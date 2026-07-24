Küresel Girişim, Geleneksel Beslenme Alışkanlıklarının Ortadan Kaybolmadan Önce Korunmasını Hedefliyor

Bilim insanları, küreselleşmenin geleneksel beslenme alışkanlıklarını hızla ortadan kaldırdığını ve bununla birlikte nesiller boyu birikmiş mutfak bilgisini ve biyomedikal araştırma için yeri doldurulamaz fırsatları da beraberinde götürdüğünü uyarıyorlar.

Gıda, gıda işleme ve bunların sağlık üzerindeki etkileri konusunda insanlığın sahip olduğu engin bilgi birikimi yok olmakta ve sonsuza dek kaybolabilir.

Araştırmacılar, gıda sisteminin küreselleşmesinden kaynaklanan artan baskı altında kalan dünya çapındaki geleneksel beslenme alışkanlıklarını incelemek üzere küresel bir girişim başlattılar.

Bu sadece yemeklerden ibaret değil. Beslenme biçiminin sosyal ve ekolojik bağlamını da içeriyor. – Quirijn de Mast, araştırmacı

Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir yorum yazısında, bir düzine ülkeden bilim insanları, geleneksel beslenme bilgisinin korunmasını titiz biyomedikal araştırmalarla birleştiren uzun vadeli bir girişim olan Dünya Beslenme Girişimi’ni tanıttı.

Araştırmacılar, yerel kökenli gıda sistemlerinin, endüstriyel olarak işlenmiş gıdalar, rafine karbonhidratlar, şeker ve doymuş yağlar açısından zengin ve giderek daha homojen hale gelen beslenme alışkanlıkları karşısında benzeri görülmemiş bir hızla yerini kaybettiği konusunda uyarıyor.

Bu beslenme sistemleri günlük yaşamdan kaybolduğunda, bilim insanları tariflerini yeniden oluşturabilirler. Ancak, bu besinleri bir ömür boyu veya nesiller boyunca tüketmenin biyolojik etkilerini yeniden yaratamazlar.

“Geçen hafta Pompeii’deydim ve orada insanların, Pompeii’de yaşayanların ne yediğini ve eski tarifleri nasıl geri kazanabileceklerini açıkladıklarını gördüm,” diye konuştu Yorum’un ilk yazarı ve girişimin arkasındaki araştırmacılardan biri olan Quirijn de Mast, Olive Oil Times’a.

“Böylece, o dönemde insanların ne yediğini daha sonra yeniden canlandırabilirsiniz,” diye ekledi. “Ancak böyle bir durumda bile, yeniden canlandırılması çok zor olan şey biyolojik maruziyettir.”

De Mast, Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nde küresel sağlık ve seyahat tıbbı alanında doçent olarak görev yapıyor.

Bir topluluk geleneksel beslenme alışkanlığını bıraktığında, araştırmacıların çocukluktan beri o beslenme sistemine maruz kalmış kişileri inceleme fırsatını kaybettiklerini açıkladı.

Orijinal malzemeler, yerel mahsul çeşitleri, fermantasyon mikroorganizmaları ve belirli yiyeceklerin hazırlanmasına ilişkin bilgiler de ortadan kalkabilir.

De Mast, araştırmacıların çalıştığı Afrika’daki topluluklara atıfta bulunarak, “Bu, yaşlılardan sıkça duyduğumuz bir şey,” dedi. “Gençler ise bu bilgiyi kaybediyorlar.”

Dünya Diyet Girişimi, miras diyetini, nesiller boyunca sürdürülen ve bir topluluk tarafından gıda kültürünün bir parçası olarak kabul edilen, tarihsel kökenleri olan bir beslenme sistemi olarak tanımlamaktadır.

Bu tanım, karakteristik yemeklerin veya tariflerin çok ötesine uzanır. Tanım, toplulukların yetiştirdikleri, topladıkları, satın aldıkları veya takas ettikleri ürünleri; mevsimsel farklılıkları; ve fermantasyon gibi pişirme ve işleme tekniklerini de kapsar.

“Bu sadece yemeklerden ibaret değil,” dedi de Mast. “Aynı zamanda beslenme biçiminin sosyal ve ekolojik bağlamını da içeriyor.”

