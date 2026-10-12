सार्डिनिया में एक नया ब्लू ज़ोन पाया गया, जहाँ महिलाएँ असाधारण रूप से लंबा जीवन जीती हैं।

शोधकर्ताओं ने सेंट्रल सार्डिनिया में दीर्घायु का एक नया हॉटस्पॉट पहचाना है, जहाँ महिलाओं में असाधारण जीवित रहने की दर इस गाँव को द्वीप के मूल ब्लू ज़ोन से अलग करती है।

मध्य सार्डिनिया के मार्गहीन क्षेत्र में बसा बोलोताना शतायुओं की असाधारण सांद्रता वाला स्थान है, जहाँ शतायुओं की दर सार्डिनियाई औसत से दस गुना और संयुक्त राज्य अमेरिका की दर से ग्यारह गुना अधिक है। महिलाओं में दीर्घायु विशेष रूप से प्रबल है, जिनकी जीवन के उत्तरार्ध में जीवित रहने की दरें दुनिया की सबसे दीर्घायु वाली आबादियों के बराबर हैं।

हमारे समुदाय के कई लोग अभी भी एक ऐसे जीवन-शैली का पालन करते हैं जो ग्रामीण परंपराओं और देहाती जीवन की लय से गहराई से जुड़ी हुई है। – जियाकोमो नीडू, टेराकुज़ा

इस उल्लेखनीय दीर्घायु के पीछे के जनसांख्यिकीय कारकों की जांच करने वाले एक अध्ययन में भाग लेने के बाद, शोधकर्ता डैन ब्यूटनर ने नुओरो प्रांत के इस छोटे से पहाड़ी गाँव को एक नए ब्लू ज़ोन के रूप में पहचाना।

ब्लू ज़ोन वे क्षेत्र हैं जो असाधारण दीर्घायु के लिए जाने जाते हैं, जहाँ के निवासी औसत की तुलना में काफी अधिक दर से 100 वर्ष की आयु तक पहुँचते हैं और उनमें पुरानी बीमारियों की दर कम होती है, जो संभावित रूप से स्वस्थ आहार और जीवनशैली को दर्शाती है।

यह शब्द सस्सारी विश्वविद्यालय के जियानी पेस और लूवेन विश्वविद्यालय के मिशेल पॉलैन द्वारा किए गए अग्रणी जनसांख्यिकीय शोध से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने अपने अध्ययन के शुरुआती चरणों के दौरान एक नक्शे पर सार्डिनिया के दीर्घायु समुदायों को चिह्नित करने के लिए नीले वृत्तों का उपयोग किया था। बाद में ब्यूटनर ने दुनिया भर में दीर्घायु हॉटस्पॉट की जांच करने के लिए इन दोनों शोधकर्ताओं और अन्य वैज्ञानिकों के साथ साझेदारी की।

शोध दल ने सबसे पहले मध्य-पूर्वी सार्डिनिया में बारबागिया और ओग्लियास्ट्रा में फैली 14 नगर पालिकाओं के एक समूह की पहचान उनकी असाधारण दीर्घायु और स्वस्थ जीवन शैली के पैटर्न के लिए की, और 2004 में इस क्षेत्र को दुनिया का पहला ब्लू ज़ोन नामित किया।

"बोलोटना का नया सार्डिनियाई ब्लू ज़ोन अलग है और 20 साल से अधिक समय पहले पहचाने गए पहले वाले से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है," बुएटनर के साथ अध्ययन के सह-लेखक पेस ने कहा।

पेस ने समझाया, "हमारी जांच के लिए, हमने नगर पालिका की नागरिक रजिस्ट्री से जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त की, जबकि डेटा के क्रॉस-सत्यापन के लिए एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में ऐतिहासिक पैरिश रजिस्टरों पर भरोसा किया।"

"विशेष रूप से, नागरिक जन्म रिकॉर्ड को बाद के नागरिक और, जब उपलब्ध हो, पैरिश रिकॉर्ड से एनाग्राफिकल डेटा, माता-पिता, पारिवारिक संबंधों और अन्य पहचान संबंधी जानकारी के मेल का उपयोग करके जोड़ा गया। जब भाई-बहनों या एक ही नाम वाले रिश्तेदारों से संबंध को बाहर करने की आवश्यकता हुई, तो वंशावली संबंधी समय-रेखाओं को भी अतिरिक्त रूप से पुनर्निर्मित किया गया।"

बोलोटना का नया नामित ब्लू ज़ोन सेंट्रल सार्डिनिया के पहाड़ी मार्गहीन क्षेत्र में बसा है। (फोटो: जियाकोमो नीडू, टेराकुज़ा)

यह अध्ययन मुख्य रूप से 2021 से 2025 की अवधि पर केंद्रित था, जब बोलोताना की औसत निवासी आबादी 2,266 थी, जिसमें 100 या उससे अधिक आयु के दस लोग शामिल थे। यह प्रति 100,000 निवासियों पर लगभग 442 शताब्दीजनों का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें सबसे अधिक दीर्घायु लाभ महिलाओं में देखा गया।

शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखने के लिए 2020 के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया और 2015 से 2019 तक की अवधि को कवर करते हुए एक समकक्ष-अवधि की तुलना की।

उन्होंने पाया कि 70 वर्ष की आयु तक पहुँचने वाली महिलाओं की अतिरिक्त जीवन प्रत्याशा 20.85 वर्ष थी, जबकि उस आयु तक पहुँचने वाली 13.83 प्रतिशत महिलाएँ 100 वर्ष तक जीवित रहीं। दोनों आँकड़े उसी अवधि के दौरान नुओरो प्रांत और इटली में दर्ज औसत और उच्चतम वार्षिक मूल्यों से अधिक थे।

बोलोटना के महिला दीर्घायु के अनुमानों ने ह्यूमन मॉर्टेलिटी डेटाबेस के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के मुकाबले भी असाधारण रूप से उच्च स्थान हासिल किया, और दोनों मापदंडों पर केवल हांगकांग से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर रहे।

कुल मिलाकर, बोलोटना की महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किए गए सबसे अनुकूल वृद्धावस्था उत्तरजीविता प्रोफाइल में से एक प्रदर्शित किया। 70 वर्ष की आयु से 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की उनकी संभावना संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं की तुलना में तीन गुना से अधिक थी।

शोधकर्ताओं ने ध्यान दिया कि 2021 से 2025 तक बोलोटना का मुख्य रूप से महिला दीर्घायु का लाभ, सार्डिनिया के मूल ब्लू ज़ोन में ऐतिहासिक रूप से देखे गए पैटर्न के विपरीत है, जहाँ असाधारण दीर्घायु विशेष रूप से पुरुषों में प्रचलित थी और लिंगों के बीच का अंतर अपेक्षाकृत कम था।

यह विरोधाभास यह दर्शाता है कि सार्डिनिया में असाधारण दीर्घायु जीवन, समुदायों और समय की विभिन्न अवधियों में अलग-अलग जनसांख्यिकीय पैटर्न का अनुसरण कर सकता है।

पेस ने समझाया, "इस तरह की विषमता समूह संरचना, पर्यावरणीय, सामाजिक, व्यवहारिक, या अन्य जनसंख्या-विशिष्ट विशेषताओं में अंतर को दर्शा सकती है।"

"देखे गए स्पष्ट महिला उत्तरजीविता लाभ में कई तंत्र संभावित रूप से योगदान दे सकते हैं, जिनमें आनुवंशिक पृष्ठभूमि, आहार पैटर्न, शारीरिक गतिविधि, पारिवारिक सहयोग, सामाजिक एकजुटता, निवास की निरंतरता और देखभाल तक पहुंच शामिल हैं।"

शोधकर्ताओं ने समुदाय की दीर्घायु में योगदान दे सकने वाले जीवनशैली कारकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐतिहासिक आहार सर्वेक्षणों की समीक्षा की और स्थानीय चिकित्सकों का साक्षात्कार भी लिया।

उनके निष्कर्षों से पता चला कि पारंपरिक आहार काफी हद तक पौधों पर आधारित था, और निवासियों के जीवन के अधिकांश समय में मांस महीने में केवल लगभग पांच बार ही खाया जाता था। भोजन का अधिकांश हिस्सा स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाता था, जिसमें जैतून का तेल, जैतून, पनीर और निवासियों द्वारा स्वयं उत्पादित गेहूं शामिल थे।

हालांकि ये जीवनशैली संबंधी निष्कर्ष अध्ययन के मुख्य विश्लेषण का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनसांख्यिकीय परिणामों की व्याख्या करने के लिए संदर्भ प्रदान किया।

पेस ने कहा, "वर्तमान जनसांख्यिकीय विश्लेषण यह निर्धारित नहीं कर सकता कि आहार और जीवन शैली के किसी भी कारक ने देखे गए पैटर्न में योगदान दिया या उनकी सापेक्ष महत्वता का आकलन कर सकता है।"

"गाँव में असाधारण दीर्घायु के संभावित जैविक, व्यवहारिक और सामाजिक निर्धारकों का मूल्यांकन करने के लिए तुलनात्मक व्यक्तिगत-स्तर के अध्ययन की आवश्यकता होगी। अब हम इस शोध क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

स्थानीय निवासियों ने बोलोटना को एक नए ब्लू ज़ोन के रूप में नामित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया। इस मान्यता पर एक टाउन काउंसिल की बैठक में चर्चा की गई, जहाँ पेस ने औपचारिक रूप से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें नगर पालिका को दुनिया के ब्लू ज़ोन में शामिल किए जाने की बात कही गई थी।

बोলোताना के निवासियों के लिए जैतून का तेल आहार का एक मुख्य आधार है, जिनकी खाने की आदतें मुख्य रूप से पौधों पर आधारित हैं। (फोटो: जियाकोमो नीडू, टेराकुज़ा)

उनके साथ ओर्मिनास के अध्यक्ष साल्वाटोर पेडे, जो स्थानीय क्षेत्र और इसकी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक सांस्कृतिक संघ है, और काग्लियारी राज्य अभिलेखागार में स्कूल ऑफ आर्काइवल, पैलिओग्राफी एंड डिप्लोमैटिक स्टडीज के विटोरियो रोमेरियो भी शामिल हुए। दोनों ने जनसांख्यिकीय अनुसंधान में योगदान दिया।

"यह मान्यता हमारे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को उजागर करती है," बोलोताना के मेयर फ्रांसेस्को मैनकोनी ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया।

"हमारे समुदाय की उल्लेखनीय लंबी उम्र में योगदान देने वाले कारकों में, स्वस्थ आहार निस्संदेह एक प्रमुख तत्व है। हमारी कृषि परंपरा की पहचानों में से एक जैतून का तेल है, जो हमेशा से हमारे आहार में एक केंद्रीय स्थान रखता है और आज भी पारंपरिक व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला में एक सामग्री के रूप में दैनिक रूप से उपयोग किया जाता है।"

बोलोटना के जैतून उगाने वालों में गियाकोमो नीडू भी हैं, जो गाँव के आसपास की पहाड़ियों पर स्थित टेराकुज़ा एस्टेट में एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल बनाते हैं। यह खेत उन स्थानों में से एक था जहाँ शोधकर्ताओं ने पिछले साल स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान दौरा किया था।

नीडू ने ऑलिव ऑयल टाइम्स को बताया, "यह मान्यता हमारे दृष्टिकोण को मान्य करती है और उच्च-गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून तेल के उत्पादकों के रूप में हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, जिसके स्वास्थ्य लाभों को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।"

उनके जैतून के बाग, जिनमें से कई सदियों पुराने हैं, खड़ी छतों पर बिखरे हुए हैं जहाँ जैतून की खेती को "वीरतापूर्ण" खेती का एक रूप माना जाता है। टेराकुज़ा के माध्यम से, नीडू इस क्षेत्र के परित्यक्त बागों को पुनर्जीवित करने और परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए एक पुनर्स्थापना परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं।

कंपनी बोसाना, मेजरका और कैरियासिना सहित स्थानीय जैतून की किस्मों को भी बढ़ावा देती है, जिनका उपयोग वह पारंपरिक रूप से संसाधित टेबल जैतून बनाने के लिए करती है।

नीडू ने आगे कहा, "जैतून के तेल और संतुलित आहार से परे, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना महत्वपूर्ण है।" "हमारे समुदाय में कई लोग अभी भी ग्रामीण परंपराओं और ग्रामीण इलाकों की लय से निकटता से जुड़ी जीवन शैली का पालन करते हैं, जो निश्चित रूप से लोगों की भलाई में योगदान करती है।"