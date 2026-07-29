Η Olive Oil Academy επεκτείνει τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες στη Βόρεια Ευρώπη

Η Christianne Noordermeer Van Loo εργάζεται για τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το ελαιόλαδο και την αισθητηριακή εκπαίδευση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον της Christianne Noordermeer Van Loo για το ελαιόλαδο ξεκίνησε όταν εκείνη και ο σύζυγός της αγόρασαν ένα σπίτι με έναν παραμελημένο ελαιώνα στην Ούμπρια.

«Δεν ξέραμε τίποτα για τις ελιές», είπε. «Θέλαμε το σπίτι και τη γη γύρω από αυτό, αλλά δεν ξέραμε τι να κάνουμε με τον ελαιώνα».

Αφού ο ελαιώνας καθαρίστηκε και επανήλθε στην παραγωγή, άρχισε να συγκομίζει τις ελιές και να μαθαίνει περισσότερα για την καλλιέργεια, την ελαιοτριβή και την οργανοληπτική αξιολόγηση.

Η Noordermeer Van Loo παρακολούθησε αργότερα το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Σομελιέ του Olive Oil Times στο Λονδίνο και συνέχισε την εκπαίδευσή της στην οργανοληπτική αξιολόγηση στην Ισπανία και την Ιταλία.

Σήμερα, είναι πιστοποιημένη σομελιέ ελαιολάδου, επαγγελματίας δοκιμάστρια ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και εκτελεστική διευθύντρια της The Olive Oil Academy στις Κάτω Χώρες.

Το έργο της επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού που θεωρεί ως έλλειψη εξοικείωσης με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μεταξύ των καταναλωτών και των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων στη Βόρεια Ευρώπη.

Ανέφερε ότι πολλοί καταναλωτές δεν έχουν αναπτύξει τις αισθητηριακές αναφορές που συνήθως συνδέονται με τις ελαιοπαραγωγικές χώρες και ενδέχεται να ερμηνεύουν την πικράδα και την πικάντικη γεύση ως ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά.

«Ένα από τα πιο εμφανή κενά γνώσης είναι η αντίληψη ότι το “ήπιο” ελαιόλαδο είναι το καλύτερο ελαιόλαδο που μπορεί κανείς να βρει», δήλωσε η Noordermeer Van Loo. «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η πικρία και η πικάντικη γεύση δεν αποτελούν ελαττώματα, αλλά θετικές ιδιότητες».

Άλλα συνηθισμένα κενά αφορούν τη φρεσκάδα, την αποθήκευση, τους συνδυασμούς με φαγητά και τους λόγους για τις σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των ελαιολάδων.

«Το ελαιόλαδο είναι χυμός, όπως ο χυμός πορτοκαλιού», είπε. «Επηρεάζεται από το φως, τη θερμότητα και το οξυγόνο, αλλά οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν.»

Η Noordermeer Van Loo πιστεύει ότι οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να εκτιμήσουν το ελαιόλαδο όταν κατανοήσουν τον παραγωγό, την ποικιλία, την προέλευση, τις μεθόδους παραγωγής και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.

Συγκρίνει την ανάπτυξη του κλάδου στη Βόρεια Ευρώπη με τη σταδιακή αύξηση των γνώσεων των καταναλωτών σχετικά με το κρασί και τον καφέ.

Αυτή η προσέγγιση διαμορφώνει τα προγράμματα που αναπτύσσει η The Olive Oil Academy, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας της με το Olive Oil Times Education Lab.

Η δεύτερη ευρωπαϊκή έκδοση του Προγράμματος Πιστοποίησης Σομελιέ Ελαιολάδου θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο Jamfabriek στο ’s-Hertogenbosch της Ολλανδίας.

Το πενθήμερο πρόγραμμα, το οποίο περιορίζεται σε 30 συμμετέχοντες, καλύπτει την οργανοληπτική αξιολόγηση, την καλλιέργεια και την ελαιοτριβή, την υγεία και τη διατροφή, τις γαστρονομικές εφαρμογές, τον ποιοτικό έλεγχο, τη συσκευασία, την επισήμανση και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν περισσότερα από 100 ελαιόλαδα από παραγωγικές περιοχές σε όλο τον κόσμο και θα λάβουν μέρος σε πρακτικές ασκήσεις συνδυασμού εδεσμάτων σε επαγγελματική κουζίνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης έναν πίνακα αρωμάτων με συστατικά όπως ώριμες μπανάνες, αβοκάντο, αγκινάρες, πιπέρι και δεντρολίβανο, με σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ευρύτερο αισθητηριακό λεξιλόγιο.

Η Ακαδημία ενθαρρύνει επίσης τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν την εξάσκηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μέσω ετήσιων συναντήσεων και πρόσβασης σε ένα δίκτυο εκπαιδευτών και άλλων επαγγελματιών.

Ένας διαδικτυακός «Taster’s Club» επιτρέπει σε εκπαιδευμένους σομελιέ να αξιολογούν τα ίδια δείγματα κατά τη διάρκεια συνεδριών υπό την καθοδήγηση έμπειρων συντονιστών και εκπαιδευτών.

Ο Noordermeer Van Loo δήλωσε ότι η συνεχής εξάσκηση είναι σημαντική, καθώς η αισθητηριακή αναγνώριση και το λεξιλόγιο μπορούν να εξασθενήσουν όταν δεν χρησιμοποιούνται τακτικά. Οι ομαδικές γευστικές δοκιμές καταδεικνύουν επίσης πώς η πολιτισμική εμπειρία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη ενός ελαιολάδου.

Για τους συμμετέχοντες που επιθυμούν περαιτέρω κατάρτιση, η Ακαδημία θα διοργανώσει το «The Curator’s Tasting» στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο Jamfabriek.

Το διήμερο πρόγραμμα θα εξετάσει τους παράγοντες που σχετίζονται με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας, με συνεδρίες σχετικά με την εργαστηριακή ανάλυση, την τεχνολογία ελαιοτριβής, τις πτητικές ενώσεις, τους συνδυασμούς με φαγητά και την επικοινωνία των ιδιοτήτων που σχετίζονται με την υγεία.

Η Ακαδημία έχει επίσης αναπτύξει ένα διαδικτυακό μάθημα σχετικά με τη δομή και την οικονομία του τομέα του ελαιολάδου, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για σεφ, εστιατόρια και σχολές μαγειρικής.

«Τα εστιατόρια υψηλού επιπέδου γενικά γνωρίζουν περισσότερα για το ελαιόλαδο και τον τρόπο χρήσης του», δήλωσε η Noordermeer Van Loo. «Στα εστιατόρια της ευρείας αγοράς, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική έλλειψη γνώσεων.»

Ανέφερε ότι παρόμοιες προκλήσεις παραμένουν και στον τομέα της λιανικής πώλησης, όπου τα προϊόντα που προωθούνται ως «ήπια» συνεχίζουν να κυριαρχούν στα ράφια πολλών σούπερ μάρκετ, ενώ τα ελαιόλαδα υψηλότερης ποιότητας βρίσκονται συνήθως σε εξειδικευμένα καταστήματα και σε διαδικτυακούς πωλητές.

Η Noordermeer Van Loo αναμένει ότι το ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο θα συνεχίσει να αυξάνεται στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά δήλωσε ότι θα χρειαστεί ενημέρωση για να μετατραπεί η αυξημένη κατανάλωση σε μεγαλύτερη εκτίμηση της ποιότητας.

«Το ζήτημα είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση», είπε. «Πρέπει να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και όλους τους εμπλεκόμενους».