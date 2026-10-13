EU予算をめぐる対立で、北欧諸国と主要なオリーブオイル生産国が対立

ドイツと他の5つのEU加盟国は予算の削減を求めている一方、17の加盟国は、農業予算をさらに削減すれば農家の生計が脅かされると警告している。

当初2兆ユーロ弱と提案されていた欧州連合（EU）の次期長期予算は、大幅な削減に直面しており、これによりEU域内の農家への資金援助がさらに縮小する可能性がある。

ドイツやその他のEU加盟国からの圧力を受け、現在EUの輪番議長国を務めるアイルランドは、2028年から2034年までの支出を1,590億ユーロ（約8％）削減する案を提示した。

「今こそ、欧州が野心を下げる時ではない」 ――EU加盟17カ国による共同書簡

提案されている削減は、EUの次期共通農業政策（CAP）に基づく農家への資金援助にも影響を及ぼす可能性があり、農業支援の縮小に対する懸念をさらに強めている。

ドイツは、「倹約派」として知られる6カ国からなる連合を率いており、この連合にはデンマーク、スウェーデン、オランダ、オーストリア、フィンランドも含まれている。これら6カ国を合わせると、EU予算の約40％を負担している。

6カ国の首脳はアイルランド政府宛ての書簡で、次期EU予算は「現実的に賄える」水準に設定されるべきだと主張した。

また、彼らは、地域統合や農業といった従来の支出分野から、27カ国からなるEU全域の他の優先事項へと資金を振り向けるよう求めた。

「資金は、安全保障・防衛、競争力、イノベーション、および不法移民対策への共同投資に重点を置くべきである」と書簡には記されている。

提案されている2028～2034年のEU予算案では、農業資金は総額8,650億ユーロに上る、より広範な「国家・地域パートナーシップ（NRP）基金」に組み込まれることになる。

そのうち2,957億ユーロが農家への直接支払いに充てられる予定だが、これは現行の2021～2027年共通農業政策（CAP）の下で農業補助金に割り当てられている3,866億ユーロを大幅に下回る額である。

EU予算全体の8％削減案が採択されれば、農業資金は3％近く減少すると見込まれており、EU支出に占める共通農業政策（CAP）の割合は、ここ数十年にわたる減少傾向が続くことになる。

1980年代、農業支出はEU予算の約70％を占めていた。その後、その割合は約30％まで低下している。

また、この削減案は、支出の抑制を求めるEU北部の国々と、農業および地域開発への資金確保を求める南部・東部の加盟国との間の対立を浮き彫りにしている。

スペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル（EU最大のオリーブオイル生産国）を含む南欧・東欧の加盟国17カ国からなるグループは、財政緊縮を主張する国々が提唱する削減案に反対している。

「コヒージョンの友（Friends of Cohesion）」として知られるこのグループは、アイルランドのEU議長国に対し、次期共通農業政策（CAP）においても農業資金を維持するよう強く求めている。

「今こそ、欧州が野心を下げるべき時ではない」と、これらの国々はアイルランド政府宛ての共同書簡で述べた。「結束政策と共通農業政策は長年にわたる政策であるが、その目的は今なお極めて重要である。」

同グループの立場は、スロベニア政府が発表した声明でも明らかにされた。

欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長も、EUの次期長期予算の大幅な削減に対して警鐘を鳴らしている。

「大幅な削減には警戒すべきだ」と、フォン・デア・ライエン委員長はストラスブールでの欧州議会演説で述べた。「それは、我々が共に合意した重要な優先事項を大幅に削ることになるリスクがある。」

この予算をめぐる議論が行われている中、欧州の農家たちは農産物価格の下落と生産コストの上昇により、ますます大きな圧力に直面している。

ユーロスタットによると、2026年第2四半期の農産物生産者価格は前年同期比で5.8％下落し、前年同期比での下落は3四半期連続となった。

一方、エネルギー、飼料、肥料などの農業投入資材の平均価格は同期間に4.7％上昇し、農家の利益率をさらに圧迫している。

政治アナリストらは、2027年にいくつかの加盟国で予定されている選挙に先立ち、EU当局者が年末までに次期長期予算に関する合意をまとめようとしていると指摘している。

「彼らは［フランスの］大統領選挙の前に合意をまとめたいと考えている。何かが変わる可能性があることを承知しているからだ」と、フランスの極右野党「国民連合」の関係者は述べた。