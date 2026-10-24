उच्च तापमान और जल संकट के कारण चिली में जैतून की फसल खराब

चिली ने 2026 में 16,600 मीट्रिक टन जैतून का तेल का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत कम था, क्योंकि प्रतिकूल मौसम और जैतून की खेती के क्षेत्र में कमी ने उत्पादन पर दबाव डाला।

उद्योग संघ ChileOliva के आंकड़ों के अनुसार, चुनौतीपूर्ण 2026 की फसल के दौरान चिली में जैतून तेल का उत्पादन 17 प्रतिशत घटकर 16,600 मीट्रिक टन रह गया।

यह गिरावट पिछले छह मौसमों में उत्पादन में उतार-चढ़ाव के रुझान को जारी रखती है, जिसमें उपज 20,000 टन या उससे अधिक और 15,000 से 16,500 टन के बीच बदलती रही है।

चिली में जैतून की रोपाई का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जो अब लगभग 19,700 हेक्टेयर है, जबकि 2018 में यह 22,000 से अधिक था। इसका मुख्य कारण पानी की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता है, जिससे नए प्रोजेक्ट विकसित करना मुश्किल हो जाता है। – जोस मैनुएल रेयेस, वाणिज्यिक प्रबंधक, अलॉन्सो ऑलिव ऑयल

ChileOliva के आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले पांच वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन 17,820 टन था, जो पिछले पांच साल की अवधि के 21,700 टन से कम है।

गैब्रिएला मोग्लिया, चिलीओलिवा की महाप्रबंधक के अनुसार, मौसमी कारकों ने इस वर्ष की गिरावट को काफी हद तक बढ़ावा दिया, और कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "उत्तरी चिली में उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई, और जलवायु विश्लेषण से पता चला कि सर्दियों में ठंड के घंटों का संचय मध्यम से कम था।" "इस स्थिति ने जैतून के पेड़ों की अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को सीमित कर दिया, एक ऐसी समस्या जिसे सिंचाई के पानी की सीमित उपलब्धता ने और बढ़ा दिया।"

ठंड के घंटों की कमी और पानी की सीमित उपलब्धता का सबसे बुरा असर सैंटियागो से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में स्थित कोक्विम्बो पर पड़ा, जो देश के जैतून के बागों का 16 प्रतिशत हिस्सा है।

मोग्लिया ने आगे कहा, "दक्षिण में और दूर के अन्य क्षेत्रों में, मध्य-दक्षिणी चिली में, गिरावट कम थी और इसका श्रेय सर्दियों के दौरान और कभी-कभी तब गर्मी के तनाव के प्रकोप को दिया जाता है जब पेड़ सक्रिय रूप से बढ़ रहे थे।"

चिली के सबसे बड़े जैतून तेल उत्पादक के मार्केटिंग प्रमुख, क्लाउडियो लोवाज़ानो ने कहा कि ओलिवोस डेल सुर ने "चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति" के बावजूद 2026 में उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि की, जिसमें "गर्मियों में बहुत अधिक तापमान और कटाई के दौरान पाला" शामिल है।

जलवायु परिस्थितियों के अलावा, उन्होंने कोक्विम्बो में कम उत्पादन का कारण क्षेत्र के कई बागों का जैतून के पेड़ों के प्राकृतिक वैकल्पिक-उपज चक्र में "ऑफ-ईयर" में प्रवेश करना बताया।

ओ'हिगिंस क्षेत्र में पुरस्कार विजेता अलोंसो ऑलिव ऑयल के वाणिज्यिक प्रबंधक, जोस मैनुअल रेयेस ने कहा कि कंपनी ने 2025 की तुलना में 2026 में 7.6 प्रतिशत कम तेल का उत्पादन किया।

उन्होंने कहा, "फूल खिलने के दौरान मौसम की परिस्थितियों के कारण फलों का भार कम था।" "इसके अलावा, 2025 के अत्यधिक उत्पादक मौसम के बाद, हम पहले से ही हल्की फसल वाले वर्ष की उम्मीद कर रहे थे। जिसने हमें इस गिरावट की भरपाई करने में मदद की, वह उच्च निष्कर्षण उपज थी: हमें अच्छी तेल सामग्री वाले बेहतर गुणवत्ता वाले फल मिले।"

