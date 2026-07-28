Espanha produz 1,3 milhão de toneladas de azeite enquanto os preços caem

Aumentos significativos na produção na Catalunha, em Aragão e em Valência compensaram parcialmente uma queda acentuada na Andaluzia, elevando a produção final de azeite da Espanha para 1,3 milhão de toneladas.

A Espanha produziu 1,3 milhão de toneladas métricas de azeite na safra de 2025/26, quantidade que, segundo o governo, seria “suficiente para atender às necessidades do mercado”.

De acordo com os dados mais recentes publicados pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, a produção se prolongou mais do que o habitual em algumas regiões.

“A produção da safra 2025/26 foi concluída com 1,3 milhão de toneladas, em uma temporada que se estendeu um pouco mais do que o habitual, influenciada pelo atraso na colheita em certas áreas produtoras devido ao impacto de fatores meteorológicos entre dezembro e fevereiro”, informou o ministério em seu boletim mensal de mercado.

O resultado final foi uma boa notícia para os engarrafadores e exportadores, depois que a Associação Espanhola de Municípios Azeiteiros previu, em fevereiro, que as chuvas intensas e as enchentes causadas pela tempestade Leonardo reduziriam a produção no maior país produtor de azeite do mundo para 1,2 milhão de toneladas.

No entanto, a produção permaneceu bem abaixo das 1,45 milhão de toneladas previstas antes do início da colheita, em setembro. A falta de chuva e o clima excepcionalmente quente no início do outono resultaram em uma acumulação de azeite nos frutos menor do que o esperado.

A produção sofreu a queda mais acentuada na Andaluzia, a maior região produtora de azeite do país, passando de 1,15 milhão de toneladas em 2024/25 para 974.100 toneladas em 2025/26.

A queda foi parcialmente compensada por aumentos significativos em Aragão e Valência, onde a produção quadruplicou em relação à safra anterior, atingindo 17.100 toneladas e 23.400 toneladas, respectivamente.

Castela-La Mancha, a segunda maior região produtora da Espanha, registrou uma queda mais modesta. A produção caiu de 146.600 toneladas em 2024/25 para 138.600 toneladas em 2025/26.

A produção na Extremadura permaneceu praticamente estável, em 78.300 toneladas.

Enquanto isso, a produção na Catalunha correspondeu ao otimismo pré-colheita. A quarta maior região produtora da Espanha rendeu 38.900 toneladas, mais do que o dobro da safra anterior.

Múrcia, as Ilhas Baleares e as Ilhas Canárias também registraram aumentos substanciais na produção.

A produção em Múrcia subiu de 4.300 toneladas para 14.300 toneladas, enquanto a produção nas Ilhas Baleares aumentou de 245 toneladas para 990 toneladas.

As Ilhas Canárias registraram o maior aumento proporcional, produzindo 26 toneladas de azeite em 2025/26, contra 1 tonelada na safra anterior.

Embora a produção total da Espanha tenha sido ligeiramente inferior às 1,42 milhão de toneladas produzidas em 2024/25, ela superou a média de quatro anos em 14%. O resultado também contribuiu para um terceiro aumento mensal consecutivo nos estoques de azeite de oliva até o final de junho.

O aumento nos estoques, apesar da menor produção, foi atribuído em parte às vendas domésticas mais fracas. As vendas de azeite de oliva espanhol caíram para 362.800 toneladas nos primeiros nove meses de 2025/26, em comparação com 377.200 toneladas durante o mesmo período da safra anterior.

As exportações também diminuíram, caindo de 759.400 toneladas para 745.300 toneladas, enquanto as importações aumentaram de 175.000 toneladas para 200.600 toneladas durante os primeiros nove meses da safra.

A contínua normalização do mercado levou os preços do azeite extravirgem na origem ao seu nível mais baixo desde 2022.

O azeite extravirgem foi negociado a cerca de € 362 por 100 kg, aproximadamente 50% abaixo das máximas sem precedentes registradas em 2023 e 2024.

Os preços dos azeites virgem, lampante e refinado também permaneceram bem abaixo dos níveis recordes alcançados nesses anos, embora cada um deles estivesse ligeiramente mais alto do que no mesmo período do ano passado.

Dados separados do ministério mostraram um declínio modesto na produção de azeitonas de mesa, que caiu de 533.200 toneladas na safra de 2024/25 para 503.100 toneladas na safra atual.