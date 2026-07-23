イストリア半島の生産者が、教育と持続可能性を軸にオリーブオイル観光を展開

ブリストでは、オリーブ園の見学、五感を通じた体験学習、そして地元のグルメを組み合わせ、南イストリアのオリーブオイル生産について、年間を通じて訪問者に紹介しています。

イストリア半島南部に位置し、何世紀にもわたるオリーブ栽培の伝統を持つ町ヴォドニャン周辺の丘陵地帯で、ある家族経営の農場が、観光客とエクストラバージンオリーブオイルとの関わり方を変えつつあります。

地元の歴史、おもてなし、そして教育的なツアーを融合させた「ブリスト」は、この地域で成長著しいオリーブ観光（オレオツーリズム）分野の先駆的な参加者の一つとなっています。

「物語の全貌を伝え、透明性と真実に基づいた関係を築くことで、生涯にわたる顧客を獲得できるのです」 ――プハル・オグレイディ

アドリア海とブリユニ国立公園を一望できるこの農園では、樹齢100年以上のオリーブ畑を巡る散策、ガイド付き感覚テイスティング、地元の食材とのペアリング、そしてヴィラ・サンタ・マルゲリータでの宿泊体験を提供しています。

プハル・オグレイディ家はまた、オリーブ畑内に新しい多目的施設を建設しました。

イストリア半島南部のヴォドニャン近郊にあるブリスト・エステートで、プハル・オグレイディ家のメンバーたち。この生産者は、オリーブ栽培、感覚教育、そして田園のホスピタリティを融合させ、訪問者に没入型のオリーブオイル観光体験を提供している。（写真：マリーナ・チョシッチ・トルバラ）

「この新しい建物には、オリーブオイルの貯蔵庫と瓶詰め施設、地元の果物や野菜を加工するエリア、そして近代的なテイスティング・小売スペースが一体となります」と、同家業のマーケティング、テイスティング、教育を統括するレナ・プハル・オグレイディ氏は語った。

即興の散歩から通年のプログラムへ

考古学者および美術史家としての訓練を受けたプハル・オグレイディ氏は、73歳の父シルヴァーノ氏と夫のポール氏と共に事業を運営している。

この家族がオリーブオイル観光体験の提供を始めたのは約10年前で、イストリア半島でこの分野に参入した最初の生産者の1つとなった。現在では体系化された事業となっているが、その始まりは偶然の出来事だった。

「すべては、ノルウェーからの観光客2人の訪問という、ごく自然なきっかけから始まりました」とプハル・オグレイディ氏は語ります。「当店での試飲の後、彼らは『実際にオリーブの木はどこにあるのですか』と尋ねてきたのです。」

ヴォドニャンの「Brist」ショップで、レナ・プハル・オグレイディさんとポール・オグレイディさん。ここでは、家族が訪問客を歓迎し、ガイド付きテイスティングを行い、受賞歴のあるエクストラバージンオリーブオイルを紹介している。

「夫はすぐに、海抜150メートルに位置し、ブリユニ島を見下ろす私たちのオリーブ園まで、3キロメートル上り坂を車で案内すると申し出ました」と彼女は付け加えた。「夫は即興でツアーを行い、私たちの家族の歴史や栽培方法について話しました。」

「彼らは大喜びでした。それがきっかけとなり、人々がまさにそのような直接的なつながりを求めているのだと私たちに気づかせてくれたのです」とプハル・オグレイディは続けました。

現在、この農園では年間を通じてさまざまなプログラムを提供している。入門コースである「ウォーク・アンド・テイスト・エクスペリエンス」は、観光シーズンのピーク前後の時期や、風が強い日や雨の日にも利用可能だ。

このツアーでは、イストリア半島の2,000年にわたるオリーブ栽培の歴史に加え、栽培法や収穫方法についても学ぶことができます。また、オリーブ園に隣接する13世紀の聖マルガリータ教会への訪問も含まれています。

