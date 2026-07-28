España produce 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva mientras bajan los precios

Los importantes aumentos de la producción en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana compensaron en parte el fuerte descenso registrado en Andalucía, lo que situó la producción final de aceite de oliva de España en 1,3 millones de toneladas.

España produjo 1,3 millones de toneladas métricas de aceite de oliva en la campaña 2025/26, una cantidad que, según el Gobierno, sería «suficiente para satisfacer las necesidades del mercado».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción se prolongó más de lo habitual en algunas zonas.

«La producción de la campaña 2025/26 se ha cerrado con 1,3 millones de toneladas, en una temporada que se ha prolongado algo más de lo habitual, influida por el retraso en la recolección en determinadas zonas productoras debido al impacto de las condiciones meteorológicas entre diciembre y febrero», señaló el ministerio en su boletín mensual de mercado.

El recuento final fue una buena noticia para los embotelladores y exportadores, después de que la Asociación Española de Municipios Olleteros predijera en febrero que las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por la tormenta Leonardo reducirían la producción del mayor país productor de aceite de oliva del mundo a 1,2 millones de toneladas.

Sin embargo, la producción se mantuvo muy por debajo de los 1,45 millones de toneladas previstas antes de que comenzara la cosecha en septiembre. La falta de lluvias y un tiempo inusualmente cálido a principios de otoño provocaron que se acumulara menos aceite en el fruto de lo esperado.

La producción se redujo con mayor intensidad en Andalucía, la mayor región productora de aceite de oliva del país, pasando de 1,15 millones de toneladas en 2024/25 a 974 100 toneladas en 2025/26.

Este descenso se vio parcialmente compensado por aumentos significativos en Aragón y Valencia, donde la producción se cuadruplicó con respecto a la campaña anterior, hasta alcanzar las 17 100 toneladas y las 23 400 toneladas, respectivamente.

Castilla-La Mancha, la segunda región productora más importante de España, registró un descenso más moderado. La producción cayó de 146 600 toneladas en 2024/25 a 138 600 toneladas en 2025/26.

La producción en Extremadura se mantuvo prácticamente estable en 78 300 toneladas.

Por su parte, la producción en Cataluña estuvo a la altura del optimismo previo a la cosecha. La cuarta región productora más importante de España arrojó 38 900 toneladas, más del doble que en la cosecha anterior.

Murcia, las Islas Baleares y las Islas Canarias también registraron aumentos sustanciales en la producción.

La producción en Murcia pasó de 4.300 toneladas a 14.300 toneladas, mientras que la de las Islas Baleares aumentó de 245 toneladas a 990 toneladas.

Las Islas Canarias registraron el mayor incremento proporcional, con una producción de 26 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2025/26, frente a la 1 tonelada de la campaña anterior.

Aunque la producción total de España fue ligeramente inferior a las 1,42 millones de toneladas producidas en 2024/25, superó la media de los últimos cuatro años en un 14 %. Este resultado también contribuyó a un tercer aumento mensual consecutivo de las existencias de aceite de oliva hasta finales de junio.

El aumento de las existencias, a pesar de la menor producción, se atribuyó en parte a unas ventas internas más débiles. Las ventas de aceite de oliva español descendieron a 362 800 toneladas en los primeros nueve meses de la campaña 2025/26, frente a las 377 200 toneladas registradas durante el mismo periodo de la campaña anterior.

Las exportaciones también disminuyeron, pasando de 759 400 toneladas a 745 300 toneladas, mientras que las importaciones aumentaron de 175 000 toneladas a 200 600 toneladas durante los primeros nueve meses de la campaña.

La continua normalización del mercado empujó los precios del aceite de oliva virgen extra en origen a su nivel más bajo desde 2022.

El aceite de oliva virgen extra se cotizó a unos 362 € por cada 100 kilogramos, aproximadamente un 50 % por debajo de los máximos históricos registrados en 2023 y 2024.

Los precios de los aceites de oliva virgen, lampante y refinado también se mantuvieron muy por debajo de los niveles récord alcanzados durante esos años, aunque cada uno de ellos fue ligeramente superior al registrado en el mismo periodo del año pasado.

Otros datos del ministerio mostraron un ligero descenso en la producción de aceitunas de mesa, que pasó de 533 200 toneladas en 2024/25 a 503 100 toneladas en la actual campaña.