「マスター・ミラー・コース」がUCデービス・オリーブ・センターに再び開催される

この3日間のコースでは、オリーブ搾油所の設計、生産、品質保証、副産物の管理、および運営の経済性について学びます。

昨年中止となった「マスター・ミラー認定コース」が、9月9日から11日にかけて、カリフォルニア大学デービス校オリーブセンターで再開される予定だ。

2008年以来ほぼ毎年開催されてきたこのコースでは、2日間にわたり、搾油所の設計、オリーブオイルの生産、ろ過、副産物の管理、および経済分析に関する講義が行われます。3日目には、参加者が地元の搾油所3か所を視察します。

1月にオリーブ・センターの所長に就任したセリーナ・ワン氏は、このコースは業界への参入を検討している人から経験豊富な生産者まで、さまざまな経験レベルの参加者を対象としていると述べた。

「品質と収益性の最大化に重点を置いています」と、彼女は『Olive Oil Times』に語った。

本コースには、搾油設備、生産、品質保証、搾油所の運営に精通した国内外の講師が登壇する。アルファ・ラバルやピエラリシの代表者に加え、規模の異なる搾油所の生産者も参加する見込みだ。

ワン氏によると、このプログラムは小規模・大規模を問わず生産者のニーズに応えるとともに、参加者間の議論を促進することを目的として設計されたという。

過去の参加者数名は、このコースで得た実践的な情報を、後に自身の搾油業務に応用できたと語った。

Corto Olive Co.のオペレーション担当副社長であるデビッド・ガルシ＝アギレ氏は、このコースがさらなる学習の基礎となり、搾油業者が自社の生産プロセスにおける改善点を特定するのに役立つと語った。

「私はこのコースに何度も参加してきましたが、そのたびに新しい情報を得て、理解を深めることができます」と同氏は語った。

ボンドリオ社の共同オーナー兼マスター・ミラーであるマルコム・ボンド氏は、このプログラムが収穫から澱引きに至るまで、搾油の各段階を網羅していると語った。

ボンド氏は、数年にわたりカリフォルニア州北部の搾油所にオリーブを搬入していた後、この講座に参加した。その後、彼と妻のカレン・ボンド氏は、生産プロセスをより細かく管理したいと考えるようになった。

同氏は、このコースが、エクストラバージンオリーブオイルの生産に関わる手法や、品種ごとに加工方法を適応させるための基礎的な理解を深めるのに役立ったと語った。

イル・フィオレッロ・オリーブオイル・カンパニーのオーナー、アン・シーバース氏は、従業員をこのコースに参加させているとし、自社の搾油所を利用する生産者にもこのコースを推奨していると語った。

同氏は、生産データの収集と分析、そして搾油業者同士の議論が、このプログラムの中で最も有益な部分だったと語った。

参加登録は9月2日まで受け付けており、定員は75名です。受講料は8月10日まで1,000ドル（870ユーロ）ですが、それ以降は1,200ドル（1,040ユーロ）に引き上げられます。