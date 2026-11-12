Gli olivicoltori croati accolgono con favore la decisione del NYIOOC di farsi carico delle spese doganali relative ai premi

Il Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC ha annunciato alcune modifiche alle modalità di spedizione dei premi ai vincitori nell’Unione Europea, introducendo nuova documentazione doganale e impegnandosi a coprire le spese relative alla spedizione dei trofei.

La decisione fa seguito alle segnalazioni dei produttori di olio d’oliva croati che hanno dovuto far fronte a dazi doganali e IVA all’importazione imprevisti al momento della ricezione delle medaglie e dei trofei conquistati al concorso internazionale.

Al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC del 2026, i produttori croati hanno vinto 128 premi su 144 candidature, tra cui 103 medaglie d’oro e 25 d’argento. La Croazia si è classificata seconda dietro all’Italia per numero totale di premi, raggiungendo un tasso di successo di quasi l’89%.

Tuttavia, per alcuni produttori, la soddisfazione di ricevere un riconoscimento internazionale è stata smorzata dagli ostacoli amministrativi e dalle spese aggiuntive sostenute al momento della consegna dei premi.

Poiché i trofei e le medaglie vengono spediti dagli Stati Uniti, il loro valore di produzione deve essere dichiarato nei documenti doganali. Le autorità doganali hanno talvolta classificato i pacchi come importazioni commerciali, con conseguente addebito di dazi doganali e IVA.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, i premi onorifici ammissibili, comprese le medaglie e i trofei di natura simbolica, possono essere importati in esenzione dai dazi doganali qualora vengano fornite le prove necessarie e le spedizioni siano di natura non commerciale.

Una disposizione separata, l’articolo 58 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio, prevede un’esenzione analoga dall’IVA all’importazione per i riconoscimenti onorifici ammissibili.

In pratica, tuttavia, stabilire l’idoneità a tali esenzioni si è talvolta rivelato difficile. Di fronte a lunghi ricorsi e alla possibilità che i propri premi venissero restituiti al mittente, molti produttori hanno scelto di pagare gli oneri.

Nuova documentazione e tutela finanziaria

A seguito delle notizie riportate dai media che hanno messo in luce le difficoltà incontrate dai vincitori dei premi in Croazia e nei paesi limitrofi, gli organizzatori del NYIOOC hanno deciso di rivedere le proprie procedure di spedizione per i destinatari in tutta l’Unione Europea.

Ogni spedizione includerà ora un certificato ufficiale del NYIOOC che attesti il riconoscimento internazionale e identifichi il trofeo corrispondente. La documentazione aggiuntiva ha lo scopo di aiutare le autorità doganali a distinguere i premi dalla merce commerciale.

Gli organizzatori si sono inoltre impegnati a coprire eventuali spese doganali che potrebbero ancora essere applicate alle spedizioni dei premi.

“Con queste modifiche, il NYIOOC coprirà eventuali oneri doganali sulle spedizioni dei premi, in modo che i produttori non debbano pagarle”, ha affermato Curtis Cord, direttore del Concorso Mondiale dell’Olio d’Oliva NYIOOC. “Riteniamo che questa decisione, insieme alla nuova documentazione doganale, risparmierà ai nostri vincitori costi inutili e oneri amministrativi”.

Le misure mirano a garantire maggiore certezza ai vincitori in Croazia e in altri paesi dell’UE, tra cui la Slovenia, semplificando lo sdoganamento e proteggendo i destinatari da oneri imprevisti.

I produttori accolgono con favore la decisione

Gli olivicoltori croati hanno accolto con favore l’annuncio, affermando che eliminerà un onere superfluo dai produttori i cui premi contribuiscono a promuovere a livello internazionale l’industria dell’olio d’oliva del Paese.

Ivica Vlatković, un olivicoltore di Novigrad in Dalmazia e uno dei partecipanti croati più premiati al NYIOOC, ha descritto la decisione come un importante passo avanti.

“Ogni olivicoltore accoglierà con favore questa decisione, poiché ci venivano addebitati costi aggiuntivi per i premi che riconoscono il nostro lavoro e la qualità degli oli d’oliva che produciamo”, ha affermato Vlatković.

Ha sottolineato che il successo al concorso internazionale porta riconoscimento non solo ai singoli produttori, ma anche alle loro contee, alle regioni e al Paese nel suo complesso.

«Ogni anno contribuiamo a far sì che la Croazia sia riconosciuta come un paese produttore di oli d’oliva di alta qualità tra le nazioni produttrici di olio d’oliva di tutto il mondo», ha aggiunto.

Vlatković ha espresso apprezzamento per il riconoscimento da parte degli organizzatori dell’impegno necessario per raggiungere una qualità eccezionale, sottolineando che il concorso si avvale di esperti sensoriali internazionali di primo piano per la valutazione degli oli.

«È un peccato che il nostro stesso Paese applichi dazi sui premi che promuovono la qualità dei propri produttori», ha aggiunto.