世界的な取り組みが、伝統的な食文化が失われる前にその保存を目指している

科学者たちは、グローバル化によって伝統的な食文化が急速に失われつつあり、それとともに何世代にもわたる食に関する知識や、生物医学研究にとってかけがえのない機会も失われつつあると警告している。

食品や食品加工、そしてそれらが健康に及ぼす影響に関する人類の膨大な知識が失われつつあり、永遠に失われてしまう恐れがあります。

食システムのグローバル化による圧力が高まる中、研究者たちは世界中の伝統的な食文化を研究するための世界的な取り組みを開始した。

「これは単なる料理の話にとどまりません。食の社会的・生態学的背景も含まれているのです」 ――クイリン・デ・マスト（研究者）

『ネイチャー・メディシン』誌に最近掲載された論説の中で、12カ国の科学者たちが、「ワールド・ダイエト・イニシアティブ」を紹介した。これは、伝統的な食に関する知識の保存と、厳密な生物医学的研究を組み合わせた長期的な取り組みである。

研究者らは、地域に根ざした食システムが、工業的に加工された食品、精製炭水化物、砂糖、飽和脂肪を豊富に含む、ますます画一化された食生活によって、かつてない速さで置き換えられつつあると警告している。

こうした食文化が日常生活から一度消えてしまえば、科学者たちはそのレシピを再現することはできるかもしれない。しかし、生涯にわたって、あるいは世代を超えてそれらを摂取することで生じる生物学的効果を再現することはできない。

「先週ポンペイを訪れた際、現地の人々が、ポンペイの人々が何を食べていたか、その古代のレシピをいかにして今も復元できるかを説明しているのを目にしました」と、この論評の筆頭著者であり、同イニシアチブを主導する研究者の一人であるクイリン・デ・マスト氏は『Olive Oil Times』に語った。

「つまり、当時の人々が何を食べていたかを後から再現することは可能です」と彼は付け加えた。「しかし、そのような場合でも、再現するのが非常に難しいのが、生物学的曝露なのです。」

デ・マスト氏は、オランダのラドバウド大学医療センターでグローバルヘルスおよび旅行医学の准教授を務めている。

同氏は、あるコミュニティが伝統的な食生活を習慣的に摂取しなくなると、研究者は幼少期からその食システムにさらされてきた人々を研究する機会を失うと説明した。

本来の食材、地元の作物品種、発酵微生物、そして特定の食品の調理法に関する知識も失われてしまう可能性がある。

「これは、私たちがアフリカの現地コミュニティで活動する際、高齢者からよく耳にする話です」とデ・マスト氏は述べた。「若者たちは、その知識を失ってしまうのです。」

「世界食文化イニシアチブ」は、伝統食を「歴史的に根ざし、世代を超えて維持され、コミュニティによってその食文化の一部として認識されている食体系」と定義している。

この定義は、特徴的な料理やレシピの枠をはるかに超えている。そこには、地域社会が栽培、採集、購入、あるいは交換するものが含まれるほか、季節による変化や、発酵などの調理・加工技術も含まれる。

「単なる料理以上のものです」とデ・マスト氏は述べた。「食の社会的・生態学的文脈も含まれています。」

しかし、彼は伝統的な食システムを過度に美化することに警鐘を鳴らした。

「過去の方がすべて良かったと言いたいわけではない」と彼は述べ、伝統食を「凍りついた博物館の展示物」として捉えるべきではないと付け加えた。

移住、貿易、気候、文化交流は、常にそれらを変容させてきた。研究者たちはまた、伝統的な食生活が自動的により健康的であると決めつけてはならないと警告している。

むしろ、その価値の一部は、それらが象徴する、まだほとんど解明されていない生物多様性にある。

この取り組みは、デ・マスト氏とその同僚たちがタンザニア北部のキリマンジャロ地域で実施した研究に一部着想を得たものである。

2025年に『Nature Medicine』誌に掲載された無作為化比較試験において、研究者らは77人の健康な若年男性を被験者として募集し、主に植物性で食物繊維が豊富なキリマンジャロの伝統食に慣れた参加者が、2週間にわたり西洋式の食事に切り替えた際に何が起こるかを調査した。

別のグループは、その逆の切り替えを行いました。3つ目のグループは、いつもの西洋式の食事を続けましたが、1週間、伝統的なバナナとキビの発酵飲料である「ムベゲ」を食事に加えました。

伝統食から西洋式食生活への移行は、炎症を促進する変化を引き起こし、非感染性疾患に関連する代謝経路に変化をもたらした。

西洋式食事から伝統食への切り替えは、ムベゲの摂取と同様に、主に抗炎症作用をもたらした。

これらの変化の一部は、介入終了から4週間後も持続していた。

「わずか2週間のうちに、免疫系の機能に明らかな変化が見られた」とデ・マスト氏は述べた。

この発見は、食事パターンの生物学的影響に関する科学的研究のほとんどが、特に地中海地域や日本の食事など、ごく少数の徹底的に研究されてきた食事に焦点を当ててきたことから、特に重要な意味を持つ。

