Il corso “Master Miller” torna all’Olive Center dell’Università della California, Davis

Il corso, della durata di tre giorni, tratta argomenti quali la progettazione del frantoio, la produzione, il controllo qualità, la gestione dei sottoprodotti e gli aspetti economici della gestione di un frantoio.

Dopo essere stato annullato lo scorso anno, il corso di certificazione “Master Miller” tornerà presso l’Olive Center dell’Università della California, Davis, dal 9 all’11 settembre.

Il corso, che si tiene quasi ininterrottamente dal 2008, prevede due giorni di lezioni sulla progettazione dei frantoi, la produzione di olio d’oliva, la filtrazione, la gestione dei sottoprodotti e l’analisi economica. Il terzo giorno i partecipanti visiteranno tre frantoi locali.

Selina Wang, che da gennaio ricopre la carica di direttrice dell’Olive Center, ha affermato che il corso è rivolto a partecipanti con diversi livelli di esperienza, tra cui sia chi sta valutando di entrare nel settore sia produttori già affermati.

«Si pone grande enfasi sulla massimizzazione della qualità e della redditività», ha dichiarato a Olive Oil Times.

Il corso vedrà la partecipazione di relatori locali e internazionali con esperienza in materia di attrezzature per la molitura, produzione, garanzia della qualità e gestione dei frantoi. È prevista la partecipazione di rappresentanti di Alfa Laval e Pieralisi, insieme a produttori provenienti da frantoi di diverse dimensioni.

Wang ha affermato che il programma è stato concepito per rispondere alle esigenze sia dei piccoli che dei grandi produttori e per incoraggiare il dibattito tra i partecipanti.

Diversi ex partecipanti hanno affermato che il corso ha fornito informazioni pratiche che hanno successivamente applicato nelle loro attività di molitura.

David Garci-Aguirre, vicepresidente delle operazioni presso Corto Olive Co., ha affermato che il corso fornisce una base per l’apprendimento continuo e può aiutare i frantoiani a individuare i cambiamenti da apportare ai propri processi produttivi.

«Ho frequentato il corso molte volte e ogni volta ne esco con nuove informazioni e una comprensione più approfondita», ha detto.

Malcolm Bond, comproprietario e mastro frantoiano di Bondolio, ha dichiarato che il programma esamina ogni fase della lavorazione, dalla raccolta alla decantazione.

Bond ha partecipato al corso dopo aver trasportato per diversi anni le olive verso i frantoi della California settentrionale. In seguito, lui e sua moglie, Karen Bond, hanno deciso di voler avere un maggiore controllo sulla produzione.

Ha affermato che il corso ha contribuito a fornire una comprensione di base delle pratiche coinvolte nella produzione di olio extravergine di oliva e nell’adattamento dei metodi di lavorazione alle diverse cultivar.

Ann Sievers, titolare della Il Fiorello Olive Oil Company, ha dichiarato di aver inviato alcuni membri del proprio staff al corso e di raccomandarlo ai coltivatori di cui molisce le olive.

Ha affermato che la raccolta e l’analisi dei dati di produzione, insieme alle discussioni tra i frantoiani, sono state tra le parti più utili del programma.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 settembre e sono limitate a 75 partecipanti. Il costo di iscrizione è di 1.000 dollari (870 euro) fino al 10 agosto e sale a 1.200 dollari (1.040 euro) successivamente.