Seoske tržnice donose svježu, lokalnu hranu u 71 talijansku bolnicu

Nacionalna inicijativa uvodi lokalne poljoprivredne proizvode i edukaciju o prehrani u talijanske bolnice kako bi promicala zdravije prehrane i prevenciju bolesti.

Inicijativa Campagna Amica per la Salute (Campagna Amica za zdravlje) donosi tržnice poljoprivrednika u 71 bolnicu diljem Italije, nudeći pacijentima, obiteljima, zdravstvenim djelatnicima i lokalnim stanovnicima pristup svježim, lokalnim, sezonskim i sljedivim poljoprivrednim proizvodima.

Inicijativu promiču poljoprivredna organizacija Coldiretti; Zaklada Campagna Amica, koja podržava talijansku poljoprivredu i upravlja mrežom tržnica izravne prodaje; te Zaklada Aletheia, think tank usmjeren na odnos između hrane i zdravlja.

Integracija zaštitnih prehrambenih okruženja u zdravstvenu infrastrukturu danas je moguća na nacionalnoj razini. – Antonio Gasbarrini, znanstveni ravnatelj Sveučilišne bolnice Gemelli

Tržnice se održavaju tjedno ili mjesečno, prema rasporedima koje utvrđuje svaka bolnica.

Prisutni su u sedam zdravstvenih ustanova u Toskani; po šest u Kampaniji i Emiliji-Romanji; po pet u Pijemonu i Apuliji; po četiri u Abruzzu, Lacio, Lombardiji, Siciliji, Sardiniji i Venetu; tri u Basilicati, Kalabriji i Marcheu; po dva u Friuli-Venezia Giulia, Molizu i Umbriji; i po jedan u Liguriji, Trentino-Alto Adigeu i Valle d'Aosti.

Inicijativa nastoji potaknuti zdravije prehrambene navike stavljanjem hranjive hrane u središte primarne prevencije i ponovnim potvrđivanjem mediteranske prehrane kao temeljnog stupa javnog zdravlja.

Seoska tržnica Campagna Amica per la Salute u Sveučilišnoj bolnici Agostino Gemelli u Rimu (Fotografija: Coldiretti)

Službeno je pokrenuta na konferenciji za novinare 10. srpnja u Sveučilišnoj bolnici Fondazione Agostino Gemelli IRCCS u Rimu.

Predstavnicima organizacijskih skupina i zdravstvene ustanove pridružili su se ministar poljoprivrede, prehrambene suverenosti i šumarstva Francesco Lollobrigida; predsjednik Talijanskog nacionalnog instituta za zdravlje Rocco Bellantone; predsjednik regije Lazio Francesco Rocca; i gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri. Predstavnici nekoliko bolnica sudjelovali su na daljinu iz cijele Italije.

"Znanost o mikrobiomu pokazala nam je da zdravlje nije samo odsutnost molekularne bolesti, već otpornost složenog biološkog ekosustava, oblikovanog onim što jedemo, okolišem u kojem živimo i iskustvima koja prolazimo," rekao je Antonio Gasbarrini, znanstveni ravnatelj Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS i predsjednik znanstvenog odbora Zaklade Aletheia.

"Uvođenje tržnica u desetke talijanskih bolnica nije samo simboličan potez", dodao je. "To pokazuje da je integracija zaštitnih prehrambenih okruženja u zdravstvenu infrastrukturu danas moguća na nacionalnoj razini i da prevencija utemeljena na dokazima može postati sastavni dio misije moderne bolnice."

Tržnica Campagna Amica per la Salute u dječjoj bolnici Giannina Gaslini u Genovi, Ligurija (Fotografija: Coldiretti)

Na danu pokretanja inicijative nekoliko je bolnica organiziralo aktivnosti edukacije o prehrani kako bi se podigla svijest o ulozi hrane kao primarnog alata za prevenciju.

Coldiretti je također predstavio izvješće s kratkim pregledom, razvijeno u suradnji s Censisom, talijanskim socioekonomskim istraživačkim institutom, koje pokazuje da 97 posto Talijana smatra da je zdrava prehrana ključna za prevenciju dijabetesa, srčanih bolesti i pretilosti. Međutim, mnogi ispitanici rekli su da im je teško razlikovati zdravu od nezdrave hrane.

Izvješće je pokazalo da 88 posto Talijana želi znati pravo podrijetlo svoje hrane i njezinih sastojaka.

U međuvremenu, 58 posto roditelja priznalo je da njihova djeca obično odustaju od uravnotežene prehrane kada im se pruži prilika. Isti je postotak podržao ograničavanje konzumacije ultraprerađenih namirnica.

"Ekstra djevičansko maslinovo ulje jedan je od vodećih proizvoda koji se nude potrošačima na poljoprivrednim tržnicama Campagna Amica per la Salute", rekao je za Olive Oil Times David Granieri, potpredsjednik Coldiretti-ja i predsjednik konzorcija Unaprol proizvođača maslinovog ulja.

Granieri je također pozdravio novi natječaj za školsku prehranu u Rimu, koji su gradske vlasti predstavile nedugo nakon pokretanja inicijative Campagna Amica per la Salute.

Dokument poziva na isključivanje ultraprerađene hrane iz školskih kantina u korist zdravijih opcija, mjere koju snažno podržava regionalna podružnica Coldiretti za Lazio.

"Kao stup mediteranske prehrane i simbol talijanske proizvodnje, istinski visokokvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje nikada ne bi smjelo nedostajati na stolovima građana ili u javnim kantinama, uključujući školske kuhinje, kako bi se zdravlje zaštitilo od djetinjstva", rekao je Granieri.