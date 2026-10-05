संघर्ष से फसल और व्यापार बाधित होने से लेबनान के जैतून तेल के निर्यात में भारी गिरावट

2026 के पहले सात महीनों में लेबनानी जैतून तेल का निर्यात आधे से भी अधिक घट गया क्योंकि संघर्ष ने परिवहन को बाधित किया, दक्षिणी बागानों तक पहुंच को सीमित किया और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच चिंताएं बढ़ा दीं।

2026 के पहले सात महीनों में लेबनानी जैतून के तेल का निर्यात में भारी गिरावट आई, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 2,575 टन निर्यात किए गए, जबकि 2025 की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,559 टन था, जो 53.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

निर्यात मूल्य में भी 52.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 2.28 ट्रिलियन लेबनानी पाउंड (उस समय लगभग €21.7 मिलियन) से घटकर 1.09 ट्रिलियन पाउंड (लगभग €10.7 मिलियन) हो गया।

हमारी आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदार फिर से उत्कृष्ट लेबनानी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को खरीदेंगे, जो पूरे क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए आय का स्रोत भी है। – रोज़ बेचारा पेरीनी, डार्ममेस

फिर भी लेबनान के जैतून के तेल के उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय जैतून परिषद के अनुमानों के अनुसार उत्पादन 2024/25 फसल वर्ष में 19,000 टन और 2025/26 में 19,500 टन रहा।

यह बाद का अनुमान कृषि मंत्री निज़ार हानी द्वारा उद्धृत एक पिछले आधिकारिक पूर्वानुमान से काफी अलग है, जिन्होंने 2025/26 फसल वर्ष के लिए 40 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था।

निर्यात में इस भारी गिरावट के पीछे बढ़ती लॉजिस्टिक लागत, दक्षिणी जैतून के बागानों तक सीमित पहुंच और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादित जैतून के तेल के प्रति बाजार की धारणा को लेकर चिंताएं हैं।

मार्च 2026 से शुरू हुए नए संघर्ष ने पूरे देश में परिवहन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जबकि दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान जारी हैं। वहां, संघर्ष के दौरान कई जैतून के बाग नष्ट हो गए हैं, जबकि अन्य अभी भी बरकरार हैं।

लेबनानी उत्पादकों के अनुसार, परिवहन और शिपिंग तेजी से जटिल हो गए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त प्राधिकरणों और मार्ग परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

पुरस्कार विजेता डार्ममेस की संस्थापक रोज बेकारा पेरीनी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "इस आने वाले मौसम में, हमें विश्वास है कि हम बेरूत से नियमित रूप से अपना जैतून का तेल निर्यात कर पाएंगे।"

डार्ममेस, जो उत्तरी और दक्षिणी लेबनान के बागों से जैतून प्राप्त करता है, निर्यात के लिए तेल को बेरूत ले जाने से पहले स्थानीय मिलों में फलों को निचोड़ने की उम्मीद कर रहा है।

बेचारा पेरीनी ने कहा कि बेरूत और देयर मिमास के बीच की यात्रा, जो सामान्यतः लगभग 90 मिनट की होती है, अब बेका घाटी के माध्यम से सुरक्षा-संचालित एक लंबा रास्ता अपनाने की आवश्यकता होती है, जिससे तीन से चार घंटे का अतिरिक्त समय लगता है और सामग्री तथा जैतून के तेल के परिवहन की लागत बढ़ जाती है।

बेचारा पेरीनी के अनुसार, देयर मिमास और कावकाबा तथा रशाया एल फुखार के गांवों के आसपास लगभग 350,000 जैतून के पेड़ हैं, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से 'प्रकटीकरण का मार्ग' के नाम से जाना जाता है। इनमें से कई विशाल जैतून के पेड़ ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो सीधे लड़ाई में शामिल नहीं हैं।

