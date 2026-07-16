Η Χάρτα της Καλαβρίας ζητά ισχυρότερη προστασία των ελαιώνων της Ιταλίας

Ο ιταλικός σύλλογος «Olive Oil Cities» παρουσίασε ένα πλαίσιο πολιτικής με το οποίο ζητείται η ενίσχυση της προστασίας των ιστορικών ελαιώνων, η στήριξη των καλλιεργητών και η επίσημη αναγνώριση των δήμων που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια.

Ο σύλλογος «Città dell’Olio» (Πόλεις του Ελαιολάδου) παρουσίασε τη Χάρτα της Καλαβρίας κατά τη διάρκεια του πρώτου εθνικού συνεδρίου του, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κοριλιάνο-Ροσσάνο, στην επαρχία της Κοζέντσα, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

Συνδυάζοντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα με επιχειρησιακά μέτρα που θα εφαρμοστούν έως το 2030, το πλαίσιο πολιτικής εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Πρεσβευτών των Πόλεων του Ελαιολάδου, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους θεσμικών οργάνων, του ερευνητικού και του πολιτιστικού τομέα.

«Η φροντίδα ενός ελαιώνα είναι μια πράξη που έχει τις ρίζες της στις αξίες της Δημοκρατίας, καθώς συνενώνει το τοπίο, την εργασία και την ευημερία που μας αναθέτει το Σύνταγμα. » – Michele Sonnessa, πρόεδρος της ένωσης «Città dell’Olio»

Βασίζεται επίσης στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν πέρυσι με τη δημιουργία των «Κοινοτήτων Ελαιολάδου», ενός δικτύου τοπικών φορέων, οικονομικών παραγόντων και πολιτιστικών οργανώσεων.

Υπογεγραμμένη συμβολικά το έτος που σηματοδοτεί την 80ή επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας, η Χάρτα της Καλαβρίας ενσωματώνει αρχές από το Σύνταγμα της χώρας.

Όταν τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1948, μετά την πτώση του φασισμού και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Σύνταγμα της Ιταλικής Δημοκρατίας εξέφραζε την πολιτική και κοινωνική αναγέννηση της χώρας, βασισμένη στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Το Σύνταγμα, που αποτελείται από 139 άρθρα και 18 μεταβατικές διατάξεις, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω ειδικής διαδικασίας. Οι περιβαλλοντικές αρχές προστέθηκαν το 2022.

Ο Χάρτης της Καλαβρίας βασίζεται σε αυτές τις αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ένας υπεύθυνα διαχειριζόμενος ελαιώνας ενσαρκώνει την εφαρμογή του Άρθρου 9: «Η Δημοκρατία […] προστατεύει το τοπίο […], το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, επίσης προς όφελος των μελλοντικών γενεών».

Ο Χάρτης βασίζεται επίσης στο Άρθρο 4, το οποίο ορίζει την εργασία ως θεμέλιο της κοινότητας, δηλώνοντας ότι «η Δημοκρατία αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην εργασία […] Κάθε πολίτης έχει το καθήκον να ασκεί, ανάλογα με τις ικανότητες και την επιλογή του, μια δραστηριότητα ή λειτουργία που συμβάλλει στην υλική ή πνευματική πρόοδο της κοινωνίας».

Ο Χάρτης της Καλαβρίας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εθνικού συνεδρίου της Città dell’Olio, που πραγματοποιήθηκε στο Κοριλιάνο-Ροσσάνο από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

Βασίζεται επίσης στο Άρθρο 32, το οποίο ορίζει την υγεία ως «θεμελιώδες δικαίωμα και συλλογικό συμφέρον», μια αρχή που το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ως πυλώνας της Μεσογειακής Διατροφής, συμβάλλει καθημερινά στη διαφύλαξή της.

Με βάση αυτό, η Χάρτα της Καλαβρίας καλεί τους εθνικούς θεσμούς να αναγνωρίσουν τα ελαιώδη τοπία και τις κοινότητες που τα διαφυλάσσουν ως στρατηγική υποδομή που απαιτεί προστασία μέσω ολοκληρωμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση των υδρογεωλογικών κινδύνων και τη συντήρηση της γης.

Προτρέπει την αναγνώριση των ελαιοκαλλιεργητικών δήμων ως θεσμικών παραγόντων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού και ζητά την υποχρεωτική διαβούλευση σχετικά με τις πολιτικές που επηρεάζουν την ελαιοκαλλιεργητική κληρονομιά της χώρας.

