Talijanski istraživači izvještavaju o napretku u potrazi za maslinama otpornim na Xyellu

Novi programi oplemenjivanja i terenski pokusi identificiraju sorte masline koje bi mogle pomoći u obnovi uzgoja u područjima Puglie opustošenim od Xyelle.

Novi programi oplemenjivanja, genomsko istraživanje i terenski pokusi u Italiji nude novu nadu u borbi protiv Xylella fastidiosa.

Više od desetljeća nakon što je bakterija počela mijenjati krajolik južne Apulije, talijanska znanstvena zajednica izvještava o rezultatima koji nude oprezni optimizam. Sve veći skup alata mogao bi pomoći u obnovi uzgoja maslina u regiji zemlje najteže pogođenoj tom bakterijom.

Ne postoje prečaci ili čudesna rješenja protiv Xyelle. Odgovor leži u multidisciplinarnom pristupu koji objedinjuje istraživanje, inovacije i znanstvenu stručnost. – Andrea Rocchi, predsjednik Vijeća za poljoprivredna istraživanja i ekonomiju (CREA)

Unatoč gubitku od više od 21 milijuna stabala masline otkako je Xylella fastidiosa prvi put identificirana u Apuliji i stalnom otkrivanju novih zaraza, Apulija ostaje najveća talijanska regija proizvođač maslinovog ulja.

U posljednjih nekoliko tjedana talijanski su istraživači predstavili napredak nekoliko projekata financiranih u sklopu izvanrednog plana za regeneraciju uzgoja maslina u Apuliji.

Zajedno s nedavnim imenovanjem nacionalnog povjerenika za poboljšanje koordinacije talijanskog odgovora na Xyellu fastidiosu, projekti signaliziraju postupni pomak od upravljanja u hitnim slučajevima prema dugoročnom oporavku uzgoja maslina.

Jedno područje istraživanja kombinira uzgoj masline s održivim agronomskim upravljanjem. Kroz projekt Genforagris, koji koordinira Vijeće za poljoprivredna istraživanja i ekonomiju (CREA), istraživači nastoje odabrati novi genetski materijal koji kombinira otpornost na bakteriju s produktivnošću, kvalitetom maslinovog ulja i prilagodljivošću sve izazovnijim uvjetima okoliša.

Umjesto da se oslanjaju isključivo na kontrolirane eksperimentalne uvjete, istraživači procjenjuju kandidatne genotipe u srcu zaraženog područja Salenta.

"Genetski materijal korišten u projektu sastoji se od kloniranih sadnica dobivenih iz različitih međuvarijetetskih križanja", izjavila je za Olive Oil Times Samanta Zelasco, koordinatorica projekta u CREA-i. "Više od devet godina ove biljke rastu u eksperimentalnom nasadu smještenom u srcu područja zaraženog bakterijom Xylella fastidiosa, gdje su bile izložene velikom tlaku zaraze."

Biljke se nadziru dvaput godišnje, u travnju i studenom, pomoću molekularnih testova koji se provode u skladu s međunarodno priznatim dijagnostičkim protokolima koje je razvila Europska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja.

Zelasco je rekla da se kandidatni genotipovi također ocjenjuju prema karakteristikama koje nadilaze njihov odgovor na Xyellu, uključujući vegetativni rast, produktivnost i otpornost na sušu i druge patogene koji utječu na uzgoj masline.

"Među genotipovima koji su pod selekcijom neki su pokazali izvrsnu prilagodljivost i dobru otpornost na stresne čimbenike okoliša i/ili patogene, uključujući pjegavost od pauna, cercosporiozu i maslininu čvoravost, kao i na maslininu mušicu", rekla je.

Zelasco je dodala da istraživači također procjenjuju kvalitetu maslinovog ulja koje proizvode ti genotipovi.

Istraživači CREA-e nedavno su objavili da je identificirano otprilike 30 genotipova masline s umanjenom prisutnošću bakterije, uključujući devet kod kojih nije otkrivena nikakva koncentracija bakterija. Međutim, Zelasco je upozorila da se to otkriće ne bi trebalo tumačiti kao dokaz da su ti devet genotipova nužno najperspektivniji.

"Namjerno nisam naglasila onih devet genotipova bez otkrivene bakterijske populacije", rekla je. "Možda jednostavno još nisu bili zaraženi ili je koncentracija bakterija još uvijek ispod praga detekcije. Tijekom trogodišnjeg praćenja vidjeli smo genotipove koji su u početku bili potpuno negativni, a kasnije su postali pozitivni."

Umjesto toga, istraživači stavljaju veći naglasak na genotipe koji dosljedno održavaju vrlo niske populacije bakterija tijekom vremena.

"Genotipovi s vrlo niskom razinom bakterija pokazali su se iznimno stabilnima tijekom cijelog razdoblja praćenja", rekla je Zelasco. "To su oni koje smatramo osobito obećavajućima."

Osim genetskog odabira, Genforagris istražuje agrotehničke prakse namijenjene obnovi plodnosti tla i poboljšanju dugoročne održivosti proizvodnje maslina u Salentu, gdje je bakterija prvi put otkrivena.

Među pristupima koji se testiraju je i povrat nusproizvoda maslinarske industrije u tlo putem kompostiranja na farmi. Istraživači kažu da je ta praksa i dalje nedovoljno iskorištena unatoč njezinim priznatim prednostima za povećanje organske tvari i poboljšanje zdravlja tla.

Sljedeća faza projekta usredotočit će se na razmnožavanje najperspektivnijih genotipova i uspostavljanje novih pokusnih nasada u različitim okruženjima.

Jedna od planiranih lokacija je poljoprivredni program srednje škole Presta-Columella u Leču, koja već surađuje s partnerima na projektu na nekoliko eksperimentalnih aktivnosti.

"Nakon uspostave novih eksperimentalnih polja u različitim područjima, bit će potrebno još pet do osam godina kako bi se dobili pouzdani odgovori o uspješnosti novih genotipova", rekao je Zelasco.

Ispitivanja će pomoći utvrditi kombinira li odabrani materijal dosljedno otpornost ili toleranciju na Xyellu s agronomskim karakteristikama potrebnim za komercijalno uzgoj.

Iako obećavajući, Genforagris je samo jedna komponenta šireg znanstvenog napora koji je u tijeku u Italiji.

Ostali projekti uključuju Novixgen, koji je identificirao više od 200 obećavajućih genotipova masline i genetskih markera povezanih s otpornošću, te Omibreed, koji istražuje molekularne mehanizme koji stoje u osnovi otpornosti koristeći genomski i multi-omski pristup.

Još jedna inicijativa, ANCoSIX, testira antimikrobne peptide, bakteriofage i tretmane temeljene na nanotehnologiji protiv patogena.

"Nema prečaca ni čudesnih rješenja protiv Xyelle. Odgovor leži u multidisciplinarnom pristupu koji objedinjuje istraživanje, inovacije i znanstvenu stručnost", rekao je predsjednik CREA-e Andrea Rocchi predstavljajući najnovije rezultate instituta.

Za Zelasca, istraživanje ostaje otvoreno.

"Još je mnogo toga za otkriti o interakciji između biljke i patogena", rekla je. "Područje koje proučavamo predstavlja izvrstan laboratorij na otvorenom."