Ozonirano maslinovo ulje pokazuje obećavajuće rezultate u borbi protiv uobičajenih gljivičnih infekcija, otkriva studija.

Istraživači u Rimu otkrili su da ozoniranje ekstradjevičanskog maslinovog ulja otključava snažna antifungalna svojstva, narušavajući stanične stijenke Candida albicans i smanjujući njezinu sposobnost izazivanja infekcije.

Studija koju je provela Katedra za biologiju i biotehnologiju "Charles Darwin" i Istraživački centar za nanotehnologiju primijenjenu na inženjerstvo Sveučilišta Sapienza u Rimu istaknula je snažan antifungalni potencijal ozoniranog ekstradjevičanskog maslinovog ulja protiv gljivičnog patogena Candida albicans.

Rezultati istraživanja jačaju znanstvenu osnovu za upotrebu proizvoda kao terapijskog tretmana.

"Sve veći porast mehanizama otpornosti i nuspojava povezanih s antifungalnim sredstvima naglašava potrebu za alternativnim terapijama", rekla je Luciana Dini, suvoditeljica istraživanja. "Ova je studija istražila taj aspekt s ciljem razvoja ekološki prihvatljivih i vrlo učinkovitih tretmana temeljenih na prirodnim proizvodima."

Rad se nadovezuje na raniju istraživanje u kojem je Dini sudjelovala, a koje je ispitivalo ozonirano ekstra djevičansko maslinovo ulje dobiveno od sorti autohtonih za Salento u Pugliji, s naglaskom na njegovu sposobnost poticanja zarastanja malih rana i kožnih oštećenja.

"Nakon što sam o tome razgovarala sa svojom kolegicom Danielom Uccelletti, odlučile smo kombinirati moje iskustvo s ozoniranim maslinovim uljem i njezino znanje iz mikrobne fiziologije kako bismo razvile rješenje protiv Candide, potencijalno opasne gljivice čije liječenje može dovesti do razvoja otpornosti", dodala je Dini.

Vrste Candide među najčešćim su uzročnicima invazivnih gljivičnih bolesti, a Candida albicans najrašireniji je uzročnik kandidijaze diljem svijeta.

Iako je obično bezopasna kod zdravih osoba, koje je nose kao komensalnu kvasnicu u usnoj šupljini ili probavnom traktu, može postati opasna kod teško imunokompromitiranih pacijenata. Može se širiti krvotokom i napasti unutarnje organe, što dovodi do sistemskih infekcija opasnih po život.

Čimbenici poput promjena u prehrani, liječenja antibioticima, promjena pH-vrijednosti ili imunološke neravnoteže mogu potaknuti njezin prijelaz u patogeno stanje, omogućujući brzu proliferaciju i pojavu kliničkih manifestacija. One se kreću od uobičajenih stanja, kao što su vaginalna, oralna i crijevna kandidijaza, do invazivnih infekcija koje mogu zahvatiti više organa.

Grafički sažetak studije koji prikazuje snažnu antifungalnu aktivnost ozoniranog ekstra djevičanskog maslinovog ulja protiv Candida albicans, koju su proveli istraživači sa Sveučilišta Sapienza (Slika: Augello i sur., Biomolecules 2024, MDPI, CC BY 4.0.)

Liječenje ovisi o težini infekcije. Uobičajene metode uključuju lokalne pripravke, kao što su kreme, masti, gelovi, losioni, sprejevi i prašci, kao i oralne antifungalne lijekove.

Međutim, posljednjih desetljeća ti su agensi postali sve neučinkovitiji zbog pojave mehanizama otpornosti. To uključuje promjenu cilja, koja nastaje mutacijama koje smanjuju afinitet lijeka prema njegovom molekularnom cilju, i prekomjernu ekspresiju izlučujuće pumpe, koja aktivno izbacuje lijek iz stanice, čime se suprotstavlja njegovom učinku.

Antifungalna terapija također može stupiti u interakciju s drugim terapijama, smanjujući učinkovitost obiju i povećavajući rizik od nuspojava. Kada se produlji, može dovesti do disbioze mijenjanjem mikrobiote domaćina.

Ovi izazovi naglašavaju rastuću potrebu za alternativnim terapijskim strategijama temeljenim na novim antifungalnim ciljevima i prirodnim spojevima s terapijskim potencijalom.

"Ozonirana ulja privlače sve veće zanimanje zbog svog širokog raspona primjena i antimikrobne aktivnosti", rekla je Dini. "Ozon je vrlo reaktivna molekula, koja se sastoji od tri atoma kisika, i djeluje i kao oksidant i kao oksidator. Pri izlaganju izaziva oksidativni stres poticanjem oksidacije aminokiselina, mijenjanjem stanične stijenke i oštećivanjem DNK, što u konačnici dovodi do stanične smrti."

