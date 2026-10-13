La disputa sobre el presupuesto de la UE enfrenta a los países del norte con los principales productores de aceite de oliva

Alemania y otros cinco países de la UE abogan por un presupuesto más reducido, mientras que 17 Estados miembros advierten de que nuevas recortes en la financiación agrícola supondrían una amenaza para los agricultores.

El próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, cuya propuesta inicial rondaba los 2 billones de euros, se enfrenta a recortes significativos que podrían reducir aún más la financiación destinada a los agricultores del bloque.

A raíz de la presión ejercida por Alemania y otros Estados miembros de la UE, Irlanda, que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque, ha propuesto reducir el gasto para el periodo 2028-2034 en 159 000 millones de euros, lo que supone casi un 8 %.

No es momento de que Europa rebaje sus ambiciones.– Carta conjunta de 17 Estados miembros de la UE

Los recortes propuestos también podrían afectar a la financiación destinada a los agricultores en el marco de la próxima Política Agrícola Común (PAC) de la UE, lo que agrava la preocupación por la disminución de las ayudas agrícolas.

Alemania lidera una coalición de seis países conocida como los «frugales», que también incluye a Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, Austria y Finlandia. En conjunto, estos seis países aportan alrededor del 40 % del presupuesto de la UE.

En una carta dirigida al Gobierno irlandés, los líderes de los seis países argumentaron que el próximo presupuesto de la UE debería fijarse en un nivel que «pueda financiarse de forma realista».

También pidieron que se reorientaran los fondos de áreas de gasto tradicionales, como la cohesión y la agricultura, hacia otras prioridades en el bloque de los 27 Estados miembros.

«La financiación debería centrarse en la inversión común en seguridad y defensa, competitividad, innovación y la lucha contra la migración irregular», señalaba la carta.

Según el presupuesto de la UE propuesto para el período 2028-2034, la financiación agrícola se incorporaría a un Fondo de Asociación Nacional y Regional (NRP) más amplio, por valor de 865 000 millones de euros.

De esa cantidad, 295 700 millones de euros se destinarían a pagos directos a los agricultores, una cifra considerablemente inferior a los 386 600 millones de euros asignados a las ayudas agrícolas en el marco de la actual PAC 2021-2027.

Si se aprueba la reducción propuesta del 8 % en el presupuesto general de la UE, se prevé que la financiación agrícola disminuya casi un 3 %, lo que prolongaría el descenso que, desde hace décadas, viene experimentando la parte del gasto de la UE destinada a la PAC.

En la década de 1980, el gasto agrícola representaba alrededor del 70 % del presupuesto de la Unión. Desde entonces, esa proporción ha descendido hasta situarse en aproximadamente el 30 %.

Los recortes propuestos también han puesto de manifiesto las divisiones entre los países del norte de la UE, que buscan contener el gasto, y los Estados miembros del sur y del este, que pretenden preservar la financiación destinada a la agricultura y al desarrollo regional.

Un grupo de 17 Estados miembros del sur y del este, entre los que se encuentran España, Italia, Grecia y Portugal —los mayores productores de aceite de oliva de la UE—, se ha opuesto a las reducciones defendidas por los países más austeros.

Conocido como los «Amigos de la Cohesión», el grupo ha instado a la Presidencia irlandesa de la UE a mantener la financiación agrícola en el marco de la próxima PAC.

«No es momento de que Europa rebaje sus ambiciones», escribieron estos países en una carta conjunta dirigida al Gobierno irlandés. «La política de cohesión y la Política Agrícola Común son políticas de larga trayectoria, pero sus objetivos siguen siendo tan relevantes como siempre».

La postura del grupo también se expuso en un comunicado publicado por el Gobierno esloveno.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha advertido contra recortes sustanciales en el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión.

«Me gustaría advertir contra los recortes importantes», declaró von der Leyen en un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. «Se correría el riesgo de recortar profundamente en prioridades fundamentales que todos juntos hemos acordado».

El debate presupuestario se produce en un momento en que los agricultores europeos se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a la caída de los precios agrícolas y al aumento de los costes de producción.

Según Eurostat, los precios que reciben los agricultores por los productos agrícolas cayeron un 5,8 % en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone el tercer trimestre consecutivo de descensos interanuales.

Por su parte, los precios medios de los insumos agrícolas —entre los que se incluyen la energía, los piensos y los fertilizantes— subieron un 4,7 % durante el mismo periodo, lo que redujo aún más los márgenes de los agricultores.

Los analistas políticos han señalado que los responsables de la UE pretenden cerrar un acuerdo sobre el próximo presupuesto a largo plazo antes de que termine el año, antes de las elecciones previstas en varios Estados miembros en 2027.

«Quieren cerrar el acuerdo antes de las elecciones presidenciales [en Francia] porque saben que las cosas podrían cambiar», afirmó un representante del partido de extrema derecha francés «Agrupación Nacional», en la oposición.