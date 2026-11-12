プーリア州でキシレラ菌の感染拡大に伴い、400本以上のオリーブの木が感染

専門家によると、プーリア州北部のガルガーノ地域で最近報告されたキシレラ・ファスティディオサの発生を根絶できるかどうかは、現時点ではまったく不透明であるという。感染したオリーブの木はすでに400本を超えているからだ。

プーリア州植物検疫観測所は、すでに数百本の木が感染していたカニャーノ・ヴァラーノ市近郊で、亜種「パウカ」による新たに83件の感染を確認した。この細菌は、2013年に初めて検出されて以来、プーリア州内で推定2,100万本のオリーブの木に被害をもたらしている。

現在行われている取り組みは、少なくとも封じ込め策としては極めて有用だが、完全な根絶を達成できる見込みは決して高くない。これは困難な闘いである。 ――CNR名誉研究員 ドナート・ボシア

この調査結果は、2026年のモニタリング調査で収集された559の植物サンプルに基づき、6月から9月にかけて国立研究評議会（CNR）が発行した5つの実験室報告書に記録されたものである。この結果を受け、当局は、特別な根絶措置が適用される指定感染区域とその周辺の緩衝地帯を拡大した。

「今回のケースでは、この地域での感染は、すでに感染がかなり広まってから初めて検出された可能性がある。 今回の事例のように感染がすでにかなり進行している場合、細菌の根絶に向けた取り組みが成功しない可能性があるため、将来的には、この地域の当該部分において封じ込めプロトコルに甘んじざるを得なくなるかもしれない」と、CNRの名誉研究員ドナート・ボシア氏は『Olive Oil Times』に語った。 ボシア氏とその研究チームは、2013年にキシレラの存在が初めて明らかになって以来、イタリア国内で同菌の研究を続けてきた。

プーリア州の他の地域では、ジョヴィナッツォ、ビシェーリエ、ミネルヴィーノ・ムルジェといった中北部地域における根絶の取り組みが、成果を上げつつある兆しを見せている。 新たな感染が確認されなかったことを受け、当局はこれら3つの発生地周辺の緩衝地帯を2.5キロメートルから1キロメートルに縮小し、特定の監視や植物検疫要件の対象となる区域を縮小した。

この決定は、2025年および2026年のモニタリング活動中に収集された42,026件の植物サンプルを分析した結果に基づくもので、すべてのサンプルで陰性が確認された。

「これは偶然の産物ではありません。発生の早期発見が、細菌の拡散を抑制する上で極めて重要だったからです」とボシア氏は説明した。

同氏はこれら3つの発生事例について極めて楽観的な見方を示し、感染地域は1年以内にこの細菌の非発生地域として認定される可能性があると示唆した。

これらの事例において、早期発見は根絶に向けた取り組みにおいて極めて重要であった。地元住民からの通報により、当局は迅速に感染を特定し、対応することができた。当初発見された感染木はごくわずかであり、その中には症状がほとんど見られない、あるいは全く見られないものもあった。

「ガルガーノの状況は異なります」とボシア氏は述べた。「早くも昨年、これはかなり進行した発生事例である可能性が高く、細菌が数年前に持ち込まれたのではないかという確かな疑いがありました。」

「ストリートビューの画像を見ると、2、3年前にはすでにかなり明らかな症状を示している木が見て取れました」と彼は説明した。「また、オリーブの木におけるパウカ菌の潜伏期間は非常に長く、平均して約2年であることを考慮すると、この細菌の侵入は少なくとも5、6年前にさかのぼると推測できます。」

「したがって、［ガルガーノ］での感染拡大がすでにかなり広範囲に及んでいることは驚くべきことではない」とボシア氏は述べた。「現在行われている取り組みは、少なくとも封じ込め策としては極めて有用だが、完全な根絶を達成できる可能性は決して確実ではない。これは困難を極める戦いである。」