बेचारा पेरीनी ने कहा कि देइर मिमास के जैतून के बागों के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से तक वर्तमान में नहीं पहुँचा जा सकता है क्योंकि वे इज़राइल द्वारा परिभाषित एक सैन्य बफर ज़ोन के भीतर आते हैं। लेबनानी सेना के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा, "पहले, हम कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाते थे या बागों में काम की आसानी से योजना नहीं बना पाते थे।" "अब किसान फसल काटने की अनुमति मांग रहे हैं। पहुँच पाने के लिए, आपको दस्तावेज़ जमा करने होते हैं, जिसमें उन लोगों के नाम और पहचान शामिल हैं जो वहां काम करेंगे। अब हम फसल काटना शुरू कर रहे हैं।"

किसानों को यह भी चिंता है कि यह संघर्ष क्षेत्र में उत्पादित जैतून के तेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहा है, जो संभावित रूप से निर्यात पर और बोझ डाल सकता है।

बेचारा पेरीनी ने कहा, "इन क्षेत्रों में उत्पादित जैतून के तेल की सुरक्षा के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी चर्चा हो रही है।" "इसीलिए हमने उन अफवाहों का मुकाबला करने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की है।"

स्थानीय किसानों के साथ मिलकर, डार्ममेस ने CIHEAM बारी द्वारा विकसित नमूना लेने के प्रोटोकॉल का पालन किया। बेचारा पेरीनी ने कहा कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर तक, 15-15 पेड़ों के समूहों से लगभग एक किलो ग्राम जैतून इकट्ठा किए।

सितंबर 2026 में एकत्र किए गए नमूनों को स्पेन के जेन में IOC-मान्यता प्राप्त 'लैबोरेटोरियो जुआन एंटोनियो टेल्लो' में भेजा गया, और उसी महीने बाद में उनका विश्लेषण किया गया। प्रयोगशाला ने नमूनों से निकाले गए तेल में खरपतवार नाशक और कीटनाशक अवशेषों, पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, भारी धातुओं और रेडियोन्यूक्लाइड्स की जांच की।

ग्लाइफोसेट और संबंधित यौगिक 0.01 मिलीग्राम/किग्रा से कम थे, जबकि रिपोर्ट में ग्लाइफोसेट के लिए अधिकतम संदर्भ मान 1 मिलीग्राम/किग्रा था। सीसा 0.02 मिलीग्राम/किग्रा से कम था, जबकि इसकी अधिकतम मान्य सीमा 0.10 मिलीग्राम/किग्रा है, वहीं बेंजो[a]पाइरीन, परीक्षण किए गए बहुचक्रीय सुगंधित हाइड्रोकार्बनों में से एक, 0.5 माइक्रोग्राम/किग्रा से कम था, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 2 माइक्रोग्राम/किग्रा है।

आर्सेनिक, कैडमियम और पारा भी 0.02 मिलीग्राम/किग्रा से कम थे। आयोडीन-131, सीज़ियम-134, सीज़ियम-137 और अमेरिसियम-241 सभी प्रयोगशाला की मात्रांकन सीमाओं से नीचे थे।

प्रयोगशाला के विश्लेषण के अनुसार, परीक्षण किए गए पदार्थों में नमूनों में कोई महत्वपूर्ण संदूषण नहीं पाया गया।

बेचारा पेरीनी ने कहा, "हमारी उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदार फिर से उत्कृष्ट लेबनानी एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को खरीदेंगे, जो इस क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए आय का स्रोत भी है।"

व्यापक लेबनानी अर्थव्यवस्था भी गंभीर दबाव में बनी हुई है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि सकल घरेलू उत्पाद 2026 में 6.4 प्रतिशत संकुचित होगा, जो 2025 में दर्ज हुई नाजुक सुधार को उलट देगा।

इसलिए देश के जैतून के तेल क्षेत्र के लिए निर्यात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि, अल्पकाल में, दक्षिणी किसानों को पहले अपने पेड़ों तक पहुंचना होगा, अपने बागों का रखरखाव करना होगा और जैतून को मिल तक लाना होगा।

