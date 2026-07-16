イタリアの研究者らが、キシレラ菌に耐性を持つオリーブの木探しで進展を報告

新たな育種プログラムや圃場試験を通じて、キシレラ菌の被害を受けたプーリア州の地域におけるオリーブ栽培の復興に寄与しうる品種が特定されつつある。

イタリアにおける新たな育種プログラム、ゲノム研究、および圃場試験は、キシレラ・ファスティディオサとの闘いに新たな希望をもたらしている。

この細菌がイタリア・プーリア州南部の景観を一変させてから10年以上が経過し、イタリアの科学界からは、慎重ながらも楽観的な見通しを示す結果が報告されている。ますます充実する対策手段が、同国で最も深刻な被害を受けたこの地域におけるオリーブ栽培の復興に寄与する可能性がある。

キシレラ・ファスティディオサに対する近道や奇跡的な解決策は存在しない。答えは、研究、イノベーション、科学的専門知識を融合させた学際的なアプローチにある。 ――アンドレア・ロッキ、農業研究経済評議会（CREA）会長

プーリア州でキシレラ・ファスティディオサが初めて確認されて以来、2,100万本以上のオリーブの木が失われ、新たな感染例も引き続き確認されているにもかかわらず、プーリア州は依然としてイタリア最大のオリーブオイル生産地域である。

ここ数週間、イタリアの研究者たちは、同国の「プーリア州オリーブ栽培再生特別計画」の下で資金提供を受けた複数のプロジェクトの進捗状況を発表した。

キシレラ・ファスティディオサへの対応における調整を強化するため、最近国家委員が任命されたことに加え、これらのプロジェクトは、緊急対応からオリーブ栽培の長期的な復興へと段階的に移行していることを示している。

研究分野の一つは、オリーブの品種改良と持続可能な農学的管理を組み合わせたものである。農業研究経済評議会（CREA）が調整役を務める「Genforagris」プロジェクトを通じて、研究者たちは、この細菌に対する耐性と、生産性、オリーブオイルの品質、そしてますます厳しくなる環境条件への適応性を兼ね備えた新たな遺伝資源の選抜を目指している。

研究者たちは、管理された実験条件のみに依存するのではなく、感染地域の中核であるサレント地方で候補となる遺伝子型を評価している。

「本プロジェクトで使用されている遺伝資源は、異なる品種間の交配から得られたクローン苗木で構成されています」と、CREAのプロジェクトコーディネーターであるサマンタ・ゼラスコ氏は『Olive Oil Times』に語った。 「9年以上にわたり、これらの植物はキシレラ・ファスティディオサの感染地域の中心部にある実験用果樹園で生育しており、そこで高い感染圧力にさらされてきました。」

これらの植物は、欧州・地中海植物保護機構（EPPO）が策定した国際的に認められた診断プロトコルに従って実施される分子検査により、4月と11月の年2回、モニタリングされている。

ゼラスコ氏によると、候補となる遺伝子型については、キシレラへの反応だけでなく、栄養生長、生産性、干ばつやオリーブ栽培に影響を与えるその他の病原体に対する耐性といった特性についても評価が行われているという。

「選抜対象の遺伝子型の中には、環境ストレスや病原体（ピーコックスポット、セルコスポリア症、オリーブノットなど）およびオリーブミバエに対して、優れた適応性と良好な耐性を示しているものもある」と彼女は述べた。

ゼラスコ氏はさらに、研究者らがこれらの遺伝子型から生産されるオリーブオイルの品質についても評価を行っていると付け加えた。

CREAの研究者らは最近、細菌の存在量が減少している約30のオリーブ遺伝子型が特定されたと発表した。その中には、細菌が検出されなかった9つの遺伝子型も含まれている。しかし、ゼラスコ氏は、この発見を、それらの9つの遺伝子型が必ずしも最も有望であるという証拠として解釈することには注意を促した。

「私は、細菌が検出されなかった9つの遺伝子型については、意図的に強調しませんでした」と彼女は述べた。「単にまだ感染していないだけかもしれませんし、細菌濃度が依然として検出限界を下回っている可能性もあります。3年間にわたるモニタリングの中で、当初は完全に陰性だった遺伝子型が、後に陽性になった例も確認されています。」

その代わりに、研究者たちは、長期にわたり一貫して極めて低い細菌数を維持している遺伝子型をより重視している。

「細菌負荷が極めて低い遺伝子型は、モニタリング期間を通じて驚くほど安定していることが証明されました」とゼラスコ氏は述べた。「これらが、私たちが特に有望だと考えているものです。」

遺伝子選抜に加え、Genforagrisは、この細菌が最初に検出されたサレント地方において、土壌の肥沃度を回復させ、オリーブ生産の長期的な持続可能性を向上させることを目的とした農法についても調査を進めている。

試験中の手法の一つに、農場内での堆肥化を通じてオリーブ産業の副産物を土壌に還元する方法がある。研究者らによると、有機物の増加や土壌の健康改善に効果があることが認められているにもかかわらず、この手法は依然として十分に活用されていないという。

プロジェクトの次の段階では、最も有望な遺伝子型の増殖と、さまざまな環境における新たな評価用果樹園の整備に焦点を当てる予定だ。

計画されている設置場所の一つは、レッチェにあるプレスタ・コルメッラ中等学校の農業プログラムであり、同校はすでにプロジェクトのパートナーと協力して、いくつかの実験活動を行っている。

「さまざまな地域に新たな試験圃場を設置した後、新しい遺伝子型の性能について信頼できる結論を得るには、さらに5年から8年を要するだろう」とゼラスコ氏は述べた。

これらの試験は、選定された材料が、キシレラに対する抵抗性または耐性と、商業栽培に必要な農学的特性を一貫して兼ね備えているかどうかを判断するのに役立つだろう。

Genforagrisは有望な取り組みではあるが、イタリアで進行中のより広範な科学的取り組みの一部に過ぎない。

その他のプロジェクトには、200以上の有望なオリーブ遺伝子型と耐性に関連する遺伝子マーカーを特定した「Novixgen」や、ゲノム解析やマルチオミクス手法を用いて耐性の根底にある分子メカニズムを調査する「Omibreed」などがある。

また、「ANCoSIX」という別のイニシアチブでは、この病原体に対する抗菌ペプチド、バクテリオファージ、およびナノテクノロジーに基づく処理法の試験が行われている。

「キシレラに対する近道や奇跡的な解決策など存在しません。答えは、研究、イノベーション、科学的専門知識を結集した学際的なアプローチにあります」と、CREAのアンドレア・ロッキ会長は、同研究所の最新成果を発表する際に述べた。

ゼラスコ氏にとって、この研究は依然として結論が出ていない状態だ。

「植物と病原体との相互作用については、まだ解明すべきことがたくさんあります」と彼女は語った。「私たちが研究しているこの分野は、まさに素晴らしい野外実験室なのです。」