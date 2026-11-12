Oliveiros croatas comemoram a decisão do NYIOOC de arcar com os custos alfandegários dos prêmios

O Concurso Mundial de Azeite NYIOOC anunciou mudanças na forma como envia os prêmios aos vencedores na União Europeia, introduzindo nova documentação alfandegária e comprometendo-se a arcar com as taxas relacionadas ao envio dos troféus.

A decisão vem na sequência de relatos de produtores croatas de azeite que tiveram que arcar com impostos alfandegários e IVA de importação inesperados ao receberem as medalhas e troféus conquistados na competição internacional.

No Concurso Mundial de Azeite NYIOOC de 2026, os produtores croatas conquistaram 128 prêmios em 144 inscrições, incluindo 103 prêmios de ouro e 25 de prata. A Croácia ficou em segundo lugar, atrás da Itália, no total de prêmios, alcançando uma taxa de sucesso de quase 89%.

No entanto, para alguns produtores, a satisfação de receber reconhecimento internacional foi prejudicada por obstáculos administrativos e despesas adicionais quando seus prêmios chegaram.

Como os troféus e as medalhas são enviados dos Estados Unidos, seu valor de fabricação deve ser declarado nos documentos alfandegários. As autoridades alfandegárias, por vezes, classificaram as remessas como importações comerciais, resultando em cobranças de impostos alfandegários e IVA.

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1186/2009 do Conselho, prêmios honoríficos qualificados, incluindo medalhas e troféus de natureza simbólica, podem ser importados isentos de direitos aduaneiros quando forem apresentadas as provas necessárias e as remessas forem de caráter não comercial.

Uma disposição separada, o Artigo 58 da Diretiva 2009/132/CE do Conselho, prevê isenção semelhante do IVA de importação para prêmios honoríficos qualificados.

Na prática, porém, comprovar a elegibilidade para essas isenções tem se mostrado, por vezes, difícil. Diante de longos processos de recurso e da possibilidade de terem suas condecorações devolvidas ao remetente, muitos produtores optaram por pagar as taxas.

Nova documentação e proteção financeira

Após reportagens da mídia destacando as dificuldades enfrentadas pelos vencedores de prêmios na Croácia e em países vizinhos, os organizadores do NYIOOC decidiram revisar seus procedimentos de envio para destinatários em toda a União Europeia.

Cada remessa incluirá agora um certificado oficial do NYIOOC que atesta o reconhecimento internacional e identifica o troféu correspondente. A documentação adicional tem como objetivo ajudar as autoridades alfandegárias a distinguir os prêmios de mercadorias comerciais.

Os organizadores também se comprometeram a arcar com quaisquer taxas alfandegárias que ainda possam ser cobradas sobre as remessas de prêmios.

“Com essas mudanças, o NYIOOC arcará com quaisquer taxas alfandegárias sobre as remessas de prêmios, para que os produtores não tenham que pagá-las”, disse Curtis Cord, diretor do Concurso Mundial de Azeite do NYIOOC. “Acreditamos que essa decisão, juntamente com a nova documentação alfandegária, poupará aos nossos vencedores custos desnecessários e encargos administrativos.”

As medidas têm como objetivo proporcionar maior segurança aos vencedores na Croácia e em outros países da UE, incluindo a Eslovênia, simplificando o desembaraço aduaneiro e protegendo os destinatários de cobranças inesperadas.

Produtores acolhem a decisão

Os olivicultores croatas acolheram com satisfação o anúncio, afirmando que ele eliminaria um ônus desnecessário dos produtores, cujos prêmios ajudam a promover a indústria de azeite do país internacionalmente.

Ivica Vlatković, um olivicultor de Novigrad, na Dalmácia, e um dos participantes croatas mais condecorados do NYIOOC, descreveu a decisão como um importante passo à frente.

“Todos os olivicultores vão acolher isso de braços abertos, pois estávamos sendo cobrados custos adicionais por prêmios que reconhecem nosso trabalho e a qualidade dos azeites que produzimos”, disse Vlatković.

Ele enfatizou que o sucesso na competição internacional traz reconhecimento não apenas aos produtores individuais, mas também aos seus municípios, regiões e ao país como um todo.

“Todos os anos, ajudamos a Croácia a ganhar reconhecimento como um país que produz azeites de alta qualidade entre as nações produtoras de azeite do mundo”, disse ele.

Vlatković disse que valorizou o reconhecimento dos organizadores quanto ao esforço necessário para alcançar uma qualidade excepcional, observando que o concurso conta com os principais especialistas internacionais em avaliação sensorial para avaliar os azeites.

“É lamentável que nosso próprio país tenha vindo a cobrar impostos sobre prêmios que promovem a qualidade de seus próprios produtores”, disse ele.