Dini je rekao da studija polazi od pretpostavke da ozonirano ekstra djevičansko maslinovo ulje razlikuje od konvencionalnih lijekova jer djeluje putem više oksidativnih učinaka, čime se uvelike smanjuje vjerojatnost antimikrobne rezistencije.

Za istraživanje je za proces ozoniranja korišten ekstra djevičanski maslinov ulje dobiveno od sorti autohtonih za Lazio. Istraživači su plin ozon izravno usmjeravali u ulje pomoću ozonatora, omogućujući reaktivnoj molekuli da stupa u interakciju s nezasićenim masnim kiselinama i stvori ozonirani proizvod.

"Ozonacija je prilično jednostavan proces u kojem se plin dovodi u ulje pod kontroliranim uvjetima temperature i vremena", objasnio je Dini. "Reagira s dvostrukim vezama nezasićenih masnih kiselina ulja, a ta reakcija, nazvana ozonoliza, stvara ozonide koji djeluju kao nositelji antimikrobnih svojstava."

"Prvo smo provjerile netoksičnost proizvoda na keratinocitima, odnosno stanicama kože, i potvrdile da njegova lokalna primjena kao maziva ulja nema štetnih učinaka", rekla je. "Zatim smo procijenile njegovu aktivnost protiv Candida albicans, gdje je dao izvrsne rezultate."

Dini je napomenula da je studija in vitro predstavila novi pristup procjenom kombiniranih učinaka različitih koncentracija ozoniranog maslinovog ulja uz različite količine ozonida.

Nadovezujući se na taj pristup, istraživači su testirali ozonirano ulje u koncentracijama od 1, 2 i 3 posto, u kombinaciji s razinama ozonida od 386, 853 i 2.492.

Rezultati su pokazali da je ozonirano ekstra djevičansko maslinovo ulje učinkovito u smanjenju održivosti stanica Candida albicans, narušavanju integriteta stanične stijenke, izazivanju oksidativnog stresa i autofagije te u inhibiciji formiranja hifnih izdanaka i razvoja biofilma. To su ključni nalazi, s obzirom na to da je prijelaz iz kvasca u hifu jedan od ključnih faktora virulencije gljivice.

Posebno pri višim koncentracijama ozonida, 853 i 2492, ulje je značajno smanjilo održivost stanica. Pri koncentraciji od 3 posto, ozonizirano maslinovo ulje koje sadrži 853 ozonida uzrokovalo je smrt više od 90 posto stanica u samo četiri sata tretmana.

Iako su druge studije istraživale antifungalna svojstva ozoniranih ulja protiv vegetativnih stanica, ovo je istraživanje među prvima koje ispituje kako te varijable utječu na morfologiju hifnih stanica, ključni aspekt virulencije Candida albicansa koji prije nije bio istražen tako detaljno.

Budući da ozon pokazuje snažnu biorazgradivost s epitelijskim stanicama i oralnim tkivima, njegova produljena upotreba ne čini se da predstavlja rizik. Naprotiv, može potaknuti remisiju sluzničkih lezija i poboljšati obnavljanje oralnih epitelijskih stanica, čime se ubrzava zacjeljivanje rana.

Ostali nalazi upućuju na to da ozonirano ekstra djevičansko maslinovo ulje može biti i učinkovit antifungalni agens protiv Candide glabrata, novonastalog gljivičnog patogena koji uzrokuje infekcije manje osjetljive na uobičajeno korištene antifungalne lijekove.

"Još jedan zanimljiv aspekt jest da, jednom pripremljen, proizvod dugo zadržava svoju antimikrobnu učinkovitost, više od šest do osam mjeseci, uz minimalnu degradaciju, stoga spada u kategoriju lijekova bez recepta", istaknula je Dini.

Rekla je da studija sada napreduje u smjeru daljnjih istraživanja. Jedan smjer istraživanja proučavat će kombinirani učinak ozoniranog ekstradjevičanskog maslinovog ulja i drugih ulja s bioukladivim nanomaterijalima sintetiziranim od strane mikroorganizama, s ciljem pojačanja antimikrobne aktivnosti.

Istraživački tim također procjenjuje mogu li druga biljna ulja, osobito ona koja se više ne koriste u ljudskoj prehrani, biti jednako učinkovita za ovu primjenu.

"Sada moramo prijeći na in vivo fazu", dodala je Dini. "U međuvremenu, dokazi upućuju na to da bi ovaj pristup mogao biti koristan ne samo kod ljudi, već i u veterinarskoj medicini, gdje bi mogao potaknuti još učinkovitiji odgovor kod malih kućnih ljubimaca, kao i kod veće stoke, poput krava, čime bi se proširila njegova primjena za održavanje čistoće i prevenciju infekcija. Ovo je obećavajuće područje koje namjeravamo dodatno istražiti kroz buduće studije."