रेयेस ने कहा कि 2025 के एक "असाधारण वर्ष" के बाद उत्पादन में गिरावट कुछ हद तक अपेक्षित थी। उन्होंने चिली के उत्पादन में दीर्घकालिक गिरावट का आंशिक श्रेय उत्पादक जैतून के बागानों के क्षेत्र में कमी को दिया।

उन्होंने कहा, "चिली में जैतून की रोपाई का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जो अब लगभग 19,700 हेक्टेयर है, जबकि 2018 में यह 22,000 से अधिक था।" "यह मुख्य रूप से पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण है, जो नई परियोजनाओं को विकसित करना मुश्किल बना देते हैं।"

रेयेस ने कहा कि पानी की कमी और बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता चिली के जैतून तेल क्षेत्र के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

उन्होंने कहा, "इसमें उत्पादन लागत, विशेष रूप से श्रम और ऊर्जा के लिए, में वृद्धि और एक अधिक जटिल व्यापारिक माहौल भी शामिल है।" "इस संदर्भ में, मेरा मानना है कि दक्षता और गुणवत्ता पर ध्यान देना इस बात को सुनिश्चित करने की कुंजी है कि चिली वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे।"

मोग्लिया ने भी इन चिंताओं को दोहराया और उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जलवायु परिवर्तनशीलता की पहचान की।

उन्होंने कहा, "मुख्य चुनौती जलवायु परिवर्तन के बीच उत्पादकता बनाए रखना था, जिसने सीधे फसल को प्रभावित किया और प्रति हेक्टेयर फलों के किलोग्राम की संख्या कम कर दी।" "इसका समाधान करने के लिए, तापमान (चिल आवर्स, पाला और गर्मी का तनाव) और वर्षा की निगरानी करना, प्रभावी सिंचाई रणनीतियों को लागू करना, और गुणवत्ता और उपज मानदंडों के आधार पर कटाई की योजना बनाना आवश्यक है।"

हालांकि, हर उत्पादक ने गिरावट की सूचना नहीं दी। हासिएन्डा चोरोंबा की वाणिज्यिक प्रबंधक, विएरा मार्टिनेज वास्क्वेज ने कहा कि सैंटियागो के पास मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में स्थित कंपनी ने "तुलनात्मक रूप से सामान्य" फसल का अनुभव किया।

उन्होंने कहा, "हमने उत्पादन में गिरावट का अनुभव नहीं किया।" "हम कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से कम तापमान वाले क्षेत्रों में, आने वाले मौसम के लिए कम उत्पादन का अनुमान लगा रहे हैं, जहाँ हमें जैतून के कुछ कम किलोग्राम की कटाई की उम्मीद है। लेकिन उत्पादन के लिहाज से यह पिछला मौसम हमारे लिए अच्छा था।"

मार्टिनेज वास्क्वेज ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि जैतून के नए पौधों की रोपाई की कमी चिली में जैतून के तेल के उत्पादन में दीर्घकालिक गिरावट में योगदान दे रही थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि हासिएंडा चोरोंबा की योजना साल के अंत तक जैतून के पेड़ों के और 100 हेक्टेयर में रोपाई करने की है।

उन्होंने कहा, "हम लगभग 100 हेक्टेयर में पौधे लगाने जा रहे हैं ताकि हमारी कुल संख्या 700 हो जाए।" "हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कुछ अखरोट के पेड़ों को हटा रहे हैं और उनकी जगह जैतून के पेड़ लगा रहे हैं।"

उत्पादन में गिरावट के बावजूद, ChileOliva ने बताया कि जैतून के तेल का निर्यात 2026 की पहली छमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसका मूल्य लगभग $35 मिलियन (€31 मिलियन) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि उत्पादन के रुझानों ने कुछ वृद्धि को बढ़ावा दिया, मोग्लिया ने कहा कि चिली के जैतून के तेल को एक उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील चिली के मुख्य निर्यात गंतव्य बने रहे, जो मात्रा के हिसाब से 80 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 82 प्रतिशत निर्यात के लिए जिम्मेदार थे। स्पेन तीसरे स्थान पर रहा।

लोवाज़ानो ने कहा, "हमारा मुख्य बाज़ार ब्राज़ील है।" "वहाँ, 2026 की शुरुआत में यूरोपीय उत्पादों की खुदरा कीमतें बहुत तेजी से गिर गईं, लेकिन हम साल की दूसरी छमाही में अपने निर्यात की मात्रा का एक बड़ा हिस्सा वापस पाने में कामयाब रहे।"