Ancak, geleneksel beslenme sistemlerini romantikleştirmeye karşı uyarıda bulundu.

“Geçmişte her şeyin daha iyi olduğunu söylemek istemiyoruz,” diyen de Mast, miras diyetlerinin “donmuş bir müze nesnesi” olarak görülmemesi gerektiğini de ekledi.

Göç, ticaret, iklim ve kültürel alışverişler bu beslenme biçimlerini her zaman dönüştürmüştür. Araştırmacılar ayrıca, geleneksel beslenme biçimlerinin otomatik olarak daha sağlıklı olduğu varsayılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Bunun yerine, bu beslenme biçimlerinin değeri kısmen temsil ettikleri ve büyük ölçüde keşfedilmemiş biyolojik çeşitlilikte yatmaktadır.

Bu girişim, kısmen de Mast ve meslektaşlarının Tanzanya’nın kuzeyindeki Kilimanjaro bölgesinde yürüttükleri araştırmadan ilham aldı.

2025 yılında Nature Medicine dergisinde yayınlanan randomize kontrollü bir çalışmada, araştırmacılar 77 sağlıklı genç erkeği çalışmaya dahil ettiler ve büyük ölçüde bitki bazlı, lif açısından zengin Kilimanjaro geleneksel beslenme tarzına alışkın katılımcıların iki hafta boyunca Batı tarzı beslenme tarzına geçtiklerinde neler olduğunu incelediler.

Başka bir grup ise tersi geçişi yaptı. Üçüncü bir grup ise her zamanki Batı tarzı beslenme düzenine devam ederken, bir hafta boyunca geleneksel bir fermente muz ve darı içeceği olan mbege'yi diyetlerine ekledi.

Geleneksel beslenme tarzından Batı tarzı beslenme tarzına geçiş, iltihaplanmayı teşvik edici değişikliklere yol açtı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkili metabolik yollarda değişikliklere neden oldu.

Batı tarzı beslenme düzeninden geleneksel beslenme düzenine geçiş, mbege tüketimi gibi, büyük ölçüde iltihap önleyici etkiler yarattı.

Değişikliklerin bir kısmı, müdahalenin sona ermesinden dört hafta sonra da devam etti.

De Mast, “İki hafta içinde bile bağışıklık sisteminin işleyişinde belirgin değişiklikler gözlemledik,” dedi.

Bu bulgular özellikle önemliydi çünkü beslenme alışkanlıklarının biyolojik etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmaların çoğu, özellikle Akdeniz bölgesi ve Japonya’daki beslenme düzenleri olmak üzere, kapsamlı bir şekilde incelenmiş az sayıda beslenme düzenine odaklanmıştı.

De Mast, “Bu durum, beslenme düzenleri açısından yalnızca çok az sayıda beslenme düzenini, özellikle de Akdeniz diyetini dikkate aldığımızı ve bu konuda bilimsel verilere sahip olduğumuzu fark etmemizi sağladı” dedi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni makalede, beslenme düzenlerinin biyolojik etkilerine yönelik araştırmaların çoğunun Avrupa ve Doğu Asya nüfuslarına, özellikle de Akdeniz ve Japon diyetlerine odaklandığı belirtiliyor.

Buna karşılık, Afrika, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya ile Pasifik’teki beslenme sistemleri, bu bölgelerin çoğunda obezite ve beslenmeyle ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıklar artmasına rağmen, nispeten daha az incelenmiş durumda.

“Sadece Akdeniz diyetinden ne kadar çok şey öğrendiğimize bir bakın,” dedi de Mast.

Dünya Diyet Girişimi, birbirini tamamlayan iki bileşen aracılığıyla kanıt tabanını genişletmeyi planlıyor.

Dünya Diyet Atlası, geleneksel beslenme sistemlerini standartlaştırılmış ve herkese açık bir kaynakta belgeleyecek. Bu atlas, malzemeleri, tedarik kaynaklarını, işleme ve hazırlama yöntemlerinin yanı sıra yemek saatleri, ara öğünler, oruç tutma ve başkalarıyla birlikte yemek yeme gibi davranışları da kaydedecek.

