O Curso de Mestrado em Miller retorna ao Olive Center da UC Davis

O curso de três dias aborda o projeto do lagar, a produção, a garantia de qualidade, a gestão de subprodutos e os aspectos econômicos da operação de um lagar de azeite.

Após ter sido cancelado no ano passado, o Curso de Certificação Master Miller está programado para retornar ao Olive Center da Universidade da Califórnia, em Davis, de 9 a 11 de setembro.

O curso, que vem sendo realizado quase ininterruptamente desde 2008, inclui dois dias de aulas sobre projeto de lagares, produção de azeite, filtragem, gestão de subprodutos e análise econômica. No terceiro dia, os participantes visitarão três lagares locais.

Selina Wang, que assumiu a direção do Olive Center em janeiro, disse que o curso é voltado para participantes com diferentes níveis de experiência, incluindo pessoas que estão pensando em ingressar no setor e produtores já estabelecidos.

“Há uma forte ênfase na maximização da qualidade e da rentabilidade”, disse ela ao Olive Oil Times.

O curso contará com palestrantes locais e internacionais com experiência em equipamentos de moagem, produção, garantia de qualidade e operações de moagem. Espera-se a participação de representantes da Alfa Laval e da Pieralisi, além de produtores de moinhos de diferentes tamanhos.

Wang disse que o programa foi elaborado para atender às necessidades tanto de pequenos quanto de grandes produtores e para estimular a discussão entre os participantes.

Vários ex-participantes afirmaram que o curso forneceu informações práticas que eles aplicaram posteriormente em suas operações de moagem.

David Garci-Aguirre, vice-presidente de operações da Corto Olive Co., disse que o curso oferece uma base para o aprendizado contínuo e pode ajudar os moinhos a identificar mudanças em seus processos de produção.

“Já participei do curso várias vezes e, a cada vez, saio com novas informações e uma compreensão mais profunda”, disse ele.

Malcolm Bond, coproprietário e mestre em moagem da Bondolio, disse que o programa examina cada etapa da moagem, desde a colheita até a decantação.

Bond participou do curso após vários anos transportando azeitonas para moinhos no norte da Califórnia. Ele e sua esposa, Karen Bond, decidiram posteriormente que queriam ter maior controle sobre a produção.

Ele disse que o curso ajudou a proporcionar uma compreensão básica das práticas envolvidas na produção de azeite de oliva extravirgem e na adaptação dos métodos de processamento a diferentes cultivares.

Ann Sievers, proprietária da Il Fiorello Olive Oil Company, disse que enviou funcionários para o curso e o recomenda aos produtores cujas azeitonas ela moí.

Ela disse que a coleta e a análise de dados de produção, juntamente com as discussões entre os moedores, estavam entre as partes mais úteis do programa.

As inscrições estão abertas até 2 de setembro e são limitadas a 75 participantes. O custo da inscrição é de US$ 1.000 (€ 870) até 10 de agosto e sobe para US$ 1.200 (€ 1.040) a partir de então.