एलोन्सो ऑलिव ऑयल भी उन कंपनियों में शामिल था जिन्होंने इस साल निर्यात में वृद्धि की सूचना दी।

रेयेस ने कहा, "इस साल हमने अपने निर्यात में वृद्धि की है। हमारे मुख्य बाज़ार संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, जापान और ताइवान हैं।" "हम इन सभी बाज़ारों में विशेष रूप से सकारात्मक वृद्धि देख रहे हैं, जहाँ उपभोक्ता स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले प्रीमियम तेलों को तेज़ी से महत्व दे रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चिली के जैतून के तेल के निर्यात पर लगाए गए 12.5 प्रतिशत के टैरिफ से प्रभावित नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, "अब तक, हमने कोई प्रभाव नहीं देखा है। क्योंकि हम प्रीमियम खंड में काम करते हैं, हमारे उपभोक्ता कीमत के प्रति कम संवेदनशील हैं।" "फिर भी, मौजूदा स्थिति ने हमें यूरोप और एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करके विविधीकरण करने और एकल बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे लिए एक रणनीतिक बाजार बना हुआ है, वहां हमारे इतिहास और उसके उपभोक्ताओं की प्रोफाइल को देखते हुए।"

मोग्लिया ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि अमेरिकी शुल्कों ने चिली के जैतून तेल निर्यातकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "लेकिन बेशक, यह चिली के उत्पादों के लिए एक जटिल मुद्दा है, और सरकार इसे हल करने के लिए काम कर रही है।"

इस बीच, लोवाज़ानो ने कहा कि अमेरिकी शुल्कों ने ओलिवोस डेल सुर के निर्यात को प्रभावित किया है, जिससे कंपनी को यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों पर थोड़ा लाभ मिला है, लेकिन अन्य देशों के उत्पादकों के मुकाबले उसे नुकसान में डाल दिया है।

उन्होंने कहा, "यह हमें स्पेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देता है, जो अमेरिका को जैतून के तेल का मुख्य आपूर्तिकर्ता है।" "हालांकि, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे देशों ने कम टैरिफ या यहां तक कि शून्य टैरिफ के कारण बाजार में अधिक पैठ बना ली है।"

लोवाज़ानो ने आगे कहा, "इसी कारण से, हालांकि अमेरिका हमारे लिए एक बहुत ही रणनीतिक बाजार बना हुआ है, हम कनाडा जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं।"

मार्टिनेज वास्क्वेज ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हासिएन्डा चोरोंबा के लिए भी एक महत्वपूर्ण बाजार है, जो अपने लगभग आधे जैतून के तेल को अमेरिकी बोतलबंद करने वालों को थोक में बेचती है।

हालांकि वह इस बात से सहमत थीं कि शुल्क कोई बड़ी बाधा नहीं थे, उन्होंने कहा कि संभावित वृद्धि या कमी को लेकर अनिश्चितता ने सौदों को संरचित करना मुश्किल बना दिया है।

हासिएंडा चोरोंबा अपने जैतून के तेल का दूसरा आधा हिस्सा चिली में बोतलबंद करके बेचती है, जहाँ मार्टिनेज वास्क्वेज ने कहा कि दो लगातार तिमाहियों की आर्थिक संकुचन के बाद एक तकनीकी मंदी ने उपभोक्ता खर्च पर दबाव डाला है।

मार्टिनेज वास्क्वेज ने कहा, "सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, और जीवन यापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है।" "महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। परिणामस्वरूप, जैतून के तेल की खपत - मैं सुपरमार्केट में बेचे जाने वाले पैकेज्ड रिटेल उत्पादों की बात कर रही हूँ - में गिरावट आई है।"

उन्होंने आगे कहा, "नतीजतन, उपभोक्ता जो सामान शेल्फ से खरीद रहे हैं, उसके मामले में इस श्रेणी में गिरावट आई है।" "लोगों की तनख्वाह अब पहले की तरह नहीं चलती, इसलिए उनकी खरीद शक्ति कम हो गई है। और जब जैतून का तेल खरीदने की बात आती है, तो लोग अक्सर सोचते हैं, 'मेरे लिए इसके बजाय कोई गैर-जैतून का तेल खरीदना बेहतर होगा, जैसे कि कैनोला या सूरजमुखी का तेल, क्योंकि यह सस्ता है।'"