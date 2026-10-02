Tunus’un Zeytinyağı İhracatı Artıyor, Ancak Toplu Satışlar Hâlâ Baskın

Tunus, rekor düzeyde zeytinyağı ihraç ediyor, ancak bunun büyük bir kısmı hâlâ dökme olarak ülke dışına çıkıyor. Üreticiler, yurtdışında daha güçlü Tunus markaları oluşturmanın bir sonraki hedef olduğunu belirtiyor.

Tunus zeytinyağı, uluslararası pazarlardaki varlığını istikrarlı bir şekilde genişletmiş olup, özellikle en büyük alıcılarından ikisi olan İspanya ve İtalya’ya yapılan ihracat keskin bir artış göstermiştir. Son hasat yılı rakamları, rekor düzeyde ihracat hacimleri ortaya koyarken, toptan satışların devam eden hakimiyetini de vurgulamaktadır.

“Toplu satışlar harika. Para getiriyor ve işimizi büyütmemize yardımcı oluyor. Ancak çeşitlendirme daha önemli. ” – Ahmed Hamza, Olyfo

Ulusal Tarım Gözlemevi’ne (ONAGRI) göre, Tunus 2025/2026 hasat yılının ilk on ayında 4,78 milyar Tunus dinarı (1,42 milyar avro) değerinde 381.200 ton zeytinyağı ihraç etti.

İhracat hacmi, bir önceki hasat yılının aynı dönemine göre yüzde 50,8 artarken, gelirler yüzde 41,2 artış gösterdi. Hala raporlanacak iki ay kalmasına rağmen, 381.200 tonluk toplam ihracat rakamı, 2019/2020 hasat yılının tamamında gerçekleştirilen 365.000 tonluk ihracatı şimdiden aşmış durumda. Ancak bu ihracatın yüzde 85,5’i dökme olarak sevk edildi.

Güçlü uluslararası talep, ülke genelinde yeni zeytinliklere yapılan yatırımların ve üretim kapasitesinin genişlemesinin devam etmesini sağlayan faktörler arasında yer alıyor. Yüksek ve düşük verimli hasatlar arasındaki doğal dalgalanmalara ve artan iklim baskılarına rağmen, Tunus’un ortalama üretimi zaman içinde artmaya devam etti.

Ödüllü üretici Olyfo’nun kurucu ortağı ve genel müdürü Ahmed Hamza, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Son on yılda pek çok kişi yeni zeytin bahçelerine yatırım yaptı ve üretimi genişletti; zeytinyağı üretiminin temel rakamlarının yıllar içinde nasıl artış eğiliminde olduğunu görebilirsiniz,” dedi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre ekili alan 2024/2025 sezonunda 2,06 milyon hektar, 2025/2026 sezonunda 2,10 milyon hektar olacak ve 2026/2027 sezonu için ise 2,15 milyon hektar olarak tahmin ediliyor.

Bu genişleme, her bir hasat dönemi arasındaki keskin dalgalanmaları ortadan kaldırmıyor. Ulusal Zeytin Üreticileri Odası Başkanı Najah Saïdi Hamed, Mosaïque FM’e verdiği demeçte, üretimin bir önceki hasat yılında yaklaşık 500.000 tondan 2026/2027’de 300.000 ton civarına düşebileceğini, bu da yaklaşık yüzde 40’luk bir düşüşe tekabül ediyor.

Beklenen düşüşü öncelikle zeytin ağacının alternatif verim döngüsüne bağlayan Saïdi Hamed, uluslararası fiyatların yüksek olmasının, üretimin düşmesine rağmen ihracat gelirlerini önceki sezona yakın tutabileceğini belirtti.

İklim koşulları bu üretim dalgalanmalarını daha da şiddetlendirebilir. Sousse’da, Bölgesel Tarım ve Balıkçılık Birliği Başkanı Hassen Latif, yaz aylarında yaşanan olağanüstü yüksek sıcaklıkların ardından 100.000 ton olarak belirlenen ilk zeytin üretim tahmininin yüzde 10 oranında azalarak 90.000 tona düştüğünü belirtti.

“En büyük zorluk iklim,” dedi Hamza. Yaşadığı Kairouan’da, bazı yaz günlerinde sıcaklıklar 50 dereceyi aştı. “Bunun hemen bir etkisi olacağını sanmıyorum,” dedi. “Ancak orta ve uzun vadede bu durum hepimizi zorlayacak.”

