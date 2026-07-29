「当時と現在：1930年のスペインにおけるオリーブオイルの不正検査法の模索」

1930年以来、用語や科学は劇的に変化してきました。しかし、オリーブオイルがラベルの表示通りであることを保証するための取り組みは、今も変わっていません。

「Then and Now」では、アーカイブに収められたオリーブオイルに関する記事を振り返り、業界がどのように変化したか、そして今もなお残る課題は何かを探ります。

ほぼ1世紀前、スペインは精製オリーブオイルと高品質なオリーブオイルの混入を検知する手法に対し、多額の報奨金を懸けました。科学技術は劇的に進歩しましたが、瓶の中身を偽って表示しようとする動機は今も残っています。

1930年、スペインは偽物のオリーブオイルを検知する方法に対して多額の報奨金を懸けた。

1930年10月12日、 『ニューヨーク・タイムズ』紙は、スペイン政府が、同紙が「純粋な」オリーブオイルと呼ぶものと精製オリーブオイルが混合されていることを検出する確実な方法に対し、5万ペセタ（現在の米ドルで約11万ドル）の報奨金を提供していると報じた。

「オリーブオイルの不正を摘発」という見出しのこの短い記事は、今日でも見受けられる問題を指摘していた。すなわち、低品質のオイルを加工し、良質なオイルとブレンドして、購入者がその正体を正確に知らぬまま販売される可能性があるというものである。

ほぼ1世紀前のこの報道は、現代のオリーブオイルの検査と格付けを形作った問題について、示唆に富む一端を垣間見せてくれる。（イラスト：Olive Oil Times）

同報告書によると、スペイン南部では豊作の際、落ちたオリーブが回収されるまで数日間も地面に放置されることがあった。劣化してしまった果実から生産されたオイルは酸度が高く、その他の欠陥もあったため、精製なしでは販売に適さなかった。

精製処理により、オリーブオイルの遊離脂肪酸の大部分が除去され、好ましくない風味も取り除かれたが、その一方で、ブレンド後は高品質なオイルと見分けることが困難になってしまった。スペイン政府は、その違いを明らかにできる検査方法を求めていた。

同記事は、米国で「ピュア」として販売されているオリーブオイルの一部に、40～50％の精製油が含まれていると主張した。この推定値に関する証拠は提示されなかったが、この指摘は、米国市場における本物かどうかへの懸念が、すでに1世紀近く前から顕著であったことを示している。

オリーブオイルを分類するために用いられる用語は、はるかに正確なものとなっている。

1930年の報告書で用いられた「純オリーブオイル」という表現は、現代の意味とは異なっていた。今日では、これは精製グレードのオイルを指し、一般的には精製オリーブオイルとバージンオリーブオイルをブレンドして作られる。

検査技術も、単に酸度を測定する段階をはるかに超えて進歩している。現代の検査機関では、精製や混入、あるいはラベルに記載された区分と一致しない油の混入を明らかにできる、さまざまな化合物や特性を検査している。

バージンオリーブオイルは、訓練を受けたテイスティングパネルによっても評価され、基本的な化学的測定では検出できない欠陥を特定することができる。

1930年の記事では、精製によってオリーブオイルの栄養価がすべて失われ、ビタミンが「死滅」すると述べられていました。これは誇張でした。精製によって香りや風味、そして天然に存在する多くの微量成分は除去されますが、その結果得られるオイルは、オレイン酸を含む脂肪酸を主成分として残っています。

精製オリーブオイルは、それ自体が不正なものではありません。不正となるのは、バージンやエクストラバージンとして販売される製品の中に精製オリーブオイルが隠されている場合、あるいはオイルの等級、原産地、組成について虚偽の表示がなされている場合です。

金銭的な動機は依然として存在している。

高品質なオリーブオイルは高値で取引されるため、安価な製品をすり替えたり、ブレンドしたり、ラベルを貼り替えたりすることで利益を得る機会が生まれている。オリーブオイルの不正を検知するための手法は格段に洗練されてきたが、それによって暴こうとする不正行為も同様に巧妙化している。

スペイン政府による「5万ペセタの賞金」という取り組みは、もはや過去の時代のものだ。しかし、その背景にある疑問――「容器に入ったオリーブオイルが、ラベルに記載されている通りのものであることを、購入者はどのようにして確信できるのか」――は、今も変わらない。

ほぼ1世紀が経過した今も、スペインは対策の強化を続けている。2026年、政府はオリーブオイルおよび搾りかす製品のサプライチェーン全体にわたる不正防止対策の拡大を発表し、これには検査範囲の拡大、デジタルトレーサビリティシステム、リスクベースの検査などが含まれる。

手段は変わった。しかし、真正性と偽装との戦いは続いている。

アーカイブ：「オリーブオイルの不正を摘発へ」、『ニューヨーク・タイムズ』、1930年10月12日。