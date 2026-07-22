La culture de l'olivier connaît une légère reprise en Grèce, mais le déclin à long terme persiste

De nouvelles données publiées par l'institut national de statistique grec montrent que la superficie consacrée aux oliveraies a légèrement augmenté en 2024, mettant fin à une décennie de recul, alors même que les agriculteurs mettent en garde contre le vieillissement de la main-d'œuvre et la stagnation du secteur.

Selon de nouvelles données gouvernementales, la culture de l'olivier se maintient en Grèce alors même que d'autres cultures importantes perdent du terrain.

L'enquête agricole annuelle de l'ELSTAT, l'Office grec des statistiques, publiée le mois dernier, a révélé que les surfaces consacrées aux cultures de base telles que le maïs, le coton et la vigne ont diminué en 2024. Les surfaces consacrées à l'olivier ont en revanche légèrement augmenté, passant de 692 480 hectares en 2023 à 695 050 hectares en 2024, soit une hausse de 0,4 %.

Ces chiffres confirment que l’olivier reste de loin la culture la plus répandue parmi les plantations permanentes de Grèce, couvrant environ dix fois plus de terres que la vigne ou les arbres fruitiers à noyau.

Les oliveraies représentent désormais environ un cinquième de la superficie totale des terres cultivées du pays, et un tiers de l’ensemble des agriculteurs grecs se consacrent d’une manière ou d’une autre à la culture de l’olivier.

Selon les experts, les chiffres de 2024 confirment une tendance de longue date : les agriculteurs grecs délaissent les cultures arables traditionnelles, notamment les céréales, le tabac et le maïs, au profit de cultures arboricoles plus rentables, principalement l’olivier.

Toutefois, une analyse à plus long terme révèle une situation plus complexe. Au cours de la dernière décennie, la superficie totale consacrée aux oliveraies en Grèce a reculé, passant de 747 660 hectares en 2015 à 695 050 hectares en 2024, soit une baisse de plus de 7 %.

Les oliveraies ont reculé chaque année à partir de 2015, jusqu’à ce qu’une légère hausse de 0,4 % en 2024 vienne enfin interrompre cette tendance à la baisse.

« Le secteur grec de l’huile d’olive est en déclin, et l’État n’intervient pas », a déclaré Sotiris Salis, président de l’association grecque des pépiniéristes.

« La plupart des oléiculteurs grecs appartiennent à une génération plus âgée, et rien n’indique qu’une jeune génération prenne le relais », a-t-il ajouté. « Certains agriculteurs pourraient se tourner vers la culture de l’olivier, mais la hausse des coûts est devenue un facteur dissuasif. Nous constatons que des oliveraies restent à l’abandon dans tout le pays. »

Le recul des surfaces consacrées à l’olivier reflète un déclin plus général du secteur agricole grec, dû à une démographie défavorable, à une formation insuffisante des agriculteurs, à des coûts de production élevés et à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.

Les analystes estiment qu’environ 200 000 agriculteurs grecs âgés de 65 ans ou plus devront être remplacés par de jeunes successeurs dans les années à venir si le secteur veut rester compétitif.

« Le secteur agricole grec se trouve à un véritable tournant », ont écrit des chercheurs de l’institut de recherche et de politique Dianeosis, à Athènes, dans une analyse du secteur datant de 2026.

« Le pays dispose d’atouts réels : des conditions pédoclimatiques uniques, une biodiversité importante, des produits de haute qualité bénéficiant d’appellations d’origine protégées, ainsi qu’une longue tradition dans certaines cultures et l’élevage », souligne le rapport.

« En revanche, ces atouts ne constituent pas des conditions suffisantes pour le développement rural, car la base productive vieillit, le foncier reste morcelé, la formation est insuffisante, les infrastructures font défaut, les pressions climatiques s’intensifient et l’État est incapable d’offrir un environnement stable propice au développement du secteur agricole. »