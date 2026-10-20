स्पेनिश जैतून तेल उत्पादक कीमतों को स्थिर करने के लिए आपूर्ति नियंत्रण के लिए जोर दे रहे हैं

स्पेन संभावित रूप से शानदार जैतून की फसल की तैयारी कर रहा है, ऐसे में उत्पादक गिरती कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार से अतिरिक्त तेल हटाने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे बोतलबंद करने वालों और निर्यातकों की ओर से विरोध हो रहा है।

स्पेन की सबसे बड़ी कृषि सहकारी संस्था, डीकोऑप के अध्यक्ष ने चार प्रमुख कृषि संगठनों के साथ मिलकर जैतून के तेल की गिरती कीमतों का समर्थन करने के लिए एक बाजार स्थिरीकरण तंत्र की मांग की है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एक शानदार फसल की तैयारी कर रहा है।

अक्टूबर की शुरुआत में, एसोसिएशन ऑफ यंग फार्मर्स (Asaja), कोऑर्डिनेटर ऑफ फार्मर्स एंड रैंचर्स ऑर्गनाइजेशन (COAG), यूनियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड रैंचर्स (UPA) और स्पेनिश एग्री-फूड कोऑपरेटिव्स ने कृषि मंत्रालय से आग्रह किया, मत्स्य पालन और खाद्य (MAPA) से मांग के अनुरूप आपूर्ति लाने के लिए बाजार से अधिशेष जैतून का तेल वापस लेने का आग्रह किया।अक्टूबर की शुरुआत में, एसोसिएशन ऑफ यंग फार्मर्स (Asaja), कोऑर्डिनेटर ऑफ फार्मर्स एंड रैंचर्स ऑर्गनाइजेशन (COAG), यूनियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड रैंचर्स (UPA) और स्पेनिश एग्री-फूड कोऑपरेटिव्स ने कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य (MAPA) मंत्रालय से मांग के अनुरूप आपूर्ति लाने के लिए बाजार से अधिशेष जैतून का तेल वापस लेने का आग्रह किया।

बाजार और प्रतिस्पर्धा के लिए राष्ट्रीय आयोग (CNMC), जो स्पेन का स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण है, के अनुसार, "यह उपाय तब सक्रिय किया जाएगा जब शुरुआती भंडार और उत्पादन मिलकर पिछले छह सीज़न के दो उच्चतम विपणन स्तरों के औसत का कम से कम 120 प्रतिशत हो जाए। इस निकासी का अनुमानित उत्पादन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"

हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ कई जैतून उगाने वाले मौजूदा जैतून तेल की कीमतों पर अपनी रोजी-रोटी नहीं चला सकते। – एंटोनियो लुके, अध्यक्ष, डीकूप

अपने मूल्यांकन में, CNMC ने चेतावनी दी कि यह उपाय "प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा करता है," यह तर्क देते हुए कि इसे सक्रिय करने का कोई भी निर्णय "एक व्यापक बाजार विश्लेषण पर आधारित" होना चाहिए।

हालांकि, डीकूप के अध्यक्ष एंटोनियो लुके ने एग्रोपॉपुलर को बताया कि उनका मानना है कि इस तंत्र को सक्रिय करने से "किसी को नुकसान नहीं होता है जबकि सभी को लाभ होता है।"

उन्होंने कहा, "विचार यह है कि हम इस मौसम में अधिशेष होने की उम्मीद वाले जैतून के तेल का एक हिस्सा अनिवार्य आधार पर बाजार से हटा दें, जिसकी लागत का वित्तपोषण स्वयं उत्पादकों द्वारा किया जाए।"

लुके ने आगे कहा, "दुर्भाग्य से, जैतून के तेल की कीमतें पहले से ही कम हैं, और वे लगातार गिर रही हैं।" "वे गिरावट जारी रखे हुए हैं क्योंकि कृषि मंत्रालय ने इस उपाय को लागू नहीं किया है। हम इसका उपयोग उस गिरावट के रुझान को रोकने के लिए कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह उन कीमतों के कारण जैतून उत्पादकों को हो रही कठिनाई को कम कर सकता है।"

इन्फोओलिवা के आंकड़ों के अनुसार, मूल स्थान पर एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल की कीमतें पिछले 12 महीनों में 35 प्रतिशत गिरकर €4.90 से घटकर €3.19 प्रति किलोग्राम हो गई हैं। वर्जिन और लैम्पेन्टे जैतून के तेल की कीमतों में थोड़ी अधिक संयमित गिरावट आई है, प्रत्येक में 17 प्रतिशत की कमी आई है।

डीजल और मजदूरी सहित बढ़ती इनपुट लागतों के साथ, असाजा, कोआग, यूपीए और स्पेनिश कृषि-खाद्य सहकारी समितियों ने चेतावनी दी कि मूल पर वर्तमान कीमतें कई उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत से नीचे आ गई हैं।

लुके ने कहा, "हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ कई जैतून उत्पादक मौजूदा जैतून तेल की कीमतों पर अपनी आजीविका नहीं चला सकते।"

स्पेनिश अधिकारियों ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2026/27 फसल वर्ष में जैतून के तेल का उत्पादन 1.6 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि है। MAPA के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि स्पेन 175,745 मीट्रिक टन जैतून के तेल के भंडार के साथ नए फसल वर्ष में प्रवेश किया है।

उत्पादकों और कृषि संगठनों को डर है कि घरेलू खपत और निर्यात, जो 2025/26 फसल वर्ष में मिलकर 1.33 मिलियन टन तक पहुंच गए थे, अतिरिक्त आपूर्ति को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ेंगे, जिससे कीमतों पर और नीचे की ओर दबाव पड़ेगा।

लुके ने तर्क दिया कि अस्थायी रूप से अधिशेष तेल को रोकने से अगले वर्ष खराब फसल की स्थिति में कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा, "साथ ही, यह कमी को रोकने में मदद कर सकता है।" "दूसरे शब्दों में, यदि हम कुछ जैतून के तेल का भंडार अगले वर्ष तक बनाए रखते हैं और हमें पर्याप्त बारिश नहीं होती है या अच्छी फसल नहीं होती है, तो हम कीमतों में तेज वृद्धि से बच सकते हैं। इसके बजाय, हम उपभोक्ताओं के लिए एक अधिक उचित कीमत बनाए रख सकते हैं और साथ ही उत्पादकों के लिए एक अधिक स्वीकार्य कीमत सुनिश्चित कर सकते हैं।"

हालांकि, बोतलबंद करने वालों का संगठन एनियरैक और निर्यातकों का संगठन एसोलिवा जैतून के तेल को बाजार से हटाने का विरोध करते हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रस्तावित स्थिरीकरण उपाय "पर्याप्त रूप से उचित नहीं है।"

इसके बजाय, दोनों संगठनों ने मंत्रालय से हस्तक्षेप करने का फैसला लेने से पहले यह आकलन करने का आग्रह किया कि फसल कैसी होती है। उन्होंने स्पेनिश जैतून के तेल की घरेलू खपत और अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की भी मांग की।

सीएनएमसी ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि जैतून के तेल की उपलब्ध मात्रा को सीमित करने से प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है और उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है।

निगरानी संस्था ने कहा, "इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।" "वे बाजार में उपलब्ध उत्पाद की मात्रा को सीमित करेंगे। वे कीमतों, गुणवत्ता और आपूर्ति की विविधता को प्रभावित करेंगे। वे मूल्य श्रृंखला के प्रतिस्पर्धी कामकाज में बाधा डालेंगे।"