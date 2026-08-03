Le cours « Master Miller » fait son retour à l'Olive Center de l'UC Davis

Cette formation de trois jours aborde la conception des moulins, la production, l'assurance qualité, la gestion des sous-produits et les aspects économiques de l'exploitation d'un moulin à huile d'olive.

Après avoir été annulée l'année dernière, la formation certifiante « Master Miller » devrait reprendre à l'Olive Center de l'Université de Californie à Davis, du 9 au 11 septembre.

Ce cours, qui se tient de manière quasi ininterrompue depuis 2008, comprend deux jours de formation sur la conception des moulins, la production d’huile d’olive, la filtration, la gestion des sous-produits et l’analyse économique. Le troisième jour, les participants visiteront trois moulins locaux.

Selina Wang, qui a pris la direction de l’Olive Center en janvier, a déclaré que cette formation s’adressait à des participants ayant des niveaux d’expérience variés, qu’il s’agisse de personnes envisageant de se lancer dans le secteur ou de producteurs confirmés.

« L’accent est fortement mis sur l’optimisation de la qualité et de la rentabilité », a-t-elle déclaré à Olive Oil Times.

La formation accueillera des intervenants locaux et internationaux possédant une expertise dans les domaines des équipements de moulinage, de la production, de l’assurance qualité et de l’exploitation des moulins. Des représentants d’Alfa Laval et de Pieralisi devraient y participer, aux côtés de producteurs issus de moulins de différentes tailles.

Mme Wang a précisé que le programme avait été conçu pour répondre aux besoins des petits comme des grands producteurs et pour favoriser les échanges entre les participants.

Plusieurs anciens participants ont déclaré que la formation leur avait apporté des informations pratiques qu’ils avaient ensuite mises en application dans leurs activités de moulinage.

David Garci-Aguirre, vice-président des opérations chez Corto Olive Co., a déclaré que la formation constituait une base pour approfondir ses connaissances et pouvait aider les mouliniers à identifier les changements à apporter à leurs processus de production.

« J’ai suivi cette formation à de nombreuses reprises, et à chaque fois, j’en ressors avec de nouvelles connaissances et une compréhension plus approfondie », a-t-il déclaré.

Malcolm Bond, copropriétaire et maître moulinier chez Bondolio, a expliqué que le programme passe en revue chaque étape de la transformation, de la récolte à la décantation.

M. Bond s’est inscrit à cette formation après avoir, pendant plusieurs années, acheminé des olives vers des moulins du nord de la Californie. Lui et son épouse, Karen Bond, ont ensuite décidé qu’ils souhaitaient exercer un plus grand contrôle sur la production.

Il a expliqué que la formation avait permis d’acquérir une compréhension de base des pratiques liées à la production d’huile d’olive extra vierge et à l’adaptation des méthodes de transformation aux différentes variétés.

Ann Sievers, propriétaire de la société Il Fiorello Olive Oil Company, a déclaré avoir envoyé des membres de son personnel suivre cette formation et la recommander aux producteurs dont elle transforme les olives.

Elle a indiqué que la collecte et l’analyse des données de production, ainsi que les discussions entre les mouliniers, figuraient parmi les aspects les plus utiles du programme.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 septembre et limitées à 75 participants. Les frais d’inscription s’élèvent à 1 000 dollars (870 euros) jusqu’au 10 août, puis passent à 1 200 dollars (1 040 euros) par la suite.