この学びの散歩の後は、ヴォドニャンの「Brist」ショップにて、ガイド付きの官能分析が行われます。

キャンドルライトでの学び

6月から9月にかけての夏のピークシーズンには、この農園では看板となる夜のプログラム「An Evening Under Olives（オリーブの木々の下での夕べ）」が開催されます。

プログラムは夕暮れ時に始まり、オリーブ畑を巡る参加型の周回散策から始まります。参加者は、ローマ時代から受け継がれてきた農法から、再生型・持続可能な農業に至るまで、さまざまな農業の実践について学びます。

修復された乾式石垣や、伝統的な石造りの野外の休憩所「カジュニ」が小道の両側に並んでいます。これらはいずれも、ユネスコに認定された伝統と結びついた、イストリアの文化遺産を象徴するものです。

「私たちは、商業的な商品を強引に売り込むことは避けています」とプハル・オグレイディ氏は語ります。「その代わりに、南イストリアの『大使』としての役割を果たし、生産者が全工程を完全に管理する小規模農場の重要性を示すことを目指しています。」

「私たちは工業的な運営にはなりたくありません」と彼女は付け加えた。「私たちの主な目標は、小規模で、本物であり続け、持続可能な状態を維持することです。」

メインイベントは、オリーブの木々の向こうに夕日が沈む頃にはじまります。オリーブ園には人工照明がなく、その一帯はキャンドルの光だけで照らされています。

ゲストたちは、ヴォドニャン近郊で開催されるブリスト社のキャンドルライトイベント『An Evening Under Olives』に集まります。ここでは、ガイド付きテイスティング、地元の食材とのペアリング、そして物語の語りを通じて、訪問者にイストリアのオリーブ栽培の伝統を体感してもらいます。（写真：マリーナ・チョシッチ・トルバラ）

こうした雰囲気の中、プハル・オグレイディが、同家が誇るフラッグシップ製品であるエクストラバージンオリーブオイル「ブリスト・エクスクルーシブ・セレクション」を用いた五感で味わうテイスティングをリードします。

このブランドは、ニューヨークで開催されるNYIOOCワールド・オリーブオイル・コンペティションでの金賞をはじめ、数々の賞を受賞している。

ワークショップでは、参加者はフルーティーさ、苦味、ピリッとした辛味といった好ましい特性を識別することで、エクストラバージンオリーブオイルの評価方法を学びます。

テイスティングの後は、近隣の家族経営農場産の食材を使った、よりカジュアルなペアリングが行われ、ヴォドニャン産のスパークリングワインが供されます。

「ストーリー全体を共有し、透明性と真実に基づいた関係を築くことで、生涯にわたる顧客を獲得できるのです」とプハル・オグレイディ氏は語りました。

「イギリスやアメリカをはじめ、世界中から訪れる国際的なゲストの中には、何度もリピーターとして来てくださる方もいます」と彼女は付け加えました。「すでに教育資料の内容を知っているにもかかわらず、この夕べはイストリアへの旅の絶対的なハイライトだと皆さんが話してくれます。」

より幅広い「オレオツーリズム」体験

農業事業と宿泊施設を結びつけるため、一家は「ヴィラ・サンタ・マルゲリータ」を開業した。

この別荘には、大きなプール、屋外のサマーキッチン、屋根付きのテラスが備わっています。室内は、薪暖炉のあるオープンプランのリビングエリアなど、伝統的な要素と現代的なデザインが見事に融合しています。

また、ヴィラには設備の整ったキッチンや、ホットタブとサウナを備えた専用のウェルネスエリアも完備されている。

オリーブオイルの生産、消費者教育、そして田園のホスピタリティを組み合わせることで、ヴォドニャンのこの生産者は、地中海沿岸の小さな農場が地域の観光経済に参加できるよう設計された、多角的なビジネスモデルを確立しました。