Disputa sobre o orçamento da UE opõe os países do norte aos principais produtores de azeite

A Alemanha e outros cinco países da UE defendem um orçamento menor, enquanto 17 Estados-membros alertam que novas reduções no financiamento agrícola colocariam os agricultores em risco.

O próximo orçamento de longo prazo da União Europeia, inicialmente proposto em pouco menos de 2 trilhões de euros, enfrenta cortes significativos que poderiam reduzir ainda mais o financiamento destinado aos agricultores do bloco.

Sob pressão da Alemanha e de outros Estados-membros da UE, a Irlanda, que atualmente ocupa a presidência rotativa do bloco, propôs reduzir as despesas para o período de 2028 a 2034 em 159 bilhões de euros, ou quase 8%.

Este não é o momento para a Europa reduzir suas ambições . – Carta conjunta de 17 Estados-membros da UE

As reduções propostas também poderiam afetar o financiamento aos agricultores no âmbito da próxima Política Agrícola Comum (PAC) da UE, aumentando as preocupações com a diminuição do apoio à agricultura.

A Alemanha lidera uma coalizão de seis países conhecida como os “frugais”, que também inclui a Dinamarca, a Suécia, os Países Baixos, a Áustria e a Finlândia. Juntos, os seis países contribuem com cerca de 40% do orçamento da UE.

Em uma carta ao governo irlandês, os líderes dos seis países argumentaram que o próximo orçamento da UE deveria ser definido em um nível que “possa ser realisticamente financiado”.

Eles também pediram que os recursos fossem redirecionados de áreas tradicionais de gastos, incluindo coesão e agricultura, para outras prioridades em todo o bloco de 27 membros.

“O financiamento deve se concentrar em investimentos comuns em segurança e defesa, competitividade, inovação e combate à migração irregular”, dizia a carta.

De acordo com a proposta de orçamento da UE para 2028–2034, o financiamento agrícola seria incorporado a um Fundo de Parceria Nacional e Regional (NRP) mais amplo, no valor de 865 bilhões de euros.

Desse montante, 295,7 bilhões de euros seriam destinados a pagamentos diretos aos agricultores, um valor substancialmente inferior aos 386,6 bilhões de euros alocados para subsídios agrícolas no âmbito da atual PAC 2021–2027.

Se a redução proposta de 8% no orçamento geral da UE for aprovada, espera-se que o financiamento agrícola caia quase 3%, dando continuidade a um declínio de décadas na participação da PAC nos gastos da UE.

Na década de 1980, os gastos agrícolas representavam cerca de 70% do orçamento do bloco. Desde então, essa parcela caiu para aproximadamente 30%.

Os cortes propostos também revelaram divisões entre os países do norte da UE, que buscam conter os gastos, e os Estados-membros do sul e do leste, que buscam preservar o financiamento para o desenvolvimento agrícola e regional.

Um grupo de 17 países membros do sul e do leste, incluindo Espanha, Itália, Grécia e Portugal — os maiores produtores de azeite da UE —, se opôs às reduções defendidas pelos países mais austeros.

Conhecido como os “Amigos da Coesão”, o grupo instou a presidência irlandesa da UE a manter o financiamento agrícola na próxima PAC.

“Este não é o momento para a Europa reduzir suas ambições”, escreveram os países em uma carta conjunta ao governo irlandês. “A Política de Coesão e a Política Agrícola Comum são políticas de longa data, mas seus objetivos continuam tão relevantes quanto sempre foram.”

A posição do grupo também foi exposta em uma declaração publicada pelo governo esloveno.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também alertou contra reduções substanciais no próximo orçamento de longo prazo do bloco.

“Gostaria de alertar contra grandes cortes”, disse von der Leyen em um discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. “Isso correria o risco de afetar profundamente prioridades essenciais que todos nós, juntos, concordamos em estabelecer.”

O debate sobre o orçamento ocorre em um momento em que os agricultores europeus enfrentam pressão crescente devido à queda nos preços agrícolas e ao aumento dos custos de produção.

De acordo com o Eurostat, os preços recebidos pelos agricultores pelos produtos agrícolas caíram 5,8% no segundo trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, marcando o terceiro trimestre consecutivo de quedas em relação ao ano anterior.

Enquanto isso, os preços médios dos insumos agrícolas, incluindo energia, ração animal e fertilizantes, subiram 4,7% no mesmo período, reduzindo ainda mais as margens de lucro das propriedades rurais.

Analistas políticos sugeriram que as autoridades da UE estão buscando finalizar um acordo sobre o próximo orçamento de longo prazo antes do fim do ano, antes das eleições marcadas para 2027 em vários Estados-membros.

“Eles querem fechar o acordo antes da eleição presidencial [na França] porque sabem que algo pode mudar”, disse um representante do partido de oposição de extrema direita da França, o Agrupamento Nacional.