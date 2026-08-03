La caída de la producción de fruta aumenta la incertidumbre de cara a la cosecha de aceitunas en la Istria eslovena

El estrés térmico, el tiempo seco, las plagas y la gestión de los huertos son aspectos que se están analizando mientras los agricultores evalúan la caída prematura de la fruta antes de la cosecha.

Los olivicultores de la Istria eslovena están denunciando una caída prematura de los frutos tras un periodo de intenso calor y tiempo seco, lo que suscita preocupación por la próxima cosecha de la región.

Miles de pequeñas aceitunas verdes han caído de los árboles de las colinas aterrazadas situadas detrás de Koper e Izola. Investigadores y agricultores afirman que las pérdidas probablemente se deban a una combinación de estrés térmico, sequía, daños causados por plagas y prácticas de gestión de los olivares, más que a una enfermedad de nueva aparición.

«También nos favorece que los olivos se estén adaptando gradualmente a los cambios climáticos que comenzaron aquí hace varios años», declaró a Olive Oil Times Maja Podgornik, directora del Instituto de Olivicultura del Centro de Ciencia e Investigación de Koper.

Calor, sequía y presión de las plagas

Podgornik señaló que la caída generalizada de frutos estaba relacionada con una combinación de calor extremo y sequía que comenzó en junio.

El calor y el estrés hídrico pueden debilitar los árboles, haciéndolos más vulnerables a infecciones fúngicas oportunistas y a plagas, como la chinche marrón marmolada.

Aunque los especialistas recomiendan medidas como un riego cuidadosamente gestionado, los agricultores de la Istria eslovena se enfrentan a una infraestructura pública de agua limitada, a los elevados costes del transporte de agua en cisterna y a largos trámites para obtener permisos de agua.

Rok Babič, investigador del instituto, confirmó que la fruta se estaba cayendo rápidamente en algunos huertos, pero señaló que las condiciones locales variaban considerablemente.

«Tenemos agricultores que están pasando por esto y que se quejan abiertamente, mientras que aquellos con abundante cosecha no se quejan y guardan silencio», afirmó.

Babič argumentó que la sequía por sí sola no explicaba las pérdidas, ya que los olivos suelen estar bien adaptados a las condiciones de sequía. Señaló que la poda tardía y un tratamiento preventivo insuficiente podrían haber contribuido al problema en algunos huertos.

Caída de frutos La caída de frutos es la pérdida prematura de aceitunas en desarrollo del árbol, a menudo causada por el calor, la sequía, las plagas, una polinización deficiente u otras formas de estrés. Una cierta caída de frutos forma parte del proceso natural de adaptación del árbol, pero las pérdidas excesivas pueden reducir la cosecha final.

«Los agricultores no cuidan lo suficiente sus olivos, los podan demasiado tarde y, aparte de los tratamientos contra la mosca del olivo, no les aplican ningún otro tratamiento», afirmó.

Babič señaló que los daños causados por la alimentación de los chinches, incluido el chinche marrón marmolado, pueden debilitar las aceitunas en desarrollo, lo que puede provocar su caída durante los periodos de calor extremo.

Añadió que las medidas preventivas aproximadamente un mes antes de la floración, incluidos los tratamientos a base de azufre o deltametrina cuando estén permitidos, podrían reducir el riesgo. Los agricultores deben seguir la normativa local y las instrucciones de la etiqueta del producto al aplicar productos fitosanitarios.

Resultados dispares entre los huertos locales

El olivar de la familia Babič, situado en el pueblo de Babiči, cerca de Marezige, ha sufrido una pérdida de frutos relativamente escasa.

«Nuestro olivar está muy bien. Mi padre, Sandi, está allí todos los días», afirmó Rok Babič, quien estimó la caída de frutos en torno al cinco por ciento, lo que describió como un proceso biológico normal.

El agricultor y molinero Sandi Babič señaló que, tras una inspección reciente, las aceitunas parecían sanas, aunque los árboles mostraban algunos signos de estrés hídrico.

Atribuyó las escasas pérdidas a unas medidas de fertilización y control de plagas aplicadas en el momento adecuado.

«Pulverizo con Decis, que contiene deltametrina, cuando el fruto tiene el tamaño de un grano de pimienta», explicó. «Cuando alcanza el tamaño de un guisante, utilizo Sivanto Prime junto con un bioestimulante, nitrógeno, fósforo, potasio y aminoácidos».

Babič explicó que aplica dos kilogramos de fertilizante foliar por cada 1.000 a 1.200 litros de agua y que aporta micronutrientes en dos ocasiones mediante fertilización foliar.

Añadió que la ubicación del huerto también puede ofrecer cierta protección. Se encuentra cerca de un bosque y del Rukava, un afluente del río Dragonja, donde la circulación del aire ayuda a moderar los periodos de calor extremo del verano.

Miran Adamič, propietario de la finca ecológica Ronkaldo, informó de pérdidas igualmente limitadas en sus olivares, situados a unos 100 metros sobre el nivel del mar, cerca de Izola.

«No diría que esté ocurriendo nada especialmente grave en los olivares», afirmó. «La caída de frutos en mi olivar es inferior al cinco por ciento».

Martin Adamič en el olivar familiar de Ronkaldo, cerca de Izola. (Foto: Jaka Ivančić)

A diferencia de otros agricultores, Adamič explicó que no utiliza arcilla de caolín porque no le ha resultado eficaz ni desde el punto de vista económico ni práctico en su olivar.

«La protección con caolín es cara y engorrosa», explicó. «Cada vez que llueve hay que repetir el tratamiento y, tras probarlo, no noté ninguna diferencia. Además, una vez se me estropeó el pulverizador y tuve que pagar 150 € en reparaciones».

En su lugar, Adamič recurre a insecticidas autorizados por la normativa de producción ecológica. Él y su hijo, Martin, también regentan un negocio de aceite de oliva y desarrollan actividades turísticas relacionadas con el olivo, al tiempo que controlan de cerca los costes de producción, la nutrición de los árboles y la protección de los cultivos.

Las perspectivas de la cosecha siguen siendo inciertas

Hasta hace poco, los productores esperaban que las almazaras de la Istria eslovena procesaran una cantidad de aceitunas considerablemente mayor que la del año pasado. Los informes sobre la caída de frutos han introducido desde entonces más incertidumbre, aunque los productores advirtieron de que las condiciones varían de un huerto a otro.

Sandi Babič afirmó que la temporada actual parece, en líneas generales, similar a la anterior. Él utiliza una sencilla evaluación visual para estimar la cosecha prevista.

«Si se pueden ver entre 20 y 30 aceitunas a la vez en una sección del árbol, la cosecha es buena», afirmó.

Adamič también advirtió que no hay que sacar conclusiones antes de la cosecha.

«Los resultados reales solo se verán al final de la temporada, cuando se recojan las aceitunas y se elabore el aceite», señaló. «Solo entonces se podrá ver lo que realmente se ha conseguido. Todo lo demás son especulaciones».

Mientras tanto, el instituto está estudiando nuevas tecnologías, entre las que se incluyen equipos autónomos para terrazas empinadas y modelos de inteligencia artificial diseñados para predecir el estrés térmico.

A pesar de los informes sobre la caída prematura de frutos, los productores señalaron que el impacto final en la producción dependerá de la ubicación de los olivares, la presión de las plagas, las precipitaciones y la gestión durante el resto de la temporada.