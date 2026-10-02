As exportações de azeite da Tunísia disparam, mas as vendas a granel ainda predominam

A Tunísia está exportando volumes recordes de azeite de oliva, mas a maior parte ainda sai do país a granel. Os produtores afirmam que o próximo desafio é fortalecer as marcas tunisianas no exterior.

O azeite tunisiano vem expandindo constantemente sua presença nos mercados internacionais, com um aumento acentuado nas exportações, especialmente para a Espanha e a Itália, dois de seus maiores compradores. Os números mais recentes da safra mostram volumes recordes de exportação, ao mesmo tempo em que destacam o domínio contínuo das vendas a granel.

O negócio a granel é ótimo. Ele gera receita e nos ajuda a expandir os negócios. Mas a diversificação é mais importante.– Ahmed Hamza, Olyfo

A Tunísia exportou 381.200 toneladas de azeite, no valor de 4,78 bilhões de TND (1,42 bilhão de euros), durante os primeiros dez meses da safra 2025/2026, de acordo com o Observatório Nacional da Agricultura (ONAGRI).

Os volumes de exportação aumentaram 50,8% em relação ao mesmo período da safra anterior, enquanto as receitas cresceram 41,2%. Com dois meses ainda por contabilizar, o total de 381.200 toneladas já havia superado as 365.000 toneladas exportadas durante toda a safra de 2019/2020. No entanto, 85,5% dessas exportações foram enviadas a granel.

A forte demanda internacional está entre os fatores que impulsionam o investimento contínuo em novos olivais e a expansão da capacidade de produção em todo o país. Apesar da alternância natural entre colheitas de maior e menor rendimento e das crescentes pressões climáticas, a produção média da Tunísia tem continuado a aumentar ao longo do tempo.

“Nos últimos dez anos, muitos investiram em novos olivais e expandiram a produção, e é possível observar como os números básicos da produção de azeite tendem a crescer ao longo dos anos”, disse Ahmed Hamza, cofundador e diretor-geral da premiada produtora Olyfo, ao Olive Oil Times.

Os dados do USDA estimam a área plantada em 2,06 milhões de hectares em 2024/2025 e 2,10 milhões de hectares em 2025/2026, com uma estimativa de 2,15 milhões de hectares para 2026/2027.

Essa expansão não elimina as fortes oscilações entre as colheitas individuais. Najah Saïdi Hamed, presidente da Câmara Nacional dos Produtores de Azeitona, disse à Mosaïque FM que a produção poderia cair para cerca de 300 mil toneladas em 2026/2027, ante aproximadamente 500 mil toneladas na safra anterior, o que representa uma queda de cerca de 40%.

Ela atribuiu a queda esperada principalmente ao ciclo de produção alternada da oliveira e afirmou que os preços internacionais mais altos poderiam manter as receitas de exportação próximas às da safra anterior, apesar da menor produção.

As condições climáticas podem amplificar essas oscilações na produção. Em Sousse, Hassen Latif, presidente da União Regional de Agricultura e Pesca, disse que uma estimativa inicial de 100 mil toneladas de azeitonas foi reduzida em 10%, para 90 mil toneladas, após temperaturas excepcionalmente altas no verão.

“O maior desafio é o clima”, disse Hamza. Em Kairouan, onde ele mora, as temperaturas ultrapassaram 50 graus Celsius em alguns dias de verão. “Não acho que isso terá um impacto imediato”, disse ele. “Mas, a médio e longo prazo, isso será um desafio para todos nós.”

Com a produção de azeite em expansão e as exportações atingindo novos recordes, os produtores tunisianos buscam maneiras de agregar mais valor vendendo sob suas próprias marcas. (Foto: Olyfo)

Durante os primeiros dez meses da safra de 2025/2026, o azeite a granel representou 80,7% das receitas de exportação, em comparação com sua participação de 85,5% no volume de exportações. O azeite embalado representou 14,5% do volume, mas gerou 19,3% das receitas.

Esses números se traduzem em um valor médio de exportação de aproximadamente 16,7 TND por quilograma para o azeite de oliva embalado, em comparação com 11,8 TND para o azeite a granel. As exportações de produtos embalados, no entanto, não representam necessariamente produtos vendidos internacionalmente sob marcas de consumo tunisianas.

Ao mesmo tempo, os volumes de exportação têm crescido mais rapidamente do que as receitas. O aumento de 50,8% no volume, comparado a um aumento de 41,2% no valor, implica que o valor médio de exportação por quilograma durante o período de dez meses diminuiu cerca de 6% em relação ao ano anterior.

Isso se segue a uma correção de preços muito mais acentuada durante a safra anterior. Dados da ONAGRI mostraram que, até o final de fevereiro de 2025, o preço médio de exportação havia caído 48% em relação ao ano anterior, passando de 26,41 TND para 13,73 TND por quilo. A queda do mercado também gerou polêmica em torno de supostas irregularidades financeiras que, segundo alguns representantes do setor, contribuíram para a pressão sobre os preços no mercado interno e internacional.

Mais recentemente, os preços têm mostrado sinais de estabilização. A ONAGRI informou que o preço médio de exportação em agosto de 2026 foi 7,1% superior ao de agosto de 2025.

“As exportações a granel beneficiam os agricultores, os exportadores, os moinhos… Todos”, disse Hamza. “Devemos aproveitar isso, mas também precisamos sair por aí e tentar promover produtos de marca.”

