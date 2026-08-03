El curso «Master Miller» vuelve al Olive Center de la UC Davis

El curso, de tres días de duración, abarca el diseño de las almazaras, la producción, el control de calidad, la gestión de subproductos y los aspectos económicos de la explotación de una almazara.

Tras su cancelación el año pasado, está previsto que el Curso de Certificación «Master Miller» vuelva al Olive Center de la Universidad de California, Davis, del 9 al 11 de septiembre.

El curso, que se ha impartido de forma casi ininterrumpida desde 2008, incluye dos días de formación sobre el diseño de almazaras, la producción de aceite de oliva, la filtración, la gestión de subproductos y el análisis económico. El tercer día, los participantes visitarán tres almazaras locales.

Selina Wang, que asumió el cargo de directora del Olive Center en enero, afirmó que el curso está dirigido a participantes con distintos niveles de experiencia, desde personas que están considerando incorporarse al sector hasta productores consolidados.

«Se hace especial hincapié en maximizar la calidad y la rentabilidad», declaró a Olive Oil Times.

El curso contará con ponentes locales e internacionales con experiencia en maquinaria de almazara, producción, control de calidad y operaciones de almazara. Se espera la participación de representantes de Alfa Laval y Pieralisi, junto con productores de almazaras de distintos tamaños.

Wang señaló que el programa se diseñó para dar respuesta a las necesidades tanto de los pequeños como de los grandes productores y para fomentar el debate entre los participantes.

Varios antiguos participantes afirmaron que el curso les proporcionó información práctica que posteriormente aplicaron en sus operaciones de molienda.

David Garci-Aguirre, vicepresidente de operaciones de Corto Olive Co., señaló que el curso proporciona una base para seguir formándose y puede ayudar a los molineros a identificar cambios en sus procesos de producción.

«He asistido al curso muchas veces y, en cada ocasión, salgo con nueva información y una comprensión más profunda», afirmó.

Malcolm Bond, copropietario y maestro molinero de Bondolio, señaló que el programa analiza cada etapa de la molienda, desde la recolección hasta el decantado.

Bond se inscribió tras varios años transportando aceitunas a almazaras del norte de California. Más tarde, él y su esposa, Karen Bond, decidieron que querían tener un mayor control sobre la producción.

Según él, el curso le ayudó a adquirir una comprensión básica de las prácticas relacionadas con la producción de aceite de oliva virgen extra y a adaptar los métodos de procesamiento a las diferentes variedades de aceitunas.

Ann Sievers, propietaria de Il Fiorello Olive Oil Company, señaló que ha enviado a miembros de su personal al curso y lo recomienda a los productores cuyas aceitunas ella muele.

Señaló que la recopilación y el análisis de datos de producción, junto con los debates entre los molineros, fueron algunas de las partes más útiles del programa.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 2 de septiembre y el aforo está limitado a 75 participantes. La matrícula cuesta 1 000 dólares (870 euros) hasta el 10 de agosto y asciende a 1 200 dólares (1 040 euros) a partir de entonces.