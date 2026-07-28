कीमतों में गिरावट के बीच स्पेन ने 1.3 मिलियन टन जैतून का तेल उत्पादित किया

कैटालोनिया, अरागोन और वालेंसिया में उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि ने अंडालूसिया में तेज गिरावट की आंशिक भरपाई की, जिससे स्पेन का अंतिम जैतून तेल उत्पादन 1.3 मिलियन टन हो गया।

स्पेन ने 2025/26 फसल वर्ष में 1.3 मिलियन मीट्रिक टन जैतून का तेल का उत्पादन किया, एक ऐसी मात्रा जिसे सरकार ने कहा कि "बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त" होगी।

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में उत्पादन सामान्य से अधिक देर तक जारी रहा।

मंत्रालय ने अपने मासिक बाजार बुलेटिन में लिखा, "2025/26 अभियान का उत्पादन 1.3 मिलियन टन के साथ पूरा हो गया है, यह एक ऐसा मौसम रहा है जो सामान्य से कुछ लंबा रहा है, दिसंबर से फरवरी तक मौसमीय कारणों के प्रभाव के कारण कुछ उत्पादक क्षेत्रों में कटाई में देरी से प्रभावित रहा।"

स्पेनिश ऑलिव नगरपालिका संघ द्वारा फरवरी में यह भविष्यवाणी किए जाने के बाद कि तूफान लियोनार्डो के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ से दुनिया के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक देश में उत्पादन 1.2 मिलियन टन तक घट जाएगा, अंतिम आंकड़ा बोतलबंद करने वालों और निर्यातकों के लिए एक स्वागत योग्य खबर थी।

हालांकि, उत्पादन सितंबर में कटाई शुरू होने से पहले अनुमानित 1.45 मिलियन टन से काफी कम रहा। पतझड़ की शुरुआत में बारिश की कमी और असामान्य रूप से गर्म मौसम के कारण फलों में उम्मीद से कम तेल जमा हुआ।

सबसे अधिक गिरावट अंडालूसिया में आई, जो देश का सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ उत्पादन 2024/25 में 1.15 मिलियन टन से गिरकर 2025/26 में 974,100 टन रह गया।

इस गिरावट की भरपाई आरागॉन और वैलेन्सिया में उत्पादन में भारी वृद्धि से आंशिक रूप से हो गई, जहाँ उत्पादन पिछले फसल वर्ष की तुलना में क्रमशः चार गुना बढ़कर 17,100 टन और 23,400 टन हो गया।

स्पेन के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र, कास्टिला-ला मंच में, गिरावट थोड़ी कम दर्ज की गई। उत्पादन 2024/25 में 146,600 टन से घटकर 2025/26 में 138,600 टन हो गया।

एक्स्ट्रेमादुरा में उत्पादन मोटे तौर पर 78,300 टन पर स्थिर रहा।

इस बीच, कैटेलोनिया में उत्पादन ने फसल कटाई से पहले की आशावाद को सही साबित किया। स्पेन के चौथे सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र ने 38,900 टन का उत्पादन किया, जो पिछली फसल से दोगुने से भी अधिक है।

मुर्सिया, बैलेरिक द्वीप समूह और कैनरी द्वीप समूह में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।

मुरसिया में उत्पादन 4,300 टन से बढ़कर 14,300 टन हो गया, जबकि बेलिएरिक द्वीप समूह में उत्पादन 245 टन से बढ़कर 990 टन हो गया।

कैनरी द्वीप समूह में सबसे बड़ी आनुपातिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसने 2025/26 में 26 टन जैतून का तेल का उत्पादन किया, जो पिछले फसल वर्ष के 1 टन से अधिक है।

हालांकि स्पेन का कुल उत्पादन 2024/25 में उत्पादित 1.42 मिलियन टन से थोड़ा कम था, यह चार-वर्षीय औसत से 14 प्रतिशत अधिक था। इस परिणाम ने जून के अंत तक जैतून के तेल के भंडार में लगातार तीसरे महीने की वृद्धि में भी योगदान दिया।

उत्पादन कम होने के बावजूद, स्टॉक में वृद्धि का एक कारण कमजोर घरेलू बिक्री को माना गया। 2025/26 के पहले नौ महीनों में स्पेनिश जैतून के तेल की बिक्री घटकर 362,800 टन रह गई, जबकि पिछले फसल वर्ष की इसी अवधि में यह 377,200 टन थी।

निर्यात में भी गिरावट आई, जो फसल वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान 759,400 टन से घटकर 745,300 टन रह गया, जबकि आयात 175,000 टन से बढ़कर 200,600 टन हो गया।

बाज़ार के सामान्य होने की प्रक्रिया जारी रहने से मूल स्थान पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की कीमतें 2022 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं।

एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल लगभग €362 प्रति 100 किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, जो 2023 और 2024 में दर्ज अभूतपूर्व उच्च स्तर से लगभग 50 प्रतिशत कम है।

वर्जिन, लैम्पांटे और रिफाइंड जैतून के तेल की कीमतें भी उन वर्षों के दौरान पहुँचे रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे रहीं, हालांकि प्रत्येक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में थोड़ी अधिक थीं।

मंत्रालय के अलग आंकड़ों से टेबल ऑलिव उत्पादन में मामूली गिरावट दिखाई गई, जो 2024/25 में 533,200 टन से घटकर चालू फसल वर्ष में 503,100 टन हो गया।