Španjolski sektor maslinovog ulja pokreće marketinšku kampanju u SAD-u vrijednu 25 milijuna dolara

Olive Oils from Spain pokrenuo je trogodišnju kampanju vrijednu 25 milijuna dolara s ciljem povećanja svijesti američkih potrošača o španjolskom maslinovom ulju.

Olive Oils from Spain pokrenuo je trogodišnju kampanju vrijednu 25 milijuna dolara za promociju španjolskog maslinovog ulja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kampanja na nacionalnoj razini, nazvana "Sve u jednoj kapljici", premijerno je predstavljena na događaju u Rockefeller Centeru u New Yorku, samo nekoliko dana nakon što je Španjolska osvojila finale Svjetskog prvenstva na drugoj obali rijeke Hudson u New Jerseyju. Događaj je imao kulinarsko vodstvo chefa i autora bestselera Andyja Baraghanija.

Već smo ovdje bili mnogo puta, ali za nas je ovo kao prvi put. Kao da se ponovno predstavljamo. – Teresa Pérez, direktorica, Olive Oils from Spain

Inicijativa će kombinirati televizijsko i vanjsko oglašavanje s kulinarskim događanjima, partnerstvima s kuharima, suradnjama s kreatorima i digitalnim pripovijedanjem. Zvaničnici kampanje rekli su da je napor osmišljen kako bi se doprijelo do mlađih potrošača i potaknuli Amerikance da istraže podrijetlo, sorte i kulinarsku upotrebu španjolskog maslinovog ulja.

Organizatori su iskoristili lansiranje kako bi goste upoznali sa španjolskom tradicijom sobremesa, običajem ostajanja za stolom nakon obroka radi razgovora i druženja.

Kampanja predstavlja tu tradiciju kao izraz španjolske prehrambene kulture, u kojoj se obroci ne doživljavaju samo kao prilika za jelo, već i kao prilika za okupljanje i jačanje osobnih veza.

"Poput španjolske nogometne reprezentacije, koja nije izgrađena samo oko pojedinačnih zvijezda, već radi kao cjelina, vjerujemo da su najveće prilike tek pred nama", rekla je Teresa Pérez, direktorica programa Olive Oils from Spain.

Baraghani je pripremio hranu posluženu na predstavljanju i govorio o utjecaju španjolskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja na svoju kuhinju.

"Španjolsko ekstra djevičansko maslinovo ulje je nešto posebno", rekao je. "To je više od maslinovog ulja. To je doživljaj."

Kampanja se pokreće u trenutku kada Sjedinjene Države ostaju jedno od najvećih svjetskih tržišta maslinovog ulja i najviše ovise o uvozu.

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Potrošnja maslinovog ulja u SAD-u dosegnula je 398.000 tona u sezoni 2023./24., što je povećanje od 22 posto u odnosu na prethodno desetljeće, prema Međunarodnom vijeću za masline.

S obzirom na to da se domaća proizvodnja procjenjuje na oko 10.000 tona, uvoz čini približno 96 posto maslinovog ulja koje se konzumira u zemlji, izvijestio je IOC.

Uvoz maslinovog ulja u SAD dosegao je privremenih 437.309 tona u sezoni 2024./25., što je povećanje od 20,6 posto u odnosu na prethodnu sezonu, prema izvješću o tržištu IOC-a za veljaču i ožujak 2026. godine.

Španjolska, Italija, Tunis i Turska zajedno su isporučile 88,6 posto tih uvoza. Ukupna kupnja SAD-a od Španjolske porasla je za 20,1 posto tijekom usjevne godine, dok su uvoz iz Italije porastao za 19,2 posto, uvoz iz Tunisa za 33,3 posto, a isporuke iz Turske za devet posto.

Ti podaci naglašavaju zašto američko tržište ostaje središnje za španjolski sektor maslinovog ulja. IOC je procijenio španjolsku proizvodnju na 1,419 milijuna tona u sezoni 2024./25., što je povećanje od 66 posto u odnosu na prethodnu žetvu.

Oporavak je uslijedio nakon dvije teške sezone obilježene sušom i ekstremnom vrućinom, koje su oštro smanjile proizvodnju i pridonijele rekordnim cijenama u cijelom sektoru.

"Mi smo pouzdan dobavljač", rekao je Pérez. "Već smo ovdje bili mnogo puta, ali za nas je ovo kao prvi put. Kao da se ponovno predstavljamo."

Olive Oils from Spain promotivni je brend Španjolske međuprofesionalne organizacije za maslinovo ulje, neprofitne skupine koja predstavlja uzgajivače, zadruge, mljeve, punitelje i izvoznike.

Organizacija je navela da Španjolska ima više od 200 sorti maslina, 34 zaštićene oznake podrijetla i zemljopisne oznake te oko 250.000 poljoprivrednih obitelji uključenih u taj sektor.

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Kampanja će iskoristiti tu raznolikost kako bi potrošačima predstavila različite okuse i kulinarske primjene španjolskih maslinovih ulja. Djelomično će se usredotočiti na Arbequinu, Picual i Hojiblancu, tri najprepoznatljivije sorte u zemlji.

Masline sorte Arbequina općenito se povezuju s nježnim, voćnim okusima, dok su masline sorte Picual često robusnije, gorkije i paprenije. Hojiblanca obično daje uravnotežene masline s biljnim karakteristikama.

Zvaničnici kampanje rekli su da bi pomaganje potrošačima da razumiju te razlike moglo potaknuti odabir maslinovih ulja za određene namirnice i metode kuhanja, umjesto da maslinovo ulje vide kao jedan, jedinstveni proizvod.

Televizijski oglas režirao je kanadsko-američki filmaš Andrew De Zen. Planirani su i vanjski oglasi na bilbordima, u podzemnim prolazima i na autobusnim stajalištima u gradovima diljem zemlje.

Očekuje se da će dodatni kulinarski događaji, digitalni sadržaj i suradnje s kuharima i internetskim kreatorima sadržaja trajati tijekom 2026. i kasnije.

Pérez je rekao da će kampanja potaknuti američke potrošače da razmotre podrijetlo i kvalitete maslinovih ulja koja kupuju.

Ulaganje od 25 milijuna dolara odraz je španjolskog napora da učvrsti svoju poziciju na rastućem, ali sve konkurentnijem američkom tržištu maslinovog ulja.