Το έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί εις βάρος των ιστορικών ελαιώνων, οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται μέσω αυστηρών μέτρων διαφύλαξης χωρίς εξαιρέσεις.

Επιπλέον, υποστηρίζει τη θέσπιση εθνικού νόμου για την κοινωνική ελαιοκαλλιέργεια και την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ελαιώνων. Υποστηρίζει επίσης την αποζημίωση για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχουν οι καλλιεργητές στις κοινότητές τους και προτείνει την υποψηφιότητα της ιταλικής κουλτούρας του ελαιολάδου ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Ο Χάρτης της Καλαβρίας αποτελεί τη δέσμευση που προσφέρουν οι Πόλεις του Ελαιολάδου στη χώρα, σε μια χρονιά που σηματοδοτεί μια τόσο σημαντική επέτειο», δήλωσε ο Μικέλε Σονέσα, πρόεδρος της ένωσης Città dell’Olio, στην Olive Oil Times.

«Ένας καλά περιποιημένος ελαιώνας αποτελεί πράξη που έχει τις ρίζες της στις αξίες της Δημοκρατίας, καθώς συνενώνει το τοπίο, την εργασία και την ευημερία που μας αναθέτει το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Στο εθνικό συνέδριο της «Città dell’Olio», εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και του πολιτισμού ασχολήθηκαν με τα βασικά ζητήματα του κλάδου, όπως η εδαφική διακυβέρνηση, η προστασία του τοπίου, η βιοποικιλότητα και η ποιότητα της εργασίας.

«Γι’ αυτό ζητάμε οι ελαιοπαραγωγοί δήμοι να αναγνωριστούν ως βασικοί παράγοντες και τα ελαιώδη τοπία να θεωρηθούν στρατηγική υποδομή», συνέχισε ο Sonnessa. «Δεν πρόκειται για κατάλογο αιτημάτων, αλλά για μια δέσμευση που, από εδώ και στο εξής, θα μετατρέψουμε σε συγκεκριμένες δράσεις μαζί με τις Κοινότητες Ελαιολάδου».

Η τριήμερη εκδήλωση στο Κοριλιάνο-Ροσσάνο περιελάμβανε συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων θεσμικών φορέων και πανεπιστημίων, οι οποίοι εξέτασαν τις κύριες προκλήσεις του κλάδου, όπως η εδαφική διακυβέρνηση, η προστασία του τοπίου, η βιοποικιλότητα, οι συνθήκες εργασίας και η ανανέωση των γενεών.

Οι συμμετέχοντες επισήμαναν την έλλειψη εργατικού δυναμικού, την αποπληθυσμό των ενδοχώρων περιοχών, την εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων και τη διάβρωση του εδάφους ως μερικά από τα πιο επείγοντα προβλήματα του τομέα.

Στις συζητήσεις τονίστηκε ο καίριος ρόλος των καλλιεργητών στη διαφύλαξη των ελαιώνων και η αρχή ότι μόνο οι οικονομικά βιώσιμες εκμεταλλεύσεις μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του τοπίου, να διαφυλάξουν τη βιοποικιλότητα και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού.

Με αυτόν τον στόχο, η Χάρτα της Καλαβρίας προτείνει την ανάκτηση τουλάχιστον μίας εγκαταλελειμμένης ελαιοκαλλιεργητικής έκτασης για κάθε Κοινότητα Ελαιολάδου, τη δημιουργία προγραμμάτων για τους νέους, τη θέσπιση μηχανισμών στήριξης σε περιοχές που κινδυνεύουν από αποπληθυσμό και τη διενέργεια απογραφής των αυτόχθονων ποικιλιών σε κάθε περιοχή.

Πριν από τη λήξη του συνεδρίου, οι διοργανωτές ανέδειξαν την Καλαβρία, την περιοχή υποδοχής και τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό ελαιολάδου της Ιταλίας, για τη βιοποικιλότητα, τα τοπία και την υψηλής ποιότητας παραγωγή της.

Ο δήμαρχος του Κοριγκλιάνο-Ροσσάνο, Φλάβιο Στάσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης που σκιαγράφησε ένα μακρόπνοο όραμα για τον τομέα του ελαιολάδου της χώρας.

«Η Χάρτα της Καλαβρίας γεννήθηκε εδώ, και από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε. «Οι περιοχές μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές ενός μοντέλου που αναδεικνύει την ταυτότητα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις επιχειρήσεις, καθιστώντας την ελιά στοιχείο συνοχής και κινητήρια δύναμη της μελλοντικής ανάπτυξης.»