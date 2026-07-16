Brezilya, En Kaliteli Zeytinyağlarını Ayırt Etmek İçin “Premium” Mührünü Hayata Geçirdi

Brezilya’da başlatılan yeni bir sertifikasyon programı, üreticilerin tüketici güvenini kazanmaya ve yerli zeytinyağlarını ithal rakiplerinden ayırt etmeye çalışması nedeniyle, sızma zeytinyağı kategorisinin çok ötesinde kalite standartları belirliyor.

“Günümüzde yurt dışından gelen ürünlerin çoğu, sızma zeytinyağı olarak nitelendirilmeye zar zor yetiyor. Brezilya zeytinyağı üreticileri birliği Ibraoliva’nın başkanı Flávio Obino, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Buradaki amaç, pazara süper premium sızma zeytinyağlarını sunmak ve Brezilyalı tüketicilerin çok yüksek kaliteli bir zeytinyağının tadının nasıl olduğunu anlamalarına yardımcı olmaktır,” dedi.

Brezilya’nın önde gelen zeytinyağı üreticisi eyaleti Rio Grande do Sul’da Ibraoliva, sızma zeytinyağını temel standart olarak kabul ederken, çok daha katı kalite standartlarını karşılayan zeytinyağlarını belirleyen “Selo Premium Origem e Qualidade RS” adlı bir sertifikasyon programı geliştirdi.

İkinci sezonuna giren program, eyalet içinde yetiştirilen ve işlenen zeytinlerden üretilen ve bu kategori için geleneksel olarak gerekli olan kalite parametrelerini aşan ekstra sızma zeytinyağı partilerini sertifikalandırıyor.

Program kuralları uyarınca, zeytin yağı imalathanelerinin Brezilya Tarım Bakanlığı’na ve yüksek katma değerli yerel ürünleri tanıyan eyalet programı olan Produtos Premium’a kayıtlı olması gerekiyor.

Değerlendirmede zeytinin menşei, fizikokimyasal özellikleri ve duyusal kalitesi dikkate alınmaktadır. Sızma zeytinyağının serbest asitliği yüzde 0,8’e kadar çıkabilse de, “Premium” mührünü almak isteyen yağların serbest asitliği yüzde 0,3’ü geçmemelidir.

Obino ayrıca, K232, K270 ve ΔK dahil olmak üzere daha sıkı ultraviyole emilim parametrelerinin yanı sıra, sıfır kusurlu olma şartı ve yeşil ya da olgun olsun, tazeliği ve yüksek kaliteli sızma zeytinyağı standartlarıyla tutarlılığı gösteren en az üç medyan meyvelilik puanı gerekliliğine de değindi.

Başvuru için üreticiler, her partiden iki adet 250 mililitrelik şişe sunar; bu şişeler ticari etiket içermeyen Ibraoliva şişeleridir, ancak marka, parti numarası ve yağın tek çeşit mi yoksa karışım mı olduğu bilgisi ile tanımlanır. Şişelerden biri analiz edilirken, diğeri karşı numune olarak saklanır. Herhangi bir duyusal kusur, partinin diskalifiye olmasına neden olur.

Obino’ya göre, programın en belirleyici özelliği, mührün üreticiler genel olarak değil, tek tek partilere verilmesi.

Obino, “Bu çok önemlidir çünkü her bir partinin tanımlanabilir olması gerekir,” dedi. “Burada mühürlerin çoğaltılması gibi bir mucize söz konusu değildir. Fizikokimyasal ve duyusal analizlerden geçen belirli bir partim var ve sadece o parti premium mührü alıyor. Üretici bu mührü diğer partiler için veya sertifikalandırılmamış zeytinyağları için kullanamaz. Tek ve tanımlanabilir bir parti olması gerekir.”

Obino, bu yaklaşımın, ödüllerin bir üreticinin tüm ürün yelpazesine geniş çapta uygulandığında ortaya çıkan karışıklığı önlediğini belirtti. “Bazen insanlar en kaliteli zeytinyağlarını uluslararası bir yarışmaya gönderir, kazanır ve ardından o madalyayı ürettikleri herhangi bir zeytinyağı için kullanır. Bizim sistemimizde ise mühür, kesinlikle tanımlanabilir partilere bağlıdır,” dedi.

Obino için bu mühür, bir pazarlama aracından daha fazlasıdır. Bu, hâlâ ithalatın hakim olduğu bir pazarda yerli zeytinyağına güven oluşturmak ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yürütülen daha geniş çaplı bir çabanın parçasıdır. Brezilyalı üreticilerin fiyat veya hacim açısından büyük yabancı tedarikçilerle rekabet edemediğini belirten Obino, sektörün kalite, izlenebilirlik ve tüketici eğitimi yoluyla kendini farklılaştırması gerektiğini ifade etti.

“Odak noktamız tamamen süper premium segmentte,” dedi Obino. “Şu an için odak noktamız, yalnızca daha yüksek satın alma gücüne sahip, farklı bir zeytinyağı için para ödeyebilecek tüketiciler.”

Bu strateji, Capolivo gibi üreticilerde yankı buldu. Şirketin pazarlama ve iletişim direktörü Carolina Capoani, sertifikasyonun yüksek kaliteli Brezilya zeytinyağlarını öne çıkarmak isteyen üreticiler için “bir mühürden çok daha fazlasını” temsil ettiğini söyledi.

“Bu, Rio Grande do Sul’da üretilen zeytinyağının mükemmelliğini kanıtlayan ve zeytinlik yönetiminden ekstraksiyon ve şişelemeye kadar yapılan çalışmaları değerlendiren teknik bir tanıma,” diye Olive Oil Times’a konuştu.

Capoani, duyusal değerlendirme sürecinin programın en büyük güçlerinden biri olduğunu belirtti. “Zeytinyağları, meyvelilik, acılık ve keskinlik gibi olumlu özelliklerin yanı sıra kusur bulunmadığını da doğrulayan eğitimli uzmanlar tarafından analiz ediliyor,” dedi. “Bu, tüketicilere titiz kalite kriterlerini karşılayan bir ürün satın aldıklarına dair ek bir garanti sunuyor.”

Capoani, bu mührün ithal zeytinyağlarının doğası gereği daha üstün olduğu yönündeki uzun süredir var olan algıyı değiştirmeye de yardımcı olabileceğini ekledi.

“İthal zeytinyağlarının daha üstün olduğu yönünde tarihsel bir algı hâlâ mevcut olsa da, Brezilya zeytinyağlarının uluslararası yarışmalarda tanınırlık kazanması ve dünyanın en iyileriyle kıyaslanabilir kalite sergilemesi sayesinde bu görüş değişmeye başladı,” dedi Capoani. “Sertifikalar güvenilirlik sağlar, tüketiciler için güvenilir bir referans sunar ve yerel üretime olan güveni pekiştirir.”

Yerel üretim hâlâ sınırlı olsa da, 2026 sezonunun bir rekor kırması bekleniyor. Obino, “Büyük endüstriyel ölçekte üretim yapmanın imkânımız yok,” dedi. “Ancak bu yıl Brezilya’nın tarihsel rekorunu kırma yolundayız. Brezilya genelinde yaklaşık 1,5 milyon litreye ulaşmamız bekleniyor; bu da bir milyon litre olan ilk tahminimizi aşacak.”

“Bizim için bu çok büyük bir rakam çünkü önceki rekorumuz 640.000 litredir,” diye ekledi. “Önceki en iyi performansımıza kıyasla yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydediyoruz, ancak buna rağmen ülke zeytinyağı tüketiminin en fazla yüzde ikisini karşılayacağız.”

Bu sınırlı pazar payı, Premium Seal’in ardındaki mantığı pekiştiriyor, diye savundu. “Brezilya’daki bu tür bir kitleye yönelik tüketimin yüzde ikisine ulaşabilirsek, geri kalan yüzde 98’i standart süpermarket raflarındaki yağlara bırakmakta hiçbir sakınca görmüyoruz,” dedi Obino.

Perakendeciler hacme odaklanmaya devam etse de tüketicilerin tepkisinin cesaret verici olduğunu da sözlerine ekledi. “Değerlendirmelerimiz, tüketicilerin Premium Seal etiketine çok olumlu tepki verdiğini gösteriyor,” dedi. “Ancak perakendeciler, bizim sağlayamadığımız satış hacmine odaklanmaya devam ediyor.”

“Neyse ki tüketicilerimiz bu konuda kendilerini bilgilendiriyor ve bu değişim artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldi. Gerçek, otantik zeytinyağını tadanlar, süpermarketlerdeki ticari ithal ürünlere geri dönmüyor,” dedi Obino.

Benzer tartışmalar Avrupa’da da devam ediyor; burada üreticiler ve sektör kuruluşları, süper premium zeytinyağlarını daha geniş kapsamlı sızma zeytinyağı kategorisinden ayırmanın yollarını araştırıyor.

Obino, “Ibraoliva, Brezilya’ya gelen ve bir şekilde yerel süper premium pazarımızı engelleyen çok düşük kaliteli zeytinyağlarından net bir şekilde ayrışmak amacıyla, Avrupa’daki bu süper premium, yüksek kaliteli zeytinyağı hareketine daha fazla yakınlaşmaya büyük ilgi duyuyor,” dedi.

Obino, iklim değişikliğini “büyük bir zorluk” olarak nitelendirerek, “Brezilya’nın zeytin üretimi için tamamen elverişsiz koşullara sahip olduğunu” belirtti.

“Üreticilerin en yoğun olduğu güney bölgesinde, nem oranı çok yüksek ve kışın tutarlı bir soğuk hava eksikliği var,” dedi.

Obino, Brezilyalı üreticilerin öğütme aşamasında zaten iyi performans gösterdiğini, en büyük zorluğun ise zorlu iklim koşulları altında zeytinliklerde tutarlı sonuçlar elde etmek olduğunu belirtti. “İkinci aşama olan işleme sürecine gelince, sonuçlarımız zaten harika,” dedi. “Zeytinlerimiz normalden çok daha erken hasat ediliyor; bu, zeytinyağı veriminin daha düşük olması anlamına geliyor, ancak yağa daha yüksek stabilite, dayanıklılık ve kimyasal kalite kazandırıyor.”

Ayrıca, Uruguay Zeytin Birliği ile yapılan ortaklıklar, CAF (Latin Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası) desteği ve Uluslararası Zeytin Konseyi’nden araştırmacılarla olası işbirliği yoluyla bilimsel ve teknik uzmanlığı güçlendirme çabalarına da dikkat çekti.

Obino, “Stratejimiz herkese her şeyi sunmak değil,” diyerek sözlerini tamamladı. “Brezilya’nın süper premium zeytinyağı üretebileceğini ve tüketicilerin bunu ayırt edebilecek bir yolunun olduğunu göstermek.”