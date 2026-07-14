Zeytin Çekirdekleri Mobilya, Zemin Kaplaması ve Asfaltta Yeni Bir Hayata Kavuşuyor

Eskiden ağırlıklı olarak biyokütle yakıtı olarak kullanılan zeytin çekirdekleri, günümüzde sürdürülebilir mobilya, iç mekan panelleri, inşaat ürünleri ve düşük karbonlu kaldırım malzemeleri için aranan bir hammadde haline gelmektedir.

Zeytinyağı sıkımında her yıl tahmini 1,2 milyon metrik ton ezilmiş zeytin çekirdeği (taş olarak da bilinir) ortaya çıkmakta olup, bu da giderek genişleyen kullanım alanlarını ve gelişen bir tedarik zincirini desteklemektedir.

İspanya Biyokütle Derneği’ne (Avebiom) göre, İspanya’nın en büyük zeytinyağı değirmenlerinin çoğu, çekirdekleri posanın geri kalanından ayırarak bunları değirmenleri ısıtmak ve suyu ısıtmak için termal enerji üretmek amacıyla kullanıyor ya da endüstriyel kazanlar için yakıt olarak satıyor.

Çekirdeklerin yaklaşık üçte biri, nem içeriğini azaltmak amacıyla temizlenip işlenir ve ardından rafine edilmemiş çekirdeklere göre daha yüksek bir fiyata satılarak ev tipi kazanlarda yenilenebilir yakıt olarak kullanılır.

Bununla birlikte, zeytinyağı sektöründeki giderek artan sayıda şirket, sürdürülebilir yapı malzemelerine olan talebe yanıt vermek ve bu malzemenin kendine özgü özelliklerinden yararlanmak amacıyla çekirdekleri inşaat ve tasarım ürünlerine dönüştürüyor.

Olivos de las Ánimas’ın müdürü Martín Robaina, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Zeytin değirmeni artıklarıyla çalışmaya olan ilgimiz, meyvelerimizin yağ içeriğinin nispeten düşük olması nedeniyle biz Uruguaylı üreticilerin karşı karşıya kaldığı gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor,” dedi.

“Bu nedenle, işleme sırasında ortaya çıkan tüm yan ürünleri daha iyi değerlendirmemiz gerektiğini fark ettik,” diye ekledi. “Bu atıklara farklı kullanım alanları geliştirerek onlara değer katmanın yollarını aramaya başladık.”

Üç yıl önce, Maldonado merkezli üretici, çekirdekleri posanın geri kalanından ayırmak için bir makine satın aldı; başlangıçta çekirdekleri biyoyakıt olarak, aktif karbonu ise zeytin sıkım atık sularını filtrelemek için kullanmayı planlıyordu.

Diğer olasılıkları araştırırken Robaina ve iş ortağı Marcelo Ortega, reçine ve geri dönüştürülmüş odun atıklarıyla çalışan biriyle tanıştı.

“Zeytin çekirdeklerini ona gösterdik ve bunlardan faydalı ürünler üretilip üretilemeyeceğini sorduk,” dedi Robaina. “İşte böylece yavaş yavaş bir ürün yelpazesi geliştirmeye başladık.”

“Mutfak kesme tahtaları, tabaklar ve bardak altlıklarıyla başladık,” diye ekledi. “Şimdi ise zemin kaplamaları ve duvar kaplamaları geliştirmeye de başlıyoruz.”

Robaina, şirketin farklı renklerdeki reçinelerle de denemeler yaptığını ve kısa süre önce öğütülmüş zeytin çekirdeklerinin reçine ile birleştirilmesiyle yapılmış bir masa ürettiklerini söyledi.

Pit-to-Table’ın zeytin çekirdeği panellerinin müşterileri arasında mobilya üreticileri de yer alıyor. (Fotoğraf: Pit-to-Table)

“Tüketiciler, tarımsal yan ürünlerin yeni ürünlere dönüştürülmesini takdir ettikleri için bu çok tatmin edici bir deneyim oldu,” dedi. “Atıklarımızı değerlendirip döngüsel ekonomiyi benimsememizi çok önemsiyorlar.”

Olivos de las Ánimas, zeytinliklerinde duvarları ve zeminleri zeytin çekirdeği panellerinden yapılmış yeni bir butik mekan tasarlıyor.

“Ziyaretçilerin bu malzemeyi ilk elden deneyimlemelerini istiyoruz,” dedi Robaina.

Yaklaşık 12.000 kilometre uzakta, Akdeniz’deki Kıbrıs adasında bulunan tasarım firması Pit-to-Table de zeytin çekirdeklerini bir bağlayıcı maddeyle birleştirerek dekoratif ve işlevsel paneller üretiyor.

Şirketin kurucu ortağı Mustafa Afşaroğlu, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, Kuzey Kıbrıs’taki zeytin değirmenlerinin çevresinde geçen çocukluğu, Londra’daki iç mimarlık kariyeri ve Covid-19 salgınının, zeytin sıkma sürecini sürdürülebilir yapı malzemesi kaynağı olarak yeniden değerlendirmesine yol açtığını söyledi.

“Testlere başlayabilmemiz için Kıbrıs’taki birkaç çiftçiye ulaşarak bu projeye katılıp bize zeytin çekirdeği tedarik edip edemeyeceklerini sorduk,” dedi.

Afşaroğlu, “Sadece bir prototipten daha fazlasına ihtiyacımız vardı,” diye ekledi. “Ayrıca ekonomik yönünü de anlamamız gerekiyordu çünkü çekirdekleri çiftçilerden bedelsiz almak yerine satın almak istiyorduk.”

“Böylelikle, çiftçilerin halihazırda biriktirdikleri bir atık ürün etrafında yeni bir tedarik zinciri ve değer zinciri oluşturulmasına katkıda bulunabilirdik,” diye devam etti.

Kurucular, zeytin posasını aldılar ve kabukların nihai ürüne karışmasını önlemek için kabukları çekirdeklerden elle ayırdılar.

“Amacımız sadece doğru parçacık boyutunu elde etmek değildi,” dedi Afşaroğlu. “Aynı zamanda çok ince, neredeyse toz gibi bir malzeme istiyorduk.”

“Çekirdeklerin bir kısmını elle ezdik, her şeyi bir bağlayıcı maddeyle karıştırdık ve ilk küçük numunemizi hazırladık,” diye ekledi.

Pit-to-Table, panel üretiminin ötesine geçerek zeytin çekirdeği bazlı diğer inşaat malzemeleri geliştirmek için yerel araştırmacılarla birlikte çalışıyor. (Fotoğraf: Pit-to-Table)

Birkaç prototip geliştirdikten sonra Afşaroğlu ve kurucu ortakları, mantar benzeri bir doku ve görünüme sahip bir malzeme üzerinde karar kıldılar.

Zeytin çekirdeği bazlı paneli Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın sürdürülebilir tasarım yarışmasına sundular ve nakit ödül kazandılar.

Kurucular, ödül parasını kullanarak yerel bir malzeme mühendisliği firmasına zeytin çekirdeği ile bağlayıcı madde arasındaki en uygun oranı belirlemesi için görev verdi. 2025 yılına gelindiğinde, satışa sunmak üzere ilk panellerini üretmişlerdi.

Afşaroğlu ve meslektaşları, bölünmüş adanın her iki yakasında bulunan iki zeytin çiftçisiyle çalışmaya başladı. Zeytin çekirdeği metrik tonu başına 250 avro ödüyorlar ve sonunda bitmiş panelleri tanesi 300 avroya satmaya başladılar.

Afşaroğlu, bu malzemenin suya ve lekeye karşı dayanıklılığı, biyokompozit yapısı ve kendine özgü görünümü nedeniyle tasarımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

“Tasarımcılar için malzememizin en büyük cazibesi kenar detayları olmuştur,” dedi. “Lamine MDF gibi geleneksel levhalarda, normalde açıkta kalan MDF çekirdeğini gizlemek için PVC kenar bandı kullanılır.”

“Malzememizde ise durum tam tersi,” diye ekledi Afşaroğlu. “Malzemeyi kestiğinizde zeytin çekirdekleri ortaya çıkıyor ve bunun çok kendine özgü bir estetik yarattığını gördük.”

“Kenarları örtmek yerine, onları ön plana çıkarıyoruz,” diye devam etti. “Bu da ek malzeme, işleme ve işçilik ihtiyacını ortadan kaldırıyor.”

Afşaroğlu, bugüne kadar şirketin ana müşterilerinin sürdürülebilir malzemelere öncelik veren mobilya tasarımcıları ve iç mimarlar olduğunu söyledi.

“Mobilya üreticileri bu malzemeyi bizden satın alıyor ve hem yatay hem de dikey yüzeylerde dizüstü bilgisayar masaları, sehpa, yemek masaları ve raf üniteleri gibi ürünlerde kullanıyor,” dedi.

Afşaroğlu (sağda), Covid-19 salgını sırasında Kıbrıs’a döndükten kısa bir süre sonra Pit-to-Table’ı kurdu. (Fotoğraf: Pit-to-Table)

Afşaroğlu, “Halihazırda Birleşik Krallık ve Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki birçok üreticiyle çalışıyoruz ve bu ağı genişletmeye devam ediyoruz,” diye ekledi.

İç mimarlar, mobilya tasarımcıları ve mimarlar da dahil olmak üzere tasarımcılar, şirketin ikinci ana müşteri grubunu oluşturuyor.

“Örneğin, bir tasarımcı Londra’daki bir hukuk bürosundaki resepsiyon masası için levhamızı kullanıyor,” dedi Afşaroğlu.

Afşaroğlu, Olivos de las Ánimas’ın izinden giderek zeytin çekirdeği bazlı döşeme ve kaplama malzemelerinin potansiyelini keşfetmek amacıyla yerel üniversitelerden mühendislerle işbirliği yapmayı planlıyor.

Akdeniz’in başka bir bölgesinde ise Barselona’daki araştırmacılar ve yetkililer, şehrin bazı caddelerini zeytin çekirdeği bazlı biyokömür içeren asfaltla yeniden döşemeye hazırlanıyor.

Barselona belediye meclisine göre, çevreye daha az zarar veren bu asfalt, Ekim 2026’dan Aralık 2026’ya kadar kamu işleri projelerinde kullanılacak.

Yetkililer, 2028’de bir rapor yayınlamadan önce, takip eden 12 ay boyunca asfaltın performansı hakkında veri toplayacak.

Testler başarılı olursa, belediye meclisi yeni asfalt formülünün sokak kaplamasından kaynaklanan emisyonları yüzde 75 oranında azaltabileceğini belirtti.

Formülün geliştirilmesinde yer alan Katalonya Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, daha önce bu malzemenin geleneksel yöntemlerle üretilen asfalta kıyasla umut verici bir mekanik performans ve su geçirmezlik açısından daha yüksek direnç sağladığını belirtmişti.