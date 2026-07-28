Fiyatlar Düşerken İspanya 1,3 Milyon Ton Zeytinyağı Üretti

Katalonya, Aragon ve Valensiya’daki önemli üretim artışları, Endülüs’teki keskin düşüşü kısmen telafi ederek İspanya’nın nihai zeytinyağı üretimini 1,3 milyon tona çıkardı.

İspanya, 2025/26 hasat yılında 1,3 milyon metrik ton zeytinyağı üretti; hükümet, bu miktarın “pazar ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini” belirtti.

Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından yayınlanan en son verilere göre, bazı bölgelerde üretim normalden daha geç bir tarihe kadar devam etti.

Bakanlık, aylık piyasa bülteninde, “2025/26 hasat yılı üretimi, Aralık ayından Şubat ayına kadar meteorolojik nedenlerin etkisiyle belirli üretim bölgelerinde hasatın gecikmesi nedeniyle normalden biraz daha uzun süren bir sezonda 1,3 milyon ton ile tamamlandı” diye yazdı.

İspanya Zeytin Belediyeleri Birliği’nin Şubat ayında, Leonardo Fırtınası’nın yol açtığı şiddetli yağmurlar ve selin, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan ülkedeki üretimi 1,2 milyon tona düşüreceğini öngörmesinin ardından, nihai rakam şişeleyiciler ve ihracatçılar için sevindirici bir haber oldu.

Ancak üretim, Eylül ayında hasat başlamadan önce öngörülen 1,45 milyon tonun oldukça altında kaldı. Sonbaharın başında yağmur eksikliği ve olağandışı sıcak hava, meyvelerde beklenenin altında yağ birikmesine neden oldu.

Ülkenin en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan Endülüs’te üretim en keskin düşüşü yaşadı; 2024/25 sezonundaki 1,15 milyon tondan 2025/26 sezonunda 974.100 tona geriledi.

Bu düşüş, Aragon ve Valensiya’daki önemli artışlarla kısmen telafi edildi; bu bölgelerde üretim, bir önceki hasat yılına kıyasla sırasıyla dört kat artarak 17.100 tona ve 23.400 tona ulaştı.

İspanya’nın ikinci en büyük üretim bölgesi olan Kastilya-La Mancha’da ise daha ılımlı bir düşüş kaydedildi. Üretim, 2024/25 sezonundaki 146.600 tondan 2025/26 sezonunda 138.600 tona geriledi.

Extremadura’daki üretim ise 78.300 ton ile genel olarak sabit kaldı.

Öte yandan, Katalonya’daki üretim hasat öncesi beklentileri karşıladı. İspanya’nın dördüncü en büyük üretim bölgesi, bir önceki hasadın iki katından fazla olan 38.900 ton verim sağladı.

Murcia, Balear Adaları ve Kanarya Adaları’nda da üretimde önemli artışlar kaydedildi.

Murcia’daki üretim 4.300 tondan 14.300 tona yükselirken, Balear Adaları’ndaki üretim 245 tondan 990 tona çıktı.

Kanarya Adaları ise oransal olarak en büyük artışı kaydetti; bir önceki hasat yılında 1 ton olan zeytinyağı üretimi, 2025/26 sezonunda 26 tona çıktı.

İspanya’nın toplam verimi, 2024/25 sezonunda üretilen 1,42 milyon tondan biraz daha düşük olsa da, dört yıllık ortalamayı yüzde 14 aştı. Bu sonuç, Haziran sonuna kadar zeytinyağı stoklarının üst üste üçüncü aylık artışına da katkıda bulundu.

Üretimdeki düşüşe rağmen stoklardaki artış, kısmen zayıflayan iç satışlara bağlandı. İspanya’daki zeytinyağı satışları, bir önceki hasat yılının aynı döneminde 377.200 ton iken, 2025/26 sezonunun ilk dokuz ayında 362.800 tona geriledi.

İhracat da 759.400 tondan 745.300 tona gerilerken, hasat yılının ilk dokuz ayında ithalat 175.000 tondan 200.600 tona yükseldi.

Piyasadaki normalleşmenin devam etmesi, menşe yerinde sızma zeytinyağı fiyatlarını 2022'den bu yana en düşük seviyesine itti.

Sızma zeytinyağı, 100 kilogram başına yaklaşık 362 avroya işlem gördü; bu rakam, 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen eşi görülmemiş yüksek seviyelerin yaklaşık yüzde 50 altında.

Sızma, lampante ve rafine zeytinyağı fiyatları da o yıllarda ulaşılan rekor seviyelerin oldukça altında kaldı, ancak her biri geçen yılın aynı dönemine göre biraz daha yüksekti.

Bakanlığın ayrı verilerine göre, sofralık zeytin üretiminde hafif bir düşüş gözlendi; üretim, 2024/25 sezonundaki 533.200 tondan mevcut hasat yılında 503.100 tona geriledi.