Dünya Diyet Projesi ise standartlaştırılmış biyolojik araştırma protokollerini kullanarak seçilen diyetleri inceleyecek ve bilim insanlarının farklı popülasyonlarda bağışıklık, metabolizma ve mikrobiyom üzerindeki etkilerini karşılaştırmasına olanak tanıyacak.

De Mast, mevcut araştırmaların genellikle dağınık olduğunu ve araştırmacıların farklı teknolojiler ve çalışma tasarımları kullandıkları için doğrudan karşılaştırma yapmanın zor olduğunu belirterek, ortak bir metodolojinin gerekli olduğunu söyledi.

“İnsanları bir araya getirip her şeyi farklı bir şekilde yapmaya başlamak yerine, bir tür şablon kullanmaya çalışsak ne olur?” dedi.

Girişim ayrıca, beslenme alışkanlıklarını bağışıklık, metabolizma ve mikrobiyom özellikleriyle ilişkilendiren, birleşik bir çoklu omik biyobank oluşturmayı da hedefliyor.

Girişime daha fazla araştırmacı katıldıkça, potansiyel projeler Tanzanya ve Etiyopya’dan Hindistan, Endonezya, Brezilya, Kanada ve Avrupa’ya doğru genişliyor.

“Hindistan bir laboratuvardır,” dedi de Mast. “Gıda çeşitliliği söz konusu olduğunda Hindistan elbette çok iyi bir örnektir.”

Afrika, eski tahılları ve fermantasyon uygulamalarıyla Etiyopya da dahil olmak üzere, henüz yeterince araştırılmamış geleneksel gıda sistemlerine dair sayısız başka örnek sunuyor.

De Mast, “Teff adında, fermente edilen eski bir tahıl türüne sahipler,” dedi. “Bu, günlük besinleri ve temel gıda maddelerinden biridir. Diğer bölgelerde ise bol miktarda darı ve sorgum tüketiliyor.”

“Teff’i ele alalım,” diye ekledi. “Gluten içermez. Başka yerlerde gördüğümüz türden glikoz piklerine neden olmaz.”

“Etiyopya’nın geleneksel beslenme alışkanlıkları diğerlerinden farklıdır,” dedi de Mast.

De Mast’a göre amaç, herkesi belirli bir geleneksel beslenme tarzını benimsemeye ikna etmek değil.

“Bu bilgilerden bizim de kazanabileceğimiz çok şey var,” dedi. “Hepimizin Etiyopya’daki insanlar gibi beslenmeye başlaması gerektiğini söylemiyorum. Kesinlikle değil.”

Bunun yerine, araştırmacılar bilimsel olarak desteklenen beslenme uygulamalarının yelpazesini genişletebilecek belirli gıdaları, teknikleri veya kombinasyonları belirleyebilirler.

“En azından Hollanda’da son yıllarda beslenme alışkanlıklarımızın nasıl değiştiğine bakarsanız, artık çok fazla Asya mutfağı tüketiliyor,” dedi de Mast. “Neden geleneksel beslenme alışkanlıklarından da bazı unsurları dahil etmeyelim?”

De Mast, Dünya Beslenme Girişimi’ni, belirli bir sonuca odaklanan geleneksel bir araştırma projesinden ziyade, tabandan yukarıya doğru bir çaba olarak tanımladı.

Araştırmacılar, bu girişimin önümüzdeki on yıllarda genişleyeceğini ve daha fazla kurum, topluluk ve fon sağlayıcısını, Atlas’ı geliştirmek ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir biyolojik çalışmaları desteklemek amacıyla koordineli bir uluslararası çabaya dahil edeceğini umuyor.

“Web sitesi hazır,” dedi de Mast. “Şu anda başlamaya hazırız.”

Tanzanya ve Etiyopya’nın ötesinde, bu girişim Hindistan, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerde bu konuya ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yürüten araştırmacıları bir araya getiriyor.

“Bu girişimin büyümesini gerçekten umuyoruz,” dedi de Mast.

“Bence bakış açımızı genişletmek önemli, çünkü dünyadaki her şeyden öğrenecek çok daha fazla şey var,” diye sözlerini tamamladı.