Los mercados de agricultores suministran alimentos frescos y locales a 71 hospitales italianos

Una iniciativa a escala nacional está llevando los productos agrícolas locales y la educación alimentaria a los hospitales italianos con el fin de promover una alimentación más saludable y la prevención de enfermedades.

La iniciativa «Campagna Amica per la Salute» (Campagna Amica por la Salud) está llevando los mercados de agricultores a 71 hospitales de toda Italia, ofreciendo a los pacientes, sus familias, el personal sanitario y los vecinos de la zona acceso a productos agrícolas frescos, locales, de temporada y trazables.

La iniciativa está impulsada por la organización de agricultores Coldiretti; la Fundación Campagna Amica, que apoya la agricultura italiana y gestiona una red de mercados de agricultores de venta directa; y la Fundación Aletheia, un centro de estudios centrado en la relación entre la alimentación y la salud.

Hoy en día es posible integrar entornos alimentarios saludables en la infraestructura sanitaria a escala nacional. – Antonio Gasbarrini, director científico del Hospital Universitario Gemelli

Los mercados se celebran semanal o mensualmente, según los horarios establecidos por cada hospital.

Están presentes en siete centros sanitarios de la Toscana; seis en Campania y otros tantos en Emilia-Romaña; cinco en Piamonte y otros tantos en Apulia; cuatro en Abruzos, Lacio, Lombardía, Sicilia, Cerdeña y Véneto; tres en Basilicata, Calabria y Las Marcas; dos en Friuli-Venecia Julia, Molise y Umbría; y uno en Liguria, Trentino-Alto Adigio y Valle de Aosta.

La iniciativa pretende fomentar hábitos alimenticios más saludables situando los alimentos nutritivos en el centro de la prevención primaria y reafirmando la dieta mediterránea como pilar fundamental de la salud pública.

Mercado de agricultores «Campagna Amica per la Salute» en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma (Foto: Coldiretti)

Se presentó oficialmente el 10 de julio en una rueda de prensa celebrada en el Hospital Universitario «Fondazione Agostino Gemelli IRCCS» de Roma.

A los representantes de los grupos organizadores y del centro sanitario se unieron el ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Silvicultura, Francesco Lollobrigida; el presidente del Instituto Nacional de Salud de Italia, Rocco Bellantone; el presidente de la región del Lacio, Francesco Rocca; y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Representantes de varios hospitales participaron de forma remota desde distintos puntos de Italia.

«La ciencia del microbioma nos ha demostrado que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad a nivel molecular, sino la resiliencia de un ecosistema biológico complejo, moldeado por lo que comemos, el entorno en el que vivimos y las experiencias que vivimos», afirmó Antonio Gasbarrini, director científico de la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS y presidente del comité científico de la Fundación Aletheia.

«Llevar los mercados de agricultores a docenas de hospitales italianos no es solo un gesto simbólico», añadió. «Demuestra que hoy en día es posible integrar entornos alimentarios protectores en la infraestructura sanitaria, a escala nacional, y que la prevención basada en la evidencia puede convertirse en parte integral de la misión de un hospital moderno».

Mercado de agricultores «Campagna Amica per la Salute» en el Hospital Pediátrico Giannina Gaslini de Génova, Liguria (Foto de Coldiretti)

El día de la inauguración de la iniciativa, varios hospitales organizaron actividades de educación alimentaria para concienciar sobre el papel de la alimentación como herramienta de prevención primaria.

Coldiretti también presentó un informe resumido elaborado junto con Censis, un instituto italiano de investigación socioeconómica, que muestra que el 97 % de los italianos considera que una alimentación saludable es esencial para prevenir la diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad. Sin embargo, muchos de los encuestados afirmaron que les cuesta distinguir entre alimentos saludables y no saludables.

El informe reveló que el 88 % de los italianos quiere conocer el origen real de sus alimentos y de sus ingredientes.

Por otra parte, el 58 % de los padres reconoció que sus hijos tienden a abandonar una dieta equilibrada cuando se les presenta la oportunidad. El mismo porcentaje se mostró a favor de limitar el consumo de alimentos ultraprocesados.

«El aceite de oliva virgen extra es uno de los productos estrella que se ofrecen a los consumidores en los mercados de agricultores de la Campagna Amica per la Salute», declaró a Olive Oil Times David Granieri, vicepresidente de Coldiretti y presidente del consorcio de productores de aceite de oliva Unaprol.

Granieri también acogió con satisfacción una nueva licitación para el servicio de comedor escolar de Roma, presentada por las autoridades municipales poco después del lanzamiento de la iniciativa «Campagna Amica per la Salute».

El documento exige la exclusión de los alimentos ultraprocesados de los comedores escolares en favor de opciones más saludables, una medida que cuenta con el firme respaldo de la delegación regional de Coldiretti en el Lacio.

«Como pilar de la dieta mediterránea y símbolo del Made in Italy, el aceite de oliva virgen extra de auténtica alta calidad nunca debería faltar en las mesas de los ciudadanos ni en los comedores públicos, incluidas las cocinas escolares, para proteger la salud desde la infancia», afirmó Granieri.