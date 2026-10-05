A safra maior da Espanha pode provocar movimentos no mercado

A Espanha prevê que a produção de azeite aumente 23%, chegando a 1,6 milhão de toneladas na safra de 2026/27, sendo que uma safra mais abundante poderia desencadear um novo mecanismo de regulação do mercado.

A Espanha deverá produzir 1,603 milhão de toneladas métricas de azeite na safra de 2026/27, um aumento de 23% em relação à safra anterior, de acordo com a primeira previsão oficial publicada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação.

“A safra pode ser mantida, ou podemos perder grande parte dela. ” – Jesús Cózar, UPA Andaluzia

O ministério descreveu a safra esperada como “médio-alta”, marcando uma recuperação significativa em relação às cerca de 1,298 milhão de toneladas produzidas em 2025/26. Essa safra havia sido inicialmente prevista em cerca de 1,37 milhão de toneladas, antes que condições climáticas adversas reduzissem a produção final em cerca de 5%.

“Esta primeira previsão reflete as condições climáticas da safra”, afirmou o ministro da Agricultura, Luis Planas. “Ela oferece uma garantia de abastecimento e estabilidade para o mercado interno e para nossas exportações.”

As condições favoráveis da primavera sustentam grande parte do aumento esperado na produção espanhola de azeite. Temperaturas amenas e chuvas abundantes favoreceram a floração e a frutificação nas principais regiões olivícolas do país.

No entanto, o ministério enfatizou que a previsão ainda é preliminar. As altas temperaturas do verão afetaram particularmente os olivais de sequeiro, enquanto o clima nas primeiras semanas da nova safra influenciará o desenvolvimento dos frutos, o rendimento do azeite e a produção final.

Muito dependerá da Andaluzia, a maior região produtora de azeite do mundo, que deve responder por quase quatro quintos da produção espanhola.

Tanto o ministério nacional quanto o governo regional estimam a produção da Andaluzia em 1,261 milhão de toneladas. Jaén, a maior província produtora do país, deve responder por 575.000 toneladas, o que equivale a 36% do total da Espanha e 45,6% da produção da Andaluzia.

A previsão para Córdoba é de 339.700 toneladas, seguida por Sevilha, com 142.000 toneladas.

Ramón Fernández-Pacheco, ministro da Agricultura da Andaluzia, afirmou que a previsão regional serve como um importante indicador para os mercados dentro e fora da região.

“A safra atual foi marcada por um inverno muito chuvoso, o que favoreceu o desenvolvimento das plantações, embora as temperaturas bem acima da média tenham limitado o potencial de produção”, disse ele.

As organizações agrícolas, em geral, consideraram a previsão para a Andaluzia plausível, mas apontam para condições muito diferentes entre os olivais irrigados e os de sequeiro e afirmam que as chuvas ainda podem determinar qual a quantidade da safra esperada que chegará aos moinhos.

Francisco Elvira, chefe do setor de azeitonas da COAG Andaluzia, disse que a previsão é razoável, mas alertou que a persistência do tempo seco poderia fazer com que a produção final ficasse significativamente abaixo das estimativas atuais.

O secretário-geral da UPA Andaluzia, Jesús Cózar, fez uma distinção semelhante entre os olivais irrigados, que em geral entraram na fase final de desenvolvimento dos frutos em boas condições, e as oliveiras de sequeiro, que apresentam um estresse hídrico consideravelmente maior.

“Estamos em uma fase decisiva para a oliveira”, disse Cózar em setembro. “A safra pode ser mantida, ou podemos perder grande parte dela.”

A Unión de Uniones tem se concentrado nos danos que as chuvas já não podem reverter. A organização afirmou que o intenso calor do verão já havia causado a queda de algumas azeitonas das árvores e que a melhora no clima poderia beneficiar os frutos restantes, mas não recuperaria essas perdas.

“As temperaturas do verão foram altas, e as oliveiras deixaram cair alguns frutos porque não conseguiram sustentá-los”, disse Anastasio Yébenes, chefe do setor agrícola da organização. “O que já caiu não pode ser recuperado.”

A experiência da safra anterior também incentiva a cautela. Chuvas repetidas e ventos fortes atrasaram a colheita e causaram perdas de frutos em algumas áreas, fazendo com que a Espanha acabasse produzindo cerca de 5% menos azeite do que o inicialmente previsto.

Fora da Andaluzia, espera-se que Castela-La Mancha continue sendo a segunda maior região produtora da Espanha, com 152.555 toneladas, um aumento de 10% em relação ao ano passado. A Extremadura vem em seguida, com 97.300 toneladas, um aumento de 24%.

Espera-se que a produção diminua em várias regiões produtoras menores, incluindo Catalunha, Aragão, Múrcia, Navarra, Madri e as Ilhas Baleares.

A Espanha ainda detinha mais de 475.000 toneladas de azeite no final de agosto, de acordo com dados de mercado citados por representantes do setor. As vendas de setembro reduzirão esse volume antes que os estoques finais de transição sejam estabelecidos.

A ASAJA Jaén estimou que os estoques que entrarão na nova safra poderão ficar em torno de 350.000 toneladas, enquanto a COAG projetou aproximadamente 374.000 toneladas.

Se essas estimativas e a previsão de produção nacional forem confirmadas, a Espanha poderá iniciar a temporada com cerca de dois milhões de toneladas de azeite disponíveis, provenientes da produção nacional e dos estoques de transição, sem levar em conta as importações.

Esses volumes também poderiam determinar se a Espanha ativará um mecanismo de regulação de mercado que permita a retirada temporária do azeite do mercado em caso de excesso de oferta.

Em julho, o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública sobre as regras para a safra de 2026/27 com base no Artigo 167 bis do regulamento da Organização Comum de Mercado da União Europeia.

De acordo com as regras propostas, o mecanismo poderia ser acionado se os estoques iniciais, somados à produção prevista, atingissem pelo menos 120% do nível médio combinado registrado durante as seis campanhas anteriores.

O azeite poderia então ser temporariamente retirado do mercado até a safra seguinte ou direcionado para usos não alimentícios.

A COAG acredita que a previsão atual de produção e o excedente esperado poderiam ser suficientes para acionar o mecanismo e solicitou financiamento com apoio do governo para ajudar cooperativas e usinas a cobrir os custos de armazenamento do óleo retirado.

Com base em sua estimativa de 374.000 toneladas de estoque remanescente, a organização sugeriu que cerca de 10% da produção talvez precise ser temporariamente retida.

A UPA e a ASAJA também afirmaram que os números finais de produção e excedentes poderiam atender às condições necessárias para considerar a medida, embora nenhuma decisão tenha sido tomada.

Planas confirmou que o governo avaliará as estimativas regionais atualizadas da safra e os números finais do excedente em outubro e decidirá, na primeira quinzena de novembro, se ativará o mecanismo.

“Estamos acompanhando a situação de perto e analisando-a com rigor absoluto”, disse ele. “Trata-se de uma medida extraordinária, aplicada em circunstâncias extraordinárias.”