「この研究を通じて、食事に関して私たちが検討し、科学的データを持っているのはごく少数の食事パターン、とりわけ地中海式食事に限られていることに気づかされました」とデ・マスト氏は述べた。

『Nature Medicine』誌に掲載されたこの新しい論文は、食事の生物学的影響に関する研究のほとんどが、ヨーロッパおよび東アジアの人々、特に地中海式食事と日本式食事に焦点を当ててきたことを指摘している。

対照的に、アフリカ、ラテンアメリカ、南アジア、東南アジア、太平洋地域の食習慣については、これらの地域の多くで肥満や食事に関連する非感染性疾患が増加しているにもかかわらず、依然として比較的研究が進んでいない。

「地中海式食事法からだけでも、どれほど多くのことが学べたか見てください」とデ・マスト氏は述べた。

「ワールド・ダイエット・イニシアチブ」は、2つの相互に補完し合う構成要素を通じて、エビデンスの基盤を拡大する計画だ。

「ワールド・ダイエット・アトラス」は、伝統的な食文化を標準化された、誰でも自由にアクセスできるリソースとして記録する。食材、調達先、加工・調理方法に加え、食事の時間、間食、断食、そして共同食（他者と一緒に食事をすること）といった行動も記録される。

「世界食事プロジェクト」は、標準化された生物学的研究プロトコルを用いて選定された食事法を調査し、科学者が異なる集団における免疫、代謝、およびマイクロバイオームへの影響を比較できるようにする。

デ・マスト氏は、既存の研究は散在しており、研究者によって使用される技術や研究デザインが異なるため直接的な比較が困難であることから、共通の方法論が不可欠であると述べた。

「もし人々を集め、すべてを異なる方法で始めるのではなく、ある種の青写真のようなものを活用しようと試みたらどうなるでしょうか？」と同氏は語った。

また、このイニシアチブは、最終的には、食事への曝露と免疫、代謝、マイクロバイオームの特性を結びつける、連合型のマルチオミクス・バイオバンクを確立することを目指している。

このイニシアチブに参加する研究者が増えるにつれ、検討されているプロジェクトの範囲はタンザニアやエチオピアから、インド、インドネシア、ブラジル、カナダ、そしてヨーロッパへと広がりつつある。

「インドは実験室のようなものです」とデ・マスト氏は述べた。「食の多様性について言えば、インドは言うまでもなく非常に良い例です。」

アフリカには、古代穀物や発酵技術を持つエチオピアをはじめ、まだ十分に研究されていない伝統的な食システムの例が他にも数多く存在する。

「彼らには『テフ』と呼ばれる古代穀物があり、これは発酵させて食べられています」とデ・マスト氏は述べた。「これは日常的な食事であり、主要な主食の一つです。他の地域では、キビやソルガムが多く消費されています。」

「テフを例に挙げましょう」と彼は付け加えた。「テフにはグルテンが含まれていません。他の地域で見られるような血糖値の急上昇を引き起こさないのです」

「エチオピアの伝統的な食事は、他のどの食事とも異なります」とデ・マスト氏は述べた。

デ・マスト氏によると、目的はすべての人に特定の伝統的な食生活を取り入れるよう説得することではないという。

「こうした知見から、私たちも多くのことを学べる」と彼は語った。「決して、私たち全員がエチオピアの人々のように食べるべきだと言っているわけではない。全くそうではない。」

その代わりに、研究者たちは、科学的に裏付けられた食事法の幅を広げ得る特定の食品、調理法、あるいは組み合わせを特定できるかもしれない。

「少なくともオランダでは、ここ数年の食生活の変化を見ればわかるように、現在ではアジア料理が多く消費されています」とデ・マスト氏は述べた。「伝統的な食文化の要素を取り入れてみてはどうでしょうか？」

デ・マスト氏は、「世界食生活イニシアチブ」を、明確な終了時点が定められた従来の研究プロジェクトではなく、ボトムアップ型の取り組みであると説明した。

研究者たちは、今後数十年にわたってこの取り組みが拡大し、より多くの機関、コミュニティ、資金提供者が参加して、アトラスの作成や各国間の比較可能な生物学的研究を支援する、協調的な国際的な取り組みとなることを期待している。

「ウェブサイトはすでに公開されています」とデ・マスト氏は述べた。「私たちは今すぐ始める準備ができています。」

タンザニアやエチオピア以外にも、このイニシアチブには、インド、インドネシア、ブラジルなどの国々で関心を持ち、現在研究を進めている研究者たちが集まっている。

「このイニシアチブとして成長していけることを心から願っています」とデ・マスト氏は語った。

「視野を広げることが重要だと思います。世界中のあらゆるものから学ぶべきことは、まだまだたくさんあるからです」と彼は締めくくった。