A Espanha adquiriu 31,9% das exportações tunisianas de azeite em volume entre novembro de 2025 e agosto de 2026, seguida pela Itália, com 19,8%. Juntos, os dois países absorveram mais da metade das exportações da Tunísia.

A concentração é ainda maior no caso do azeite orgânico. A Itália foi responsável por 39% dos volumes de exportação orgânica durante o mesmo período de dez meses, e a Espanha, por outros 26%. Apenas 6,3% das exportações tunisianas de azeite orgânico, em volume, foram embaladas.

Uma análise do Banco Mundial de 2020 sobre a cadeia de valor do azeite da Tunísia, com base em padrões comerciais anteriores, constatou que a Espanha e a Itália importavam azeite tunisiano a granel principalmente para reexportação sob suas próprias marcas ou para mistura com azeites nacionais.

Faouzi Zayani, presidente da associação Zitouna, afirmou em setembro que a persistência das exportações a granel priva o azeite tunisiano de parte do valor gerado mais adiante na cadeia de suprimentos.

Zayani disse que o azeite tunisiano enviado a compradores europeus pode ser misturado com outros azeites e comercializado com indicações genéricas de origem, como “fora da União Europeia”, sem identificar de forma destacada a Tunísia como a fonte.

Ele também citou o azeite orgânico como um exemplo do problema, argumentando que a produção orgânica continua a sair do país a granel sem se beneficiar plenamente de suas credenciais de origem e qualidade.

Os olivais se estendem pelo interior árido da Tunísia, onde os produtores continuam investindo em novos plantios e ampliando a capacidade de produção. (Foto: Olyfo)

“A venda a granel é um bom negócio”, disse Hamza. “Mas acho que, à medida que nossas quantidades continuam crescendo e mais pessoas investem no plantio de oliveiras, não devemos contar apenas com os compradores tradicionais.”

Vender sob uma marca tunisiana exige estabelecer logística e distribuição, encontrar compradores e criar demanda em cada mercado estrangeiro. Novos esforços cooperativos e os de produtores premiados ilustram esse empenho.

“O principal desafio é ter a capacidade de ir ao país específico onde se deseja vender, abrir uma pessoa jurídica, ter um depósito, montar uma equipe e bater em todas as portas”, disse Hamza. “Há dois anos, aluguei uma van, enchi-a com garrafas e caixas de azeite e dirigi pelos Estados Unidos, de Nova York a Los Angeles, batendo em todas as portas”, acrescentou ele.

A Olyfo seguiu uma abordagem semelhante no Reino Unido, estabelecendo uma parceria local, importando estoque e abordando lojas, chefs e eventos gastronômicos diretamente. Levou cerca de um ano para estabelecer a logística, alcançar dezenas de lojas e começar a ganhar reconhecimento entre os chefs.

“É preciso fazer um estoque, ir até aquele país, falar a língua local, aprender a cultura e se conectar com as pessoas certas”, disse Hamza. “Não há mágica nem truque secreto. Isso não vai acontecer da noite para o dia.”

Os exportadores a granel, em comparação, contam com décadas de relações comerciais. “É um negócio tradicional que já está estabelecido há pelo menos 30 anos”, disse Hamza.

Zayani defendeu uma representação comercial tunisiana mais permanente no exterior para ajudar os produtores a obter acesso a mercados em desenvolvimento e promover produtos embalados e marcas tunisianas.

Hamza também vê a identidade internacional do azeite tunisiano como uma peça que falta na equação.

“A Itália construiu uma marca ao longo dos anos”, disse ele. “A música contribuiu, a moda contribuiu, a indústria cinematográfica contribuiu. Os italianos construíram a marca da dolce vita, da boa comida e dos negócios familiares. Quando você compra um produto italiano, não compra apenas o azeite; é a nonna, é o amor em família.”

Os esforços promocionais coordenados da Espanha incluem uma campanha de três anos que a Interprofissional Espanhola do Azeite de Oliva lançou nos Estados Unidos em julho de 2026 com um orçamento de 22 milhões de euros, o maior investimento da organização em um único mercado estrangeiro.

A Tunísia também intensificou suas atividades promocionais. Mourad Ben Hassine, diretor-geral do Centro de Promoção de Exportações (CEPEX), afirmou que a agência planeja pelo menos dobrar o número de iniciativas promocionais de azeite em 2026, para 50 ou mais, com foco especial no azeite embalado e no desenvolvimento de novos mercados.

Hamza acredita que grande parte do trabalho de construção da identidade da Tunísia no exterior ainda recai sobre os produtores individuais. “Vejo muitos esforços por parte das embaixadas, mas não estão no nível que deveriam estar”, disse ele. “A maior parte do que acontece é, na verdade, resultado do esforço do setor privado.”

Hamza disse que os esforços da Olyfo nos mercados externos visam não apenas promover a empresa, mas também aumentar o reconhecimento da Tunísia como um país produtor de azeite de oliva.

“Antes de vendermos nossos produtos, precisamos vender o país, e o país nos venderá”, disse ele.

“O negócio a granel é ótimo. Gera receita e nos ajuda a expandir os negócios”, acrescentou Hamza. “Mas a diversificação é mais importante.”

“O azeite da Tunísia merece ser reconhecido pelo seu nome”, disse ele. “E acho que deveria ter sua própria bandeira.”