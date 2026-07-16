プロヴァンスに新しいオリーブオイルの研修・試飲センターが開設

ドメーヌ・ド・ラ・ロワイエールに新設されるセンターでは、認定トレーニングやテイスティングワークショップのほか、品質、持続可能性、オリーブ観光に焦点を当てたプログラムを提供する予定です。

フランス南部のリュベロン地方にあるオッペード村の「ドメーヌ・ド・ラ・ロワイエール」に、オリーブオイルに関する専門的な研修・テイスティングセンターが新たにオープンしました。

このセンターは、「L’Huile d’Olive Vierge Extra（L’HOVE）」の略称であるL’HOVEが、ドメーヌ・ド・ラ・ロワイエールのオーナーであるヴァレリー・パナギオティス氏とヤニック・パナギオティス氏と提携して設立したものです。

「L’HOVE」は、オリーブオイル専門家であるセシル・ル・ガリアール、セシル・クロン、アレクサンドラ・ゴケラン＝ロシェの3名によって運営されています。同団体によると、この新施設では、オリーブオイル業界向けの専門研修、消費者教育、および技術交流の機会を提供するとのことです。

同センターには、国際オリーブ評議会（IOC）が定めたプロトコルに準拠して整備された専門的なオリーブオイル試飲室のほか、教室や官能評価ワークショップ用のスペースが備わっている。

プログラムは、オリーブ生産者、搾油業者、流通業者、シェフ、その他の食品専門家を対象に提供される。カリキュラムには、オリーブオイルのバリューチェーンの各段階を網羅する技術コースや、「フランス・コンペタンセ（France Compétences）」が認定する専門資格が含まれている。

L’HOVEによると、9月からオンライン講座が開始される予定であり、これは年間を通じて同センターで開催されるプログラムを補完するものとなる。

また同組織は、この施設を、オリーブオイルの品質、水管理、土壌の健全性、およびオリーブ搾油副産物の生産的活用に関する議論や応用研究の場としても活用する計画だ。

その他の研究分野としては、持続可能な生産、生物多様性、官能分析、オリーブオイル観光の振興などが挙げられる見込みだ。

L’HOVEは、大学、研究機関、国際機関とのパートナーシップを構築する意向を示しているが、具体的な協力関係についてはまだ発表されていない。

同施設の今後の計画には、オリーブ品種専用の樹木園、実験用オリーブ搾油所、科学会議、共同研究プログラムなどが含まれている。

同センターの創設者らは、この取り組みが、専門的な研修や技術的ノウハウの交換を通じて、フランスとその他の地中海沿岸のオリーブ生産国との協力も支援することになると述べた。