Zeytinyağı üretiminin artması ve ihracatın yeni rekorlara ulaşmasıyla birlikte, Tunuslu üreticiler kendi markaları altında satış yaparak daha fazla değer elde etmenin yollarını arıyor. (Fotoğraf: Olyfo)

2025/2026 hasat yılının ilk on ayında, dökme zeytinyağı ihracat hacminin yüzde 85,5’ini oluştururken, ihracat gelirlerinin yüzde 80,7’sini oluşturdu. Paketlenmiş zeytinyağı ise hacmin yüzde 14,5’ini oluşturmasına rağmen gelirlerin yüzde 19,3’ünü sağladı.

Bu rakamlar, ambalajlı zeytinyağı için kilogram başına yaklaşık 16,7 TND’lik ortalama ihracat değerine karşılık gelirken, dökme zeytinyağı için bu rakam 11,8 TND’dir. Ancak ambalajlı ihracat, her zaman uluslararası pazarda Tunuslu tüketici markaları altında satılan ürünleri temsil etmemektedir.

Aynı zamanda, ihracat hacimleri gelirlerden daha hızlı artmaktadır. Hacimdeki %50,8’lik artışa karşılık değerde %41,2’lik bir artış görülmesi, on aylık dönemde kilogram başına ortalama ihracat değerinin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde altı düştüğünü göstermektedir.

Bu durum, bir önceki hasat yılında yaşanan çok daha keskin bir fiyat düzeltmesinin ardından gelmektedir. ONAGRI verilerine göre, Şubat 2025 sonu itibarıyla ortalama ihracat fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 48 düşerek kilogram başına 26,41 TND’den 13,73 TND’ye gerilemiştir. Piyasadaki düşüş, bazı sektör temsilcilerinin iç ve dış fiyatlar üzerindeki baskıya katkıda bulunduğunu iddia ettikleri mali usulsüzlükler konusunda da tartışmalara yol açtı.

Son dönemde ise fiyatlarda istikrar sinyalleri görülmeye başlandı. ONAGRI, Ağustos 2026’daki ortalama ihracat fiyatının Ağustos 2025’e kıyasla yüzde 7,1 daha yüksek olduğunu bildirdi.

Hamza, “Toplu ihracat çiftçileri, ihracatçıları, yağhaneleri… herkesi destekliyor,” dedi. “Bundan yararlanmalıyız, ancak aynı zamanda pazara açılıp markalı ürünleri tanıtmaya çalışmalıyız.”

Kasım 2025 ile Ağustos 2026 arasında Tunus zeytinyağı ihracatının hacim olarak %31,9’u İspanya tarafından satın alındı; İtalya ise %19,8 ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki ülke, Tunus’un ihracatının yarısından fazlasını karşıladı.

Organik zeytinyağında bu yoğunlaşma daha da belirgindir. Aynı on aylık dönemde organik ihracat hacminin yüzde 39’u İtalya’ya, yüzde 26’sı ise İspanya’ya aitti. Tunus’un organik zeytinyağı ihracatının hacim olarak yalnızca yüzde 6,3’ü paketlenmiş haldeydi.

Daha önceki ticaret eğilimlerine dayanan ve 2020 yılında Dünya Bankası tarafından Tunus’un zeytinyağı değer zincirine ilişkin yapılan bir analizde, İspanya ve İtalya’nın Tunus zeytinyağını esas olarak kendi markaları altında yeniden ihraç etmek veya yerli yağlarla karıştırmak amacıyla dökme olarak ithal ettikleri ortaya çıktı.

Zitouna Derneği Başkanı Faouzi Zayani, Eylül ayında yaptığı açıklamada, dökme ihracatın devam etmesinin Tunus zeytinyağını, tedarik zincirinin ilerleyen aşamalarında yaratılan değerin bir kısmından mahrum bıraktığını belirtti.

Zayani, Avrupalı alıcılara gönderilen Tunus zeytinyağının diğer yağlarla karıştırılabileceğini ve Tunus’un kaynağı açıkça belirtilmeden “Avrupa Birliği dışı” gibi genel menşe ibareleriyle pazarlanabileceğini belirtti.

Ayrıca, sorunun bir örneği olarak organik zeytinyağını göstererek, organik üretimin menşe ve kalite özelliklerinden tam olarak yararlanamadan toplu olarak ülke dışına çıkmaya devam ettiğini savundu.

Zeytinlikler, üreticilerin yeni dikimlere yatırım yapmaya ve üretim kapasitesini artırmaya devam ettiği Tunus’un kurak iç kesimlerine yayılmıştır. (Fotoğraf: Olyfo)

“Toplu satış iyi bir iş,” dedi Hamza. “Ancak üretim miktarlarımız artmaya devam ettikçe ve daha fazla kişi zeytin ağacı dikimine yatırım yaptıkça, sadece geleneksel alıcılara güvenmemeliyiz.”

Tunus markası altında satış yapmak, lojistik ve dağıtım ağını kurmayı, alıcılar bulmayı ve her bir dış pazarda talep yaratmayı gerektirir. Yeni işbirliği girişimleri ve ödüllü üreticilerin çabaları, bu çabayı gözler önüne seriyor.

Hamza, “Asıl zorluk, satış yapmak istediğiniz ülkeye girme, orada bir tüzel kişilik kurma, depo açma, bir ekip oluşturma ve her kapıyı tek tek çalma becerisine sahip olmaktır,” dedi. “İki yıl önce bir minibüs kiraladım, içine zeytinyağı şişeleri ve kartonları doldurdum ve New York’tan Los Angeles’a kadar ABD’yi baştan başa geçerek her kapıyı tek tek çaldım,” diye ekledi.

Olyfo, Birleşik Krallık’ta da benzer bir yaklaşım izledi; yerel bir ortaklık kurdu, stok ithal etti ve mağazalara, şeflerle gıda etkinliklerine doğrudan ulaştı. Lojistiği kurmak, düzinelerce mağazaya ulaşmak ve şefler arasında tanınmaya başlamak yaklaşık bir yıl sürdü.

“Stok yapıp o ülkeye gitmeli, o ülkenin dilini konuşmalı, kültürünü öğrenmeli ve doğru kişilerle bağlantı kurmalısınız,” dedi Hamza. “Sihir ya da gizli bir numara yok. Bu iş bir gecede gerçekleşmez.”

Buna karşılık, toptan ihracatçıların arkasında onlarca yıllık ticari ilişkiler var. Hamza, “Bu, en az 30 yıldır var olan geleneksel bir iş” dedi.

Zayani, üreticilerin gelişmekte olan pazarlara erişimini sağlamak ve paketlenmiş ürünleri ile Tunus markalarını tanıtmak amacıyla yurtdışında daha kalıcı Tunus ticari temsilciliklerinin kurulması çağrısında bulundu.

Hamza ayrıca Tunus zeytinyağının uluslararası kimliğini de denklemin eksik bir parçası olarak görüyor.

“İtalya yıllar içinde bir marka oluşturdu,” dedi. “Müzik katkıda bulundu, moda katkıda bulundu, sinema endüstrisi katkıda bulundu. İtalyanlar ‘dolce vita’, güzel yemekler ve aile işletmesi markasını oluşturdular. İtalyan ürünü satın aldığınızda, sadece zeytinyağını satın almazsınız; bu, nonna’dır, aile sevgisidir.”

İspanya’nın koordineli tanıtım çabaları arasında, İspanyol Zeytinyağı Meslek Örgütü’nün Temmuz 2026’da ABD’de 22 milyon avroluk bütçeyle başlattığı üç yıllık bir kampanya da yer alıyor; bu, örgütün tek bir dış pazara yaptığı en büyük yatırımdır.

Tunus da tanıtım faaliyetlerini artırdı. İhracat Teşvik Merkezi (CEPEX) Genel Müdürü Mourad Ben Hassine, kurumun 2026 yılında zeytinyağı tanıtım girişimlerinin sayısını en az iki katına çıkararak 50’ye veya daha fazlasına çıkarmayı planladığını, özellikle paketlenmiş zeytinyağına ve yeni pazarların geliştirilmesine odaklanacaklarını belirtti.

Hamza, Tunus’un yurtdışındaki kimliğini oluşturma çalışmalarının büyük bir kısmının hâlâ bireysel üreticilere düştüğüne inanıyor. “Büyükelçilikler aracılığıyla pek çok çaba görüyorum, ancak bu çabalar olması gereken düzeyde değil,” dedi. “Gerçekleşenlerin çoğu aslında özel sektörün çabaları.”

Hamza, Olyfo’nun yurtdışı pazarlardaki çabalarının sadece şirketi tanıtmakla kalmayıp, Tunus’un zeytinyağı üreten bir ülke olarak tanınırlığını artırmayı da amaçladığını belirtti.

“Kendimizi satmadan önce ülkeyi satmalıyız; ülke de bizi satacaktır,” dedi.

“Toplu satışlar harika. Para getiriyor ve işimizi büyütmemize yardımcı oluyor,” diye ekledi Hamza. “Ancak çeşitlendirme daha önemli.”

“Tunus zeytinyağı, adıyla anılmayı hak ediyor,” dedi. “Ve bence kendine ait bir bayrağı olmalı.”