La coltivazione dell'olivo registra una leggera ripresa in Grecia, ma il calo a lungo termine persiste

Nuovi dati diffusi dall’istituto nazionale di statistica greco mostrano che la superficie destinata agli oliveti ha registrato un leggero aumento nel 2024, interrompendo un decennio di calo, nonostante gli agricoltori mettano in guardia dall’invecchiamento della forza lavoro e dalla stagnazione del settore.

Secondo i nuovi dati governativi, la coltivazione dell’olivo rimane stabile in Grecia, mentre altre colture importanti perdono terreno.

L’indagine agricola annuale condotta dall’ELSTAT, l’Autorità statistica greca, pubblicata il mese scorso, ha rilevato che nel 2024 la superficie destinata alle colture di base, quali mais, cotone e vite, si è ridotta. La superficie destinata agli olivi, invece, ha registrato un leggero aumento, passando dallo 0,4% da 692.480 ettari nel 2023 a 695.050 ettari nel 2024.

I dati confermano che l’olivo rimane di gran lunga la coltura più diffusa tra le piantagioni permanenti della Grecia, occupando una superficie circa dieci volte superiore a quella dei vigneti o degli alberi da frutto a nocciolo.

Gli oliveti rappresentano ora circa un quinto della superficie coltivata totale del Paese, e un terzo di tutti gli agricoltori greci è coinvolto in qualche forma di coltivazione dell’olivo.

Gli esperti sostengono che i dati del 2024 confermano una tendenza di lungo corso: gli agricoltori greci stanno abbandonando le colture arabili tradizionali, tra cui cereali, tabacco e mais, a favore di colture arboree più redditizie, in primo luogo l’olivo.

Tuttavia, una visione a più lungo termine rivela un quadro più complesso. Nell’ultimo decennio, la superficie totale destinata agli oliveti in Grecia si è ridotta da 747.660 ettari nel 2015 a 695.050 ettari nel 2024, con un calo superiore al 7 per cento.

Gli oliveti si sono ridotti ogni anno a partire dal 2015, fino a quando l’incremento dello 0,4% registrato nel 2024 ha finalmente interrotto la tendenza al ribasso.

«Il settore dell’olio d’oliva greco è in declino e manca l’intervento dello Stato», ha affermato Sotiris Salis, presidente dell’associazione greca dei vivaisti.

«La maggior parte degli olivicoltori in Grecia appartiene a una generazione più anziana e non vi è alcun segno che una generazione più giovane stia prendendo il testimone», ha aggiunto. «Alcuni agricoltori potrebbero passare alla coltivazione dell’olivo, ma l’aumento dei costi è diventato un fattore dissuasivo. Vediamo oliveti lasciati incolti in tutto il Paese».

Il calo della superficie coltivata a olivo rispecchia un più ampio declino del settore agricolo greco, determinato da una demografia in calo, da una formazione inadeguata degli agricoltori, da costi di produzione elevati e da condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili.

Gli analisti stimano che nei prossimi anni circa 200.000 agricoltori greci di età pari o superiore a 65 anni dovranno essere sostituiti da successori più giovani affinché il settore possa rimanere competitivo.

«Il settore agricolo greco si trova a un vero e proprio punto di svolta», hanno scritto i ricercatori dell’istituto di ricerca e politica Dianeosis di Atene in un’analisi del settore del 2026.

«Il Paese presenta vantaggi concreti: condizioni pedoclimatiche uniche, una notevole biodiversità, prodotti di alta qualità con denominazioni di origine protette e una lunga tradizione in specifiche colture e nell’allevamento», osserva il rapporto.

«D’altra parte, tali vantaggi non costituiscono condizioni adeguate per lo sviluppo rurale, poiché la base produttiva sta invecchiando, il territorio rimane frammentato, la formazione è inadeguata, le infrastrutture sono carenti, le pressioni climatiche si stanno intensificando e lo Stato non è in grado di garantire un contesto stabile per lo sviluppo del settore agricolo».