दीर मिमास के एक किसान इब्राहिम, जिनके परिवार के पास लगभग 200 जैतून के पेड़ हैं, ने कहा कि वे आय के लिए जैतून पर निर्भर होने के बावजूद तीन साल से कटाई नहीं कर पाए हैं। जैसे ही 2026 की कटाई शुरू हो रही है, वह अभी भी नहीं जानता कि क्या परिवार सभी पेड़ों तक पहुंच पाएगा।

उन्होंने ऑलिव ऑयल टाइम्स को भेजी गई एक टिप्पणी में कहा, "अगर हम उन्हें काटने में सफल हो जाते हैं, तो उपज परिवार को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी।" "जैतून उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं, और अगर हम उन्हें काट पाते हैं तो हम और परिवार दोनों बहुत खुश होंगे।"

रशाया एल फुखार में, 68 वर्षीय गैथ मालूफ जैतून के बागों के लगभग आठ हेक्टेयर और अन्य फसलों के तीन हेक्टेयर का प्रबंधन करते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, उनके परिवार को तीव्र लड़ाई के समय में बार-बार महीनों के लिए गाँव छोड़ना पड़ा है।

मालोफ़ ने कहा, "हमने जमीन पर काम करना, खेती करना या फसल काटना पूरी तरह से बंद नहीं किया है। हालांकि, कुछ खतरनाक दौर थे जब हमें महीनों के लिए गाँव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और केवल तभी लौट पाए जब सुरक्षा की स्थिति अनुकूल हुई।"

कभी-कभी, कुछ खेतों तक पहुंचना बहुत खतरनाक था, और फसल का कुछ हिस्सा बिना काटे रह गया। मालोफ ने कहा कि बागों का रखरखाव करना कभी-कभी उन्हें काटने से भी अधिक कठिन रहा है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण और जुताई प्राचीन पेड़ों को नष्ट कर सकने वाली आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

परिवार की लगभग 30 प्रतिशत भूमि पर अभी भी पहुंच प्रतिबंध हैं। फिर भी, मालोफ़ को उम्मीद है कि इस साल का उत्पादन सामान्य फसल के लगभग आधे तक पहुंच सकता है, क्योंकि भरपूर बारिश से फल उत्कृष्ट स्थिति में हैं।

उन्होंने कहा, "इस साल की फसल निश्चित रूप से हमें आने वाले वर्षों में बागों को उत्पादक बनाए रखने के लिए आवश्यक आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाएगी, साथ ही उन तीन परिवारों के लिए जीवन के न्यूनतम स्तर को भी सुरक्षित करेगी जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से इन फसलों पर निर्भर हैं।"

एक अन्य उत्पादक, 62 वर्षीय जोसेफ स्लेमान, के पास लगभग 1,200 सदियों पुराने जैतून के पेड़ हैं। संघर्ष के कुछ सबसे बुरे दौर के दौरान उनका परिवार बाग के बड़े हिस्सों तक नहीं पहुँच सका, जब उत्पादन सामान्य स्तर के एक छोटे से हिस्से तक गिर गया था।

स्लेमान ने कहा, "अगर इस साल की फसल काटी जाती है, तो यह परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देगी और हमें आजीविका प्रदान करेगी," उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ अच्छी स्थिति में हैं।

बेचारा पेरीनी ने कहा कि इस क्षेत्र का अधिकांश उत्पादन देशी 'सूरी' जैतून की किस्म से होता है, जिनके प्राचीन पेड़ दक्षिणी लेबनान की सहस्राब्दी पुरानी जैतून उगाने की विरासत से गहराई से जुड़े हुए हैं।

बेचारा पेरीनी ने कहा, "अगर यह फसल हमारी उम्मीद के मुताबिक अच्छी होती है, और बिक्री भी वैसी ही होती है जैसी होनी चाहिए, तो इसमें शामिल अधिकांश परिवारों के दिन फिर से संवर जाएँगे।" "उन्होंने युद्ध के कारण तीन साल तक जैतून नहीं तोड़े। अब उनके लिए अपने खेतों में वापस जाने का समय आ गया है।"