ボシア氏によると、現在パブリックコメントの受付中である欧州食品安全機関（EFSA）のキシレラリスク評価改訂案に含まれるモデル分析によれば、感染が確認された植物のみを除去するだけでは、特に近隣に未検出の感染が残っている場合、定着した発生を根絶するには不十分な場合が多いことが示されている。

EFSAの害虫リスク評価草案によると、宿主植物の除去範囲を拡大することで根絶の可能性が高まる可能性があるが、そのような措置の有効性は、現地の疫学的状況や地形条件に依存する。

ボシア氏は、カラブリア州タウリアノヴァで最近発見された発生事例を例に挙げた。同地では、欧州規制で定められた最低50メートルという基準に対し、地域当局が80メートルというより広い介入半径を採用している。

タウリアノヴァでの発生も、オリーブの木に不審な症状に気づいた住民からの通報を受けて発見されたものである。

ボシア氏にとって、この事例は植物検疫監視における市民参加の重要性が高まっていることを浮き彫りにするものであり、同氏はこのアプローチを「市民科学」と表現した。

「地域の植物検疫機関がどれほど多大な資源や人員を投入したとしても、管轄区域は広大であり、監視すべき植物も膨大であるため、すべてを網羅することは不可能です」とボシア氏は述べた。 「発生が時間内に検出されなかったとしても、それは当局が怠慢だったことを意味するわけではない。単に地域が広大すぎるためであり、一般市民の積極的な参加も必要とされているのだ」

南イタリアでの展開に加え、ボシア氏は、2013年以降に得られた経験が、ヨーロッパにおけるキシレラの存在と分布に関する科学者の理解も変えつつあると述べた。

当初は、極めて破壊的な植物病原菌の例外的な侵入と思われていたものが、次第に、異なる亜種や株が関与し、宿主植物への影響も大きく異なる、より複雑な状況であることが明らかになってきた。

同氏は、フランスやポルトガルを含む欧州のいくつかの国で検出されている「キシレラ・ファスティディオサ亜種マルチプレックス（Xylella fastidiosa subsp. multiplex）」を例に挙げ、感染した植物への影響が限定的であったり、ほとんど検出できない場合さえあると指摘した。

ボシア氏によると、顕著な症状がほとんど現れないため、一部の感染は数年間、あるいは数十年もの間、見過ごされていた可能性があるという。そのような場合、新たに確認された感染が、必ずしもその細菌が最近になってその地域に到達したことを意味するわけではない。

「私たちが探しているからこそ、発見できているのです」と彼は述べた。

ルクセンブルクでのキシレラ・ファスティディオサの最近の確認は、監視活動によって欧州の新たな地域でこの細菌が引き続き発見され続けていることを示している。

10月12日、ルクセンブルク当局は、同国のモーゼルワイン産地にある3か所のブドウ畑で「キシレラ・ファスティディオサ亜種ファスティディオサ（Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa）」の存在を確認し、これを受けて感染区域および緩衝区域が設定された。

ボシア氏によれば、疫学的状況がますます多様化していることから、細菌株、宿主植物、被害の程度が著しく異なる発生事例に対して、同じ規制アプローチが適切であるかどうかという疑問が生じている。

同氏は、欧州の植物検疫規則が、当初のプーリア州での発生がもたらした壊滅的な影響への対応として主に策定されたものであると指摘した。

「現在、欧州には、細菌の異なる変異株や異なる疫学的状況を区別しない単一の規則セットしか存在しない」とボシア氏は述べた。「場合によっては、これらの規則は適切であるか、あるいは不十分でさえあるかもしれない。一方で、過度に厳格であり、文字通りに適用すれば、細菌そのものよりも大きな被害をもたらす可能性がある。」

「だからこそ、我々は今、非常に微妙な段階にあるのです」と彼は付け加え、現在進行中のEFSA（欧州食品安全機関）によるパブリック・コンサルテーションに言及した。「これは、今後数ヶ月の間に加盟国を巻き込んで欧州の規制を見直すための基礎となるでしょう。長年にわたり蓄積された証拠は、この状況に対する我々の理解を完全に変えました」とボシア氏は結論付けた。