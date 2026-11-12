クロアチアのオリーブ生産者ら、NYIOOCが受賞に伴う通関費用を負担する決定を歓迎

NYIOOCワールド・オリーブオイル・コンペティションは、欧州連合（EU）内の受賞者への賞品の発送方法の変更を発表し、新たな通関書類の導入に加え、トロフィーの発送にかかる費用を負担することを約束しました。

この決定は、国際コンクールで獲得したメダルやトロフィーを受け取る際に、予期せぬ関税や輸入付加価値税（VAT）を課されたというクロアチアのオリーブオイル生産者からの報告を受けたものです。

2026年のNYIOOC世界オリーブオイルコンペティションでは、クロアチアの生産者は144点の応募作品のうち128点の受賞を果たし、そのうち103点が金賞、25点が銀賞でした。クロアチアは受賞総数でイタリアに次ぐ2位となり、受賞率は89％近くに達しました。

しかし、一部の生産者にとっては、国際的な評価を得たという喜びも、受賞品が届いた際の行政上の障害や追加費用によって薄れてしまった。

トロフィーやメダルは米国から発送されるため、その製造価額を税関書類に申告しなければならない。税関当局は、これらの荷物を商業輸入品として分類することがあり、その結果、関税や付加価値税（VAT）の請求が発生することがあった。

理事会規則（EC）第1186/2009号に基づき、象徴的な性質を持つメダルやトロフィーを含む適格な名誉賞は、必要な証拠が提出され、かつその輸送が非商業的なものである場合、関税を免除されて輸入することができる。

別の規定である理事会指令2009/132/ECの第58条も、要件を満たす名誉賞について、輸入付加価値税の同様の免除を定めている。

しかし実際には、これらの免税要件を満たしていることを立証することが困難な場合がありました。長引く異議申し立てや、賞品が差出人に返送される可能性に直面し、多くの製造業者は料金を支払うことを選択しました。

新たな書類手続きと金銭的保護

クロアチアおよび近隣諸国の受賞者が直面した困難をメディアが報じたことを受け、NYIOOCの主催者は、欧州連合全域の受賞者に対する発送手続きを見直すことを決定しました。

今後は、各発送物に、国際的な評価を証明し、対応するトロフィーを特定する公式の NYIOOC 認定証が同封されることになります。この追加書類は、税関当局が受賞品を商業商品と区別できるようにするためのものです。

また、主催者は、受賞品の発送に対して依然として課される可能性のある通関費用を全額負担することを約束した。

「これらの変更により、NYIOOCは受賞品の発送にかかる通関費用を負担するため、生産者がその費用を支払う必要はなくなります」と、NYIOOCワールド・オリーブオイル・コンペティションのディレクター、カーティス・コード氏は述べました。「この決定と新たな通関書類により、受賞者に不必要な費用や事務的な負担がかからなくなるものと確信しています。」

これらの措置は、通関手続きを簡素化し、受取人が予期せぬ費用を請求されるのを防ぐことで、クロアチアやスロベニアを含むその他のEU諸国の受賞者に対し、より確実な保証を提供することを目的としています。

生産者らはこの決定を歓迎

クロアチアのオリーブ生産者たちはこの発表を歓迎し、受賞が同国のオリーブオイル産業の国際的な振興に寄与している生産者たちから、不必要な負担が取り除かれると述べた。

ダルマチアのノヴィグラード出身のオリーブ生産者であり、NYIOOCでクロアチアを代表する受賞歴を誇るイヴィツァ・ヴラトコヴィッチ氏は、この決定を重要な前進であると評した。

「私たちの仕事と生産するオリーブオイルの品質を認める受賞に対して、追加費用を請求されていたため、すべてのオリーブ生産者がこの決定を歓迎するでしょう」とヴラトコヴィッチ氏は語った。

同氏は、国際コンクールでの成功が、個々の生産者だけでなく、その郡や地域、ひいては国全体への評価にもつながると強調した。

「毎年、私たちはクロアチアが、世界のオリーブオイル生産国の中で高品質なオリーブオイルを生産する国として認知されるよう貢献しています」と彼は語った。

ヴラトコヴィッチ氏は、卓越した品質を達成するために必要な努力を主催者が評価してくれたことに感謝の意を示し、このコンテストでは、世界トップクラスの官能評価の専門家がオリーブオイルの評価にあたっていることを指摘した。

「自国の生産者の品質をアピールする賞に対して、自国が関税を課していることは残念だ」と彼は述べた。