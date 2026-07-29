Akademija maslinovog ulja proširuje obuku u Sjevernoj Europi

Christianne Noordermeer Van Loo radi na proširenju znanja o maslinovom ulju i senzornoj obuci diljem Sjeverne Europe.

Zanimanje Christianne Noordermeer Van Loo za maslinovo ulje započelo je nakon što su ona i njezin suprug kupili kuću s zapuštenim maslinikom u Umbriji.

"Nismo znali ništa o maslinama", rekla je. "Željeli smo kuću i zemlju oko nje, ali nismo znali što učiniti s maslinikom."

Nakon što je maslinik očišćen i vraćen u proizvodnju, počela je s berbom maslina te učila više o uzgoju, mljevenju i senzornoj procjeni.

Noordermeer Van Loo kasnije je pohađala program certificiranja sommeliera časopisa Olive Oil Times u Londonu te je prošla dodatnu senzornu obuku u Španjolskoj i Italiji.

Danas je certificirana sommelierka maslinovog ulja, profesionalna kušavateljica maslinovog ulja i stolnih maslina te izvršna direktorica Akademije maslinovog ulja (The Olive Oil Academy) u Nizozemskoj.

Njezin se rad uvelike usredotočuje na rješavanje onoga što ona smatra nedostatkom upoznatosti potrošača i profesionalaca u prehrambenom sektoru u Sjevernoj Europi s ekstradjevičanskim maslinovim uljem.

Rekla je da mnogi potrošači nisu razvili senzorne reference koje se obično povezuju s zemljama proizvođačima maslinovog ulja te mogu gorčinu i ljutinu tumačiti kao nepoželjne.

"Jedan od najistaknutijih nedostataka u znanju je ideja da je 'blago' maslinovo ulje najbolje maslinovo ulje koje možete dobiti", rekla je Noordermeer Van Loo. "Ljudi ne znaju da gorčina i pikantnost nisu nedostaci, već pozitivne kvalitete."

Ostali česti propusti odnose se na svježinu, skladištenje, uparivanje s hranom i razloge značajnih razlika u cijenama između maslinovih ulja.

"Maslinovo ulje je sok, poput soka od naranče", rekla je. "Pod utjecajem je svjetla, topline i kisika, ali ljudi to ne znaju."

Noordermeer Van Loo smatra da će potrošači više cijeniti maslinovo ulje kada razumiju njegovog proizvođača, sortu, podrijetlo, metode proizvodnje i senzorna svojstva.

Ona uspoređuje razvoj tog sektora u Sjevernoj Europi s postupnim rastom znanja potrošača o vinu i kavi.

Taj pristup utječe na programe koje je razvila Akademija maslinovog ulja, uključujući suradnju s obrazovnim laboratorijem Olive Oil Times Education Lab.

Drugo europsko izdanje Programa certificiranja somelijera maslinovog ulja održat će se od 14. do 18. rujna 2026. u Jamfabrieku u 's-Hertogenboschu u Nizozemskoj.

Petodnevni tečaj, ograničen na 30 sudionika, obuhvaća senzorsku procjenu, uzgoj maslina i mljevenje, zdravlje i prehranu, kulinarsku primjenu, kontrolu kvalitete, pakiranje, označavanje i europske propise.

Sudionici će kušati više od 100 maslinovih ulja iz proizvođačkih regija diljem svijeta i sudjelovati u praktičnim vježbama uparivanja hrane u profesionalnoj kuhinji.

Program također uključuje stol s aromama sastojaka poput zrelih banana, avokada, artičoka, papra i ružmarina, čija je svrha pomoći polaznicima da razviju širi senzorni vokabular.

Akademija također potiče sudionike da nastave s vježbanjem nakon završetka tečaja putem godišnjih sastanaka i pristupa mreži instruktora i drugih stručnjaka.

Online Klub kušača omogućuje školovanim sommelierima da ocjenjuju iste uzorke tijekom sesija koje vode iskusni voditelji panela i instruktori.

Noordermeer Van Loo je rekao da je kontinuirana praksa važna jer se senzorna prepoznavanja i rječnik mogu oslabiti ako se ne koriste redovito. Grupna kušanja također pokazuju kako kulturno iskustvo može utjecati na percepciju maslinovog ulja.

Za sudionike koji žele daljnju obuku, Akademija će održati Degustaciju kustosa 12. i 13. rujna 2026. u Jamfabrieku.

Dvodnevni program istražit će čimbenike povezane s visokokvalitetnim ekstra djevičanskim maslinovim uljem, s radionicama o laboratorijskoj analizi, tehnologiji mljevenja, hlapljivim spojevima, uparivanju s hranom i komunikaciji zdravstvenih svojstava.

Akademija je također razvila internetski tečaj o strukturi i ekonomiji sektora maslinovog ulja, kao i obuku za kuhare, restorane i kulinarske škole.

"Restorani visoke klase općenito znaju više o maslinovom ulju i načinu njegove upotrebe", rekla je Noordermeer Van Loo. "U restoranima široke ponude i dalje vlada pravi nedostatak znanja."

Rekla je da slični izazovi ostaju u maloprodaji, gdje proizvodi promovirani kao blagi i dalje dominiraju mnogim policama supermarketa, a kvalitetnija ulja češće se mogu pronaći u specijaliziranim trgovinama i kod internetskih prodavača.

Noordermeer Van Loo očekuje da će interes za maslinovo ulje nastaviti rasti u Sjevernoj Europi, ali je rekla da će obrazovanje biti nužno kako bi se povećana potrošnja pretvorila u veće cijenjenje kvalitete.

"Problem je u komunikaciji i informiranju", rekla je. "Moramo educirati potrošače, trgovce i sve uključene."