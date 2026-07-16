U Provansi se otvara novi centar za obuku i degustaciju maslinovog ulja

Novi centar u Domaine de La Royère ponudit će certificiranu obuku, senzorne radionice i programe koji se bave kvalitetom, održivosti i maslinarskim turizmom.

U Domaine de La Royère u Oppèdeu, selu u regiji Luberon na jugu Francuske, otvoren je novi profesionalni centar za obuku i degustaciju maslinovog ulja.

Centar je osnovao L'HOVE, skraćenica za L'Huile d'Olive Vierge Extra, u partnerstvu s Valérie i Yannickom Panagiotisom, vlasnicima Domaine de La Royère.

L'HOVE vode oleologinje Cécile Le Galliard, Cécile Cron i Alexandra Gauquelin-Roché. Organizacija je priopćila da će novi centar pružati stručnu obuku, edukaciju potrošača i mogućnosti za tehničku razmjenu unutar sektora maslinovog ulja.

Centar uključuje profesionalnu prostoriju za kušanje maslinovog ulja opremljenu u skladu s protokolima koje je utvrdilo Međunarodno vijeće za masline, kao i učionice i prostore za senzorne radionice.

Programi će se nuditi uzgajivačima maslina, mlinarima, distributerima, kuharima i drugim stručnjacima za prehrambeni sektor. Kurikulum uključuje tehničke tečajeve koji pokrivaju različite faze lanca vrijednosti maslinovog ulja i profesionalnu certifikaciju koju priznaje France Compétences.

L'HOVE je najavio da će internetski tečajevi započeti u rujnu, kao dopuna programima koji se održavaju u centru tijekom cijele godine.

Organizacija također planira koristiti prostor za rasprave i primijenjena istraživanja vezana uz kvalitetu maslinovog ulja, upravljanje vodama, zdravlje tla i produktivnu upotrebu nusproizvoda od prerade maslina.

Očekuje se da će ostala područja proučavanja uključivati održivu proizvodnju, bioraznolikost, senzorsku analizu i razvoj turizma vezanog uz maslinovo ulje.

L'HOVE je izjavio da namjerava razvijati partnerstva s sveučilištima, istraživačkim institutima i međunarodnim organizacijama, iako specifične suradnje još nisu najavljene.

Budući planovi za lokaciju uključuju arboretum posvećen sortama maslina, eksperimentalnu maslinu, znanstvene sastanke i zajedničke istraživačke programe.

Osnivači centra rekli su da će inicijativa također podržati suradnju između Francuske i drugih mediteranskih zemalja proizvođača maslina kroz stručnu obuku i razmjenu tehničkih praksi.