स्पेन के जैतून तेल वापसी आदेश ने उत्पादकों और निर्यातकों को विभाजित कर दिया

स्पेन के कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय (MAPA) ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया है, जिसमें मिलों को बाजार से अनुमानित 188,000 मीट्रिक टन जैतून का तेल अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया गया है।

जैतून के तेल के बाजार को स्थिरता की आवश्यकता है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान पहुँचाने वाले भयानक मूल्य उतार-चढ़ाव से बचा जा सके। – क्रिस्टोबल कानो, छोटे किसानों के संघ (UPA) के महासचिव

इस उपाय के तहत, स्पेनिश मिलों को 2026/27 फसल वर्ष के दौरान उत्पादित जैतून के तेल का 12 प्रतिशत वापस लेना होगा और इसे 30 सितंबर, 2027 तक अपनी या तीसरे पक्ष की सुविधाओं में संग्रहीत करना होगा।

यह आदेश नवंबर की शुरुआत में लागू हुआ, जिसमें अक्टूबर में उत्पादित तेल को छूट दी गई है।

यह सभी जैतून तेल ग्रेड पर लागू होता है, जिससे मिलों को यह चुनने की अनुमति मिलती है कि वे एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल, वर्जिन जैतून तेल या लैम्पैंटे तेल में से कौन सा रोके।

एमएपीए ने कहा कि इस उपाय का "बाजार और इस क्षेत्र के कामकाज में सुधार और स्थिरता लाने के लिए आपूर्ति को विनियमित करने का लक्ष्य है।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "इस उपाय का उद्देश्य किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करना और जैतून के तेल के खरीदारों के हितों की रक्षा करना भी है।" "उद्देश्य अधिक बाजार स्थिरता प्रदान करना है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।"

मंत्रालय के अनुसार, स्पेन से 2026/27 फसल वर्ष में 1.6 मिलियन मीट्रिक टन जैतून तेल का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो पिछले सीज़न से 23 प्रतिशत अधिक है। देश 357,040 मीट्रिक टन के स्टॉक के साथ नई फसल में प्रवेश किया, जो एक साल पहले की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय ने लिखा, "इस डेटा के आधार पर, उत्पाद वापसी तंत्र को सक्रिय करने के लिए विपणन आदेश में स्थापित तकनीकी मानदंड पूरे हो गए हैं, क्योंकि नई फसल के पूर्वानुमान और पिछली फसल के बचे हुए भंडार का योग पिछली छह फसलों के औसत जैतून तेल उत्पादन के 120 प्रतिशत तक पहुंच जाता है।"

मंत्रालय ने यह भी कहा कि फसल की स्थिति के आधार पर, वह 31 दिसंबर, 2026 के बाद इस उपाय में संशोधन कर सकता है।

यह निर्णय बढ़ती उत्पादन लागतों के बीच भी आया है, स्थानीय मीडिया ने ईंधन में लगभग 60 प्रतिशत और उर्वरक में 50 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी है। इन वृद्धि का आंशिक कारण ईरान और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में संघर्ष से जुड़ी कमी है।

इस कदम के लिए लॉबिंग करने वाले चार प्रमुख कृषि संघों ने सरकार के हस्तक्षेप का स्वागत किया, इस उम्मीद में कि मूल पर उच्च कीमतें बढ़ती उत्पादन लागत की भरपाई में मदद करेंगी।

"जैतून के तेल के बाजार को स्थिरता की आवश्यकता है ताकि कीमतों में भयानक उतार-चढ़ाव से बचा जा सके जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान पहुँचाता है। हमें उम्मीद है कि यह विनियमन इसे हल करने में मदद करेगा," यूनियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स (UPA) के महासचिव क्रिस्टोबल कानो ने कहा।

किसानों और पशुपालकों के संगठनों के समन्वयक (COAG) में जैतून क्षेत्र के प्रमुख फ्रांसिस्को एल्विरा ने तर्क दिया कि यह तंत्र उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को रोकने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा, "यह सुपरमार्केट में जैतून के तेल को नौ यूरो में देखने या जैतून उत्पादकों द्वारा लागत से कम पर बेचने जैसी चरम स्थितियों को रोक देगा।"

हालांकि, अन्य उत्पादक, बोतलबंद करने वाले और निर्यातक इस उपाय की अधिक आलोचना कर रहे हैं।

खाद्य तेल पैकर्स और रिफाइनर्स की राष्ट्रीय संघ (Anierac) ने कहा कि वह इस प्रस्ताव के खिलाफ अपील करेगी, इसे अपेक्षित भारी फसल से निपटने का "सबसे उपयुक्त" तरीका नहीं बताते हुए।

एनीरेक के निदेशक प्रिमिटिवो फर्नांडेज़ ने कहा कि एक बेहतर तरीका जैतून के तेल के उत्पादन के लिए "नए बाजार और आउटलेट खोजने" का होगा जिसे घरेलू बाजार अवशोषित नहीं कर सकता।

जेरोनिमो पलासियोस, ग्रानाडा स्थित मोलिनो एंड काटा के सह-संस्थापक, ने कहा कि उच्च-गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के उत्पादक भी इस उपाय का विरोध करते हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति मिलों को निम्न-गुणवत्ता वाले तेल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि उन्हें बाजार से हटाने से उनकी कीमतों को समर्थन मिल सकता है, जबकि उच्च-गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल के उत्पादकों के बीच जोखिम फैल जाएगा।

निर्यातक संघ असोलिवा के महाप्रबंधक राफेल पिको ने कहा कि यह कदम स्पेन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर सकता है, यह देखते हुए कि देश का लगभग 70 प्रतिशत जैतून तेल का उत्पादन निर्यात किया जाता है।

अन्य आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकार को घरेलू उत्पादन को बाजार से हटाने से पहले जैतून के तेल के आयात को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच स्पेन में जैतून के तेल का आयात 230,000 मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक था, जो 2024/25 की समान अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

एक नाराज़ उत्पादक ने ला गैसेटा को बताया, "कीमतों को गिरने से रोकने के लिए हमें अपना तेल संग्रहीत करने के लिए मजबूर करना और साथ ही मोरक्कन और ट्यूनीशियाई उत्पादों को बहुत कम कीमतों पर बाजार में प्रवेश करने देना, यह सब कोई मायने नहीं रखता।"