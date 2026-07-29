L'Olive Oil Academy amplia la propria offerta formativa nel Nord Europa

Christianne Noordermeer Van Loo si sta impegnando per diffondere la conoscenza dell'olio d'oliva e promuovere la formazione sensoriale in tutto il Nord Europa.

L’interesse di Christianne Noordermeer Van Loo per l’olio d’oliva è nato dopo che lei e suo marito hanno acquistato una casa con un uliveto trascurato in Umbria.

«Non sapevamo nulla degli ulivi», ha raccontato. «Volevamo la casa e il terreno circostante, ma non sapevamo cosa fare dell’uliveto».

Dopo che l’oliveto è stato ripulito e riportato in produzione, ha iniziato a raccogliere le olive e ad approfondire le sue conoscenze sulla coltivazione, la molitura e la valutazione sensoriale.

In seguito, Noordermeer Van Loo ha frequentato il programma di certificazione per sommelier dell’Olive Oil Times a Londra e ha seguito ulteriori corsi di formazione sensoriale in Spagna e in Italia.

Oggi è una sommelier certificata di olio d’oliva, una degustatrice professionista di olio d’oliva e olive da tavola e la direttrice esecutiva dell’Olive Oil Academy nei Paesi Bassi.

Il suo lavoro si concentra principalmente sul colmare quella che lei considera una mancanza di familiarità con l’olio extravergine di oliva tra i consumatori e i professionisti del settore alimentare nel Nord Europa.

Ha affermato che molti consumatori non hanno sviluppato i riferimenti sensoriali comunemente associati ai paesi produttori di olio d’oliva e potrebbero interpretare l’amarezza e la piccantezza come caratteristiche indesiderabili.

“Una delle lacune di conoscenza più evidenti è l’idea che l’olio d’oliva ‘delicato’ sia il migliore che si possa trovare”, ha affermato Noordermeer Van Loo. “Le persone non sanno che l’amaro e il piccante non sono difetti, ma qualità positive”.

Altre lacune comuni riguardano la freschezza, la conservazione, gli abbinamenti gastronomici e le ragioni delle notevoli differenze di prezzo tra i vari oli d’oliva.

«L’olio d’oliva è un succo, proprio come il succo d’arancia», ha spiegato. «È soggetto all’influenza della luce, del calore e dell’ossigeno, ma le persone non ne sono consapevoli».

Noordermeer Van Loo ritiene che i consumatori siano più propensi ad apprezzare l’olio d’oliva quando ne comprendono il produttore, la varietà, l’origine, i metodi di produzione e le caratteristiche sensoriali.

Paragona lo sviluppo del settore nel Nord Europa alla graduale crescita delle conoscenze dei consumatori riguardo al vino e al caffè.

Questo approccio è alla base dei programmi sviluppati da The Olive Oil Academy, compresa la sua collaborazione con l’Olive Oil Times Education Lab.

La seconda edizione europea del Programma di Certificazione per Sommelier dell’Olio d’Oliva si terrà dal 14 al 18 settembre 2026 presso la Jamfabriek a ’s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi.

Il corso di cinque giorni, limitato a 30 partecipanti, tratta la valutazione sensoriale, la coltivazione e la molitura delle olive, la salute e la nutrizione, le applicazioni culinarie, il controllo di qualità, il confezionamento, l’etichettatura e le normative europee.

I partecipanti degusteranno oltre 100 oli d’oliva provenienti da regioni produttrici di tutto il mondo e prenderanno parte a esercitazioni pratiche di abbinamento gastronomico in una cucina professionale.

Il programma prevede inoltre una tavola aromatica con ingredienti quali banane mature, avocado, carciofi, pepe e rosmarino, volta ad aiutare i partecipanti a sviluppare un vocabolario sensoriale più ampio.

L’Accademia incoraggia inoltre i partecipanti a continuare a esercitarsi dopo aver completato il corso attraverso incontri annuali e l’accesso a una rete di istruttori e altri professionisti.

Un “Taster’s Club” online permette ai sommelier qualificati di valutare gli stessi campioni durante sessioni guidate da esperti moderatori e istruttori.

Noordermeer Van Loo ha affermato che la pratica continua è importante perché il riconoscimento sensoriale e il vocabolario possono indebolirsi se non vengono utilizzati regolarmente. Le degustazioni di gruppo dimostrano inoltre come l’esperienza culturale possa influenzare la percezione di un olio d’oliva.

Per i partecipanti che desiderano approfondire la propria formazione, l’Accademia terrà “The Curator’s Tasting” il 12 e 13 settembre 2026 presso la Jamfabriek.

Il programma di due giorni esaminerà i fattori associati all’olio extravergine di oliva di alta qualità, con sessioni dedicate alle analisi di laboratorio, alla tecnologia di molitura, ai composti volatili, agli abbinamenti gastronomici e alla comunicazione delle proprietà salutari.

L’Accademia ha inoltre sviluppato un corso online sulla struttura e l’economia del settore dell’olio d’oliva, oltre a corsi di formazione per chef, ristoranti e scuole di cucina.

«I ristoranti di fascia alta in genere conoscono meglio l’olio d’oliva e sanno come utilizzarlo», ha affermato Noordermeer Van Loo. «Nei ristoranti tradizionali, invece, c’è ancora una reale mancanza di conoscenza».

Ha aggiunto che sfide simili permangono nel settore della vendita al dettaglio, dove i prodotti promossi come “delicati” continuano a dominare molti scaffali dei supermercati, mentre gli oli di qualità superiore si trovano più comunemente nei negozi specializzati e presso i venditori online.

Noordermeer Van Loo prevede che l’interesse per l’olio d’oliva continuerà a crescere nell’Europa settentrionale, ma ha sottolineato che sarà necessaria un’opera di sensibilizzazione per tradurre l’aumento dei consumi in un maggiore apprezzamento della qualità.

«Il problema è la comunicazione e l’informazione», ha affermato. «Dobbiamo educare i consumatori, i rivenditori e tutte le parti coinvolte».