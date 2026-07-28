Çiftçi pazarları, 71 İtalyan hastanesine taze ve yerel gıda sağlıyor

Ülke çapında yürütülen bir girişim, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla İtalyan hastanelerine yerel tarım ürünlerini ve beslenme eğitimini getiriyor.

“Campagna Amica per la Salute” (Sağlık için Campagna Amica) girişimi, İtalya genelinde 71 hastaneye çiftçi pazarları getirerek hastalara, ailelere, sağlık çalışanlarına ve yerel sakinlere taze, yerel, mevsimlik ve izlenebilir tarım ürünlerine erişim imkânı sunuyor.

Bu girişim, çiftçi örgütü Coldiretti; İtalyan tarımını destekleyen ve doğrudan satış yapan çiftçi pazarları ağını işleten Campagna Amica Vakfı; ve gıda ile sağlık arasındaki ilişkiye odaklanan bir düşünce kuruluşu olan Aletheia Vakfı tarafından desteklenmektedir.

Günümüzde, koruyucu gıda ortamlarını sağlık hizmetleri altyapısına entegre etmek ulusal ölçekte mümkündür . – Antonio Gasbarrini, Gemelli Üniversite Hastanesi bilimsel direktörü

Pazarlar, her hastanenin belirlediği takvime göre haftalık veya aylık olarak düzenlenmektedir.

Bu pazarlar Toskana’da yedi sağlık tesisinde; Campania ve Emilia-Romagna’da altışer; Piedmont ve Puglia’da beşer; Abruzzo, Lazio, Lombardiya, Sicilya, Sardunya ve Veneto’da dörder; Basilicata, Calabria ve Marche’de üçer; Friuli-Venezia Giulia, Molise ve Umbria’da ikişer; Liguria, Trentino-Alto Adige ve Valle d’Aosta’da ise birer tane bulunmaktadır.

Bu girişim, besleyici gıdaları birincil önlemenin merkezine yerleştirerek ve Akdeniz Diyetini halk sağlığının temel bir direği olarak yeniden teyit ederek daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Roma’daki Agostino Gemelli Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen “Campagna Amica per la Salute” çiftçi pazarı (Fotoğraf: Coldiretti)

Girişim, 10 Temmuz’da Roma’daki Fondazione Agostino Gemelli IRCCS Üniversite Hastanesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla resmen başlatıldı.

Organizasyon gruplarının ve sağlık kurumunun temsilcilerine, Tarım, Gıda Egemenliği ve Ormancılık Bakanı Francesco Lollobrigida; İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Rocco Bellantone; Lazio Bölge Başkanı Francesco Rocca ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de katıldı. İtalya’nın çeşitli bölgelerinden birçok hastanenin temsilcileri ise uzaktan katıldı.

“Mikrobiyom bilimi bize, sağlığın sadece moleküler bir hastalığın yokluğu değil, yediklerimiz, yaşadığımız çevre ve yaşadığımız deneyimler tarafından şekillenen karmaşık bir biyolojik ekosistemin dayanıklılığı olduğunu göstermiştir,” dedi Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS bilimsel direktörü ve Aletheia Vakfı bilimsel komite başkanı Antonio Gasbarrini.

“Çiftçi pazarlarını düzinelerce İtalyan hastanesine getirmek sadece sembolik bir jest değildir,” diye ekledi. “Bu, koruyucu gıda ortamlarını sağlık hizmetleri altyapısına entegre etmenin bugün ulusal ölçekte mümkün olduğunu ve kanıta dayalı önlemenin modern bir hastanenin misyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelebileceğini göstermektedir.”

Liguria’nın Cenova kentindeki Giannina Gaslini Çocuk Hastanesi’nde düzenlenen Campagna Amica per la Salute çiftçi pazarı (Fotoğraf: Coldiretti)

Girişimin açılış gününde, birçok hastane, gıdanın birincil önleme aracı olarak rolüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla gıda eğitimi etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Coldiretti ayrıca, İtalyan sosyoekonomik araştırma enstitüsü Censis ile birlikte hazırladığı bir özet raporu sundu. Rapora göre, İtalyanların yüzde 97’si sağlıklı beslenmeyi diyabet, kalp hastalıkları ve obeziteyi önlemede hayati öneme sahip olarak görüyor. Ancak ankete katılanların çoğu, sağlıklı ve sağlıksız gıdalar arasında ayrım yapmakta zorlandıklarını belirtti.

Rapora göre, İtalyanların yüzde 88’i gıdalarının ve içeriklerinin gerçek kaynağını bilmek istiyor.

Öte yandan, ebeveynlerin yüzde 58’i, çocuklarının fırsat bulduklarında dengeli beslenmeden uzaklaşma eğiliminde olduklarını kabul etti. Aynı orandaki katılımcı, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlandırmayı destekledi.

Coldiretti başkan yardımcısı ve zeytinyağı üreticileri konsorsiyumu Unaprol’un başkanı David Granieri, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Sızma zeytinyağı, Campagna Amica per la Salute çiftçi pazarlarında tüketicilere sunulan en önemli ürünlerden biridir” dedi.

Granieri ayrıca, “Campagna Amica per la Salute” girişiminin başlatılmasından kısa bir süre sonra şehir yetkilileri tarafından sunulan, Roma’daki okul yemek hizmetleri için düzenlenen yeni ihaleyi memnuniyetle karşıladı.

Belgede, daha sağlıklı seçenekler lehine okul kantinlerinden ultra işlenmiş gıdaların çıkarılması öngörülüyor; bu önlem, Coldiretti’nin Lazio bölge birimi tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor.

Granieri, “Akdeniz Diyetinin temel taşlarından biri ve ‘Made in Italy’nin bir sembolü olan, gerçekten yüksek kaliteli sızma zeytinyağı, çocukluktan itibaren sağlığı korumak amacıyla vatandaşların sofralarında ya da okul mutfakları da dahil olmak üzere kamu kantinlerinde asla eksik olmamalıdır,” dedi.