω τη μυλόπετρα, και άρχισε να γυρίζει ξανά σαν να είχε μετακινηθεί μόλις την προηγούμενη μέρα», πρόσθεσε. «Ένιωσα ότι είχα να κάνω με κάτι που είχε σχεδιαστεί για να μην χαλάει».

Ο ιστορικός μύλος αποτελεί πλέον το επίκεντρο των ξεναγήσεων που προσφέρονται μέσω του προγράμματος ελαιοτουρισμού του κτήματος. Βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν κατά την ανακαίνιση της «μασέρια» της οικογένειας, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

«Ο παλιός μύλος απολαμβάνει πλέον μια δεύτερη ζωή μέσω των ελαιοτουριστικών δραστηριοτήτων μας», είπε ο Bonfiglio. «Τον χρησιμοποιώ για να παρουσιάσω στους επισκέπτες μας την ιστορία αυτής της γης και τον κόσμο του ελαιολάδου».

«Πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα στον κλάδο μας είναι η έλλειψη γνώσης και η εμμονή σε λανθασμένες πεποιθήσεις σχετικά με το ελαιόλαδο», πρόσθεσε. «Για αυτόν τον λόγο, είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην καλλιέργεια και την προώθηση της κουλτούρας του ελαιολάδου».

Ο Bonfiglio ανέφερε ότι η υπεύθυνη διαχείριση είναι κεντρικής σημασίας για αυτή την κουλτούρα.

«Δεν πρέπει να εξαντλούμε τη γη για κέρδος, αλλά να τη βελτιώνουμε και να αφήνουμε αυτό που παραλάβαμε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε», είπε. «Για μένα, αυτό είναι το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, και είναι αυτό που προσπαθώ να μεταδώσω στον γιο μου.»

«Ελπίζω να συμβεί το ίδιο όπως όταν ήμουν παιδί και να ακολουθήσει τα βήματά μου», πρόσθεσε ο Bonfiglio. «Φυσικά, θέλω να νιώθει ελεύθερος